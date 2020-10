Kita nuotolinio darbo pusė – kūrybiški ir įtraukiantys virtualūs renginiai

Augant susirgimų korona virusu skaičiui vis daugiau įmonių renkasi dirbti nuotoliniu būdu. Daugeliui šis darbo organizavimo metodas naujas, tad tiek verslas, tiek patys darbuotojai susiduria su iššūkiais, rašoma pranešime.

Naujai žvelgiama į lyderystę, motyvavimą, įsitraukimą, komandos tarpusavio ryšius ir kultūros puoselėjimą. Personalo specialistai sako, kad svarbu ne tik užtikrinti sklandžiam nuotoliniam darbui reikalingas priemones ir procesus, bet ir adaptuoti įmonės kultūrą perkeliant ją į virtualią erdvę.

Kultūrą svarbu perduoti nuo pirmos darbo dienos

Bendrovė „Lietuvos draudimas“, kurioje dirba apie 1000 darbuotojų visoje Lietuvoje, nuotolinio darbo praktiką išbandė jau pavasarį ir iki šiol visa komanda dirbti į biurą negrįžo - darbo vietose dirba tik tiek darbuotojų, kiek būtina efektyviai aptarnaujant klientus. Personalo departamento direktorės Virginijos Mikutaitės teigimu, per daugiau nei pusmetį nuotolinio darbo, įmonėje pradėtos formuoti naujos tradicijos, kurios prasideda jau nuo naujokų integracijos:

„Naujo žmogaus integracijai visuomet skyrėme daug dėmesio. Per pastarąjį pusmetį prie „Lietuvos draudimo“ komandos prisijungė virš pusšimčio naujų kolegų. Įprastai naujokus kviečiame į „Naujokų dieną“ – renginį, kur supažindiname su įmone, TOP vadovai pristato savo sričių veiklą, vėliau priskiriame kolegą-bičiulį, kuris padeda suprasti įmonės procesus ir kultūrą. Kėlėme sau tikslą visus šiuos integracijos žingsnius perkelti į virtualią erdvę, o tai reiškė procesų pokyčius, kūrybinius sprendimus, reikalavo dar didesnio vadovų įsitraukimo ir dėmesio. Įtraukti ir išlaikyti dėmesį virtualiame susitikime padeda abipusio bendravimo skatinimas, ne tik turinio pateikimas t. y. galimybė užduoti klausimus, dalyvauti viktorinoje, laimėti prizus“, – patirtimi dalinasi V. Mikutaitė.

Nuo teminių kostiumų, vadovų vaikystės istorijų iki juoko jogos

Personalo ekspertė atkreipia dėmesį, kad dirbant per atstumą keičiasi komandos bendravimas, lieka daugiau profesinių klausimų, mažiau lengvų pokalbių ir neformalaus ryšio. Iki pandemijos neformalų ryšį puoselėti padėdavo susibūrimai, kuriuos perkelti į virtualią erdvę ir gauti panašų efektą – tikras iššūkis:

Virtuali realybė / Unsplash nuotr.

„Per pusmetį nuotolinio darbo turime skirtingų komandinių renginių praktikų. Pasiteisino renginiai, kuriuose dalyvavo įdomūs kviestiniai svečiai, pvz. vieno skyriaus darbuotojai į online renginį pasikalbėti pasikvietė Antarktidos maratono nugalėtoją ir juokavo, kad vietoj išvykos Lietuvoje, atsidūrė Antarktidoje. Kiti kolegos organizavo Helovino temos renginį, kur nustebino bauginančiais įvaizdžiais ir pakvietė savo vadovę pasikalbėjimui apie jos vaikystę, tikslus, svajones. Komandos formavimo renginiams išbandėme ir juoko jogos susitikimus, veidotyros ekspertų pranešimus. Sėkmę lemia vertingo turinio, asmeninio dėmesio darbuotojui ir erdvės bendravimui sinergija“, – įmonėje įgyvendintų renginių patirtimi dalinosi V. Mikutaitė.

Virtualus vaišių stalas visoje Lietuvoje

Bendrovė „Baltic Amadeus“ pastaraisiais mėnesiais taikė principą, kad biuruose galėjo dirbti ne daugiau nei 30 proc. kolektyvo, o dabar priėmė sprendimą, kad nuo spalio 23 dienos visi 200 darbuotojų vėl dirbs tik nuotoliniu būdu. Pasak įmonės personalo ir marketingo vadovo Dariaus Dužinsko, nuotolinio darbo patirtis rodo, kad taikant tokį darbo principą svarbu ne tik užtikrinti sklandų darbo procesą, bet ir skirti papildomą dėmesį įmonės kultūros išsaugojimui. Šiuo laikotarpiu, pagrindinė personalo ekspertų užduotis – kurti bendras patirtis net ir tada, kai darbuotojai išsisklaidę po visą Lietuvą.

Darbas iš namų. Nuotolinis darbas. / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pavyzdžiui, įmonės gimtadienis visada buvo proga, kurią visi kartu švęsdavome garsiai ir triukšmingai. Tačiau pastaraisiais mėnesiais darbuotojai naudojasi galimybe dirbti iš namų, o namai – tai visa Lietuva: Vilnius, Joniškis, Rokiškis, Šiauliai, Klaipėda, Kaunas, Varėna, Elektrėnai, Kaišiadorys, Panevėžys, Širvintos. Pasitelkėme kūrybiškumą ir surengėme tokį virtualų gimtadienį, kad jame galėtų sudalyvauti visi“, – patirtimi dalinasi personalo specialistas.

Įmonė pasirinko apversti gimtadienio šventę „aukštyn kojom“ – vietoje į šventę atvykstančių darbuotojų su šventinėmis gėlėmis, įmonė visam kolektyvui į namus išsiuntė po gėlių puokštę. „Taip ne žmonės ėjo į gimtadienį, o gimtadienis atėjo pas juos. Tiesa, gėlės buvo valgomos ir buvo skirtos virtualiam vaišių stalui, prie kurio sėdėdami visi dalyvavome šventėje, dalinomės prisiminimais, linkėjimais ir net grojome gimtadienio dainą“, – netradicinį gimtadienį prisimena D. Dužinskas.

Virtualūs renginiai – aktualiausiai informacijai perduoti

Renginiai svarbūs ne tik komandos formavimui, bet ir aktualių žinių sklaidai. Virginija Mikutaitė pasakoja, kad vienas iš įmonės vidinės komunikacijos tikslų – suteikti darbuotojų svarbiausias žinias.

„Pandemija sukūrė žinių chaosą, kuriame nuo pat pradžių buvo galima pasimesti atrenkant, kas svarbu. Kėlėme sau tikslą, kad komanda svarbiausias žinias išgirstų iš darbdavio. Tam esame pasitelkę stiprią vadovų komunikaciją. Karantino metu vadovai patys filmavosi, o įmonės intranete dalinomės jų video laiškais apie asmeninį santykį su pandemija, verslo prioritetus. Taip pat du kartus šiemet organizavome konferencijas su ekspertais aktualiausiomis temomis. Gyvoje transliacijoje į darbuotojų klausimus atsakė ekonomikos ekspertas Žygimantas Mauricas, epidemiologė Rolanda Lingienė, asmens tobulėjimo treneris Povilas Petrauskas. Karatino pradžioje buvome pasikvietę ekonomikos ir inovacijų viceministrę Jekaterina Rojaka, “– apie skirtingus renginių tikslus kalbėjo ekspertė.

Jekaterina Rojaka / BNS nuotr.

Darius Dužinskas atkreipia dėmesį, kad organizuojant nuotolinį darbą iškyla ir darbuotojų emocinės savijautos klausimas, todėl įmonė turi duoti signalą, kad jai rūpi, kaip darbuotojai jaučiasi ir sukurti tinkamas priemones, atliepiančias emocinius kolektyvo poreikius. Bendrovė „Baltic Amadeus“ jau pavasarį įdiegė karštąją liniją, kuria paskambinę darbuotojai galėjo pasikonsultuoti su vadovais ar profesionaliais psichologais dėl savo emocinės sveikatos. „Virtualūs susitikimai, atmintinės ir kiti skaitmeniniai kanalai, kuriuos įmonė pasitelkia vidinėje komunikacijoje, užtikrina, kad kolektyvas žino ir sutaria, kas yra svarbiausia – pavyzdžiui, kaip elgtis susiduriant su emociniais sunkumais ar kitomis problemomis .“ – sako D. Dužinskas.

Sėkmingai darbą nuotoliniu būdu jau organizuojančių įmonių patirtis rodo, kad prie darbo per atstumą keliamų iššūkių galima prisitaikyti pasitelkiant kūrybinius sprendimus ir IT technologijas. „Supratome, kad atstumas nėra kliūtis kurti bendras patirtis ir įspūdžius. Svarbu norėti keistis ir į iššūkius žiūrėti kūrybiškai, o technologinis sprendimas tikrai atsiras.“, – sako V. Mikutaitė, primindama, kad visų renginių tikslas pirmiausia yra stiprinti žmogiškus ryšius ir kurti bendras patirtis. „Pandemija vieną dieną baigsis, o tada komandą stiprinti bus per vėlu. Svarbiausius žingsnis turime padaryti dabar“, – sako D. Dužinskas.