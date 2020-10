Teismas neatnaujins proceso dėl Panevėžio statybos trestui skirtos beveik 10 mln. eurų baudos

Teismas neatnaujins proceso dėl vienai didžiausių Lietuvos statybų bendrovių Panevėžio statybos trestas (PST) skirtos 9,6 mln. eurų baudos.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį atmetė PST skundą, kuriuo ši prašė atnaujinti bylos nagrinėjimą. LVAT teigimu, to padaryti negalima vien dėl to, jog jau ištirtos aplinkybės ar įrodymai būtų peržiūrimi dar kartą.

„Prašymas atnaujinti procesą netenkinamas, kadangi pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti administracinės bylos procesą tik dėl to, kad nesutinka su LVAT atliktu bylos faktinių aplinkybių vertinimu ir priimtu procesiniu sprendimu“, – rašoma teismo nutartyje.

PST per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė, jog gerbia teismo sprendimą, vykdys teismo nutartį ir įsipareigojimus.

„Nors manome, kad aiškesni teisiniai atsakymai dėl jungtinių sutarčių naudojimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos būtų pasitarnavę visam statybos sektoriui, tačiau gerbiame teismo sprendimą: vykdysime galiojančią teismo nutartį bei visus įsipareigojimus, susijusius su baudos mokėjimu“, – pranešime sakė PST generalinis direktorius Egidijus Urbonas.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Konkurencijos taryba už kartelinį susitarimą su šiuo metu bankrutuojančia Vilniaus statybų bendrove „Active construction management“ (buvusi „Irdaiva“) 2017 metais PST skyrė skyrė 8,5 mln. eurų baudą, o palūkanos jau viršijo 1,1 mln. eurų.

LVAT birželio 3 dieną galutinai nutarė, kad PST ir „Irdaiva“ prieš septynerius metus buvo sudariusios kartelinį susitarimą, dalyvaudamos Vilniaus savivaldybės skelbtuose darželių atnaujinimo konkursuose.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Valstybinė mokesčių inspekcija rugpjūtį sutiko, kad PST baudą ir palūkanas sumokėtų dalimis per aštuonerius metus. Tam pritarė ir antstolis, tačiau Konkurencijos taryba jam pateikė skundą – anot jos, sutikdamas išdėstyti baudos mokėjimą, antstolis viršijo savo įgaliojimus, be to, tokiu atveju nebūtų atgrasanti nuo panašių pažeidimų.

Antstolis atsisakė tenkinti tarybos skundą ir jį perdavė Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams. Teismas dar spalio viduryje turėjo nagrinėti bylą, tačiau ją sustabdė laukdamas, kol LVAT nuspręs dėl proceso atnaujinimo.