Dar labiau besiplečianti „Vinted“ neplanuoja tapti pelninga: tai būtų didžiausias košmaras

Nors vienoms bendrovėms koronaviruso pandemija grasina bankrotu, kitoms, rodos, ji nė motais. Internetinė naudotų mados prekių platforma „Vinted“ antradienį skelbia stiprinanti pozicijas Nyderlanduose – prisijungė kitą tokio paties pobūdžio platformą.

Paklaustas, kaip nutiko, kad pandemijos akivaizdoje įmonė plečiasi, vienas „Vinted“ dalininkų Mantas Mikuckas šypsosi ir svarsto – turbūt jiems tiesiog pasisekė. Būtent pandemija paspartino tendencijas, kurias bendrovė numatė jau anksčiau. Nors įmonė beveik visą savo gyvavimo laikotarpį Lietuvoje dirba nepelningai, pašnekovas užtikrina – pelningumas būtų didžiausias košmaras.

Pasitvirtino du spėjimai dėl ateities

Nyderlanduose „Vinted“ skelbia prisijungusi sėkmingiausią šalies dėvėtų drabužių prekybos ir mainų platformą „United Wardrobe“. Būtent antradienį visi dabartiniai „United Wardrobe“ bendruomenės nariai Nyderlanduose, Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje galės prisijungti prie „Vinted“ platformos.

Olandijoje jau metus veikusi Lietuvos bendrovė tikisi, kad susijungimas paskatins bendroves toliau kartu siekti bendro tikslo – mažinti vartojimą.

„Olandija mums yra visai nesena rinka. Ten įžengėme prieš gerus metus ir natūralu, kad ten jau vyravo konkurencija. Dirbdami per metus pamatėme, kad konkuruojame su labai šaunia kompanija, kuri prieš pat susijungimą turėjo 4 mln. vartotojų. Mums per metus pavyko pasiekti 1 mln. vartotojų toje rinkoje, tad vis dar buvome gerokai mažesni už juos, nors augome tikrai sparčiai.

Thomas Plantenga ir Mantas Mikuckas / Bendrovės „Vinted“ nuotr.

Supratome, kad kompanija, su kuria konkuruojame, yra tikrai šauni. Taigi, užuot bandę aktyviai konkuruoti vienoje sąlyginai nedidelėje rinkoje, pamanėme – gal vertėtų suvienyti jėgas ir pažiūrėti, kaip kartu galėtume plėstis Europoje ir už jos ribų. Iškėlėme idėją – pasišnekėkime su jais, pasižiūrėkime, kokios jų mintys ta tema, nes gal reikia ne konkuruoti, o susijungti į vieną komandą. Iš tiesų tiek mums, tiek jiems misija yra svarbiau už einamuosius rezultatus“, – pasakoja M. Mikuckas.

Jo teigimu, abi kompanijos tiki, kad netvarius vartojimo įpročius būtina keisti tvariais, o tokios platformos daugelyje valstybių nė neegzistuoja.

Supratome, kad kompanija, su kuria konkuruojame, yra tikrai šauni. Taigi, užuot bandę aktyviai konkuruoti vienoje sąlyginai nedidelėje rinkoje, pamanėme – gal vertėtų suvienyti jėgas ir pažiūrėti, kaip kartu galėtume plėstis Europoje ir už jos ribų.

„Greitai radome bendrą kalbą ir įvyko labai sėkmingas susijungimas, įsigijimas iš mūsų pusės, taip užsitvirtinome ir lyderio poziciją Nyderlandų rinkoje. Bet gerokai svarbiau tai, kad prie mūsų prisijungė stipri komanda, kuri padės plėstis dar sparčiau ir atidaryti naujų rinkų tiek Europoje, tiek už jos ribų. Tai buvo pagrindinė viso šio sandorio motyvacija“, – pasakoja M. Mikuckas.

„Vinted“ biuras / Bendrovės „Vinted“ nuotr.

Jis neslepia, kad koronaviruso situacija darbą apsunkino, tačiau pripažįsta, jog virusas tam tikra prasme ir padėjo – žmonės daugiau daiktų pirko ir netgi pardavė internetu. Be to, pastaruoju metu pasikeitė pačių žmonių požiūris – nuolat pirkti nebėra taip madinga.

„Mums turbūt pasisekė. Mūsų strategija – žiūrėti į ateitį. Ateityje matėme dvi tendencijas. Kai „Vinted“ įkūrėme prieš daugiau nei 10 metų, nuoširdžiai tikėjome, kad žmonės daugumą savo pirkimų darys internetu ir tai tėra laiko klausimas.

Antras dalykas, kuriuo labai tikėjome ir vis stipriau tikime, džiaugiamės, kad ir visuomenė tuo pradeda tikėti, jog vartojimo įpročiai, kurie yra susiformavę, kad reikia nuolat pirkti naujus daiktus ir nebūtinai juos panaudoti, o po to išmesti, yra absoliučiai netvarūs ir tai privalės keistis. Čia ne noro klausimas, bet tiesiog mūsų išlikimo šioje Žemėje klausimas. Tikėdami šiais dviem dalykais atsidūrėme ten, kur esame. Pandemijos situacija tik paskatino šių tendencijų vystymąsi ir tempą“, – sako M. Mikuckas.

Apsipirkimas internetu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nepelningumas – gera naujiena

Nors dėl pandemijos „Vinted“, rodos, nuostolių nepatyrė, įmonė kone visą gyvavimo laiką buvo įvardijama tarp tų, kurios dirba nepelningai.

Paklaustas apie tai, M. Mikuckas juokiasi, kad nepelningumas kaip tik yra gera, o ne bloga naujiena.

Tradicinis verslo suvokimas yra toks, kad verslas turi kuo greičiau generuoti pelną. Bet ką reiškia pelnas? Pelnas reiškia, kad įmonė nesugalvojo, kur tą kapitalą įdarbinti, todėl atidavė akcininkams.

„Mums tai gera naujiena. Mūsų finansų direktoriui tai labai gera naujiena. Jo didžiausias košmaras, kad „Vinted“ taps pelningas. Tai sakau nejuokaudamas. Tradicinis verslo suvokimas yra toks, kad verslas turi kuo greičiau generuoti pelną. Bet ką reiškia pelnas? Pelnas reiškia, kad įmonė nesugalvojo, kur tą kapitalą įdarbinti, todėl atidavė akcininkams“, – paaiškina M. Mikuckas.

Vienintelė išimtis taikoma tuomet, kai, sako M. Mikuckas, įmonė neauga ir neturi pelno, tačiau tai gali būti ir gresiančio bankroto signalas. Tačiau kitais atvejais jis įsitikinęs – taip besielgiančios įmonės gali pasirašyti mirties nuosprendį, nes, neinvestuojant gauto pelno, konkurentės tokią įmonę greitai pralenks.

Mantas Mikuckas ir Thomas Plantenga / Bendrovės „Vinted“ nuotr.

Pašnekovas pateikia pavyzdį – palyginti su mados industrija, „Vinted“ tėra lašas jūroje. Jeigu tokia įmonė neras galimybių plėstis ir įgyvendinti naujų idėjų, tai reikš, kad idėja paprasčiausiai yra nišinė.

„Nenišinė įmonė būsime tik tada, kai mūsų apyvarta prilygs didelei daliai visos mados industrijos apyvartos. Tai reikš, kad žmonės iš tiesų pradėjo tokį produktą vartoti kaip pirminį pasirinkimą. Tai yra mūsų misija. Kol kas matome, kad teoriškai mums yra galimybių augti dar dešimtimis ar galbūt net šimtais kartų“, – sako M. Mikuckas.

Galbūt tai, kad tu pats sustojai augti pirma laiko, anksčiau, nei galėjai sau tai leisti, bus apskritai tavo mirties nuosprendis.

Anot jo, norint keisti požiūrį, kad nepelninga įmonė yra niekam tikusi, būtina rinkos edukacija, kad tol, kol įmonė turi galimybių plėstis, ji privalo tai daryti.

„Tai yra išlikimo, sėkmės garantas. Jeigu įmonė to nedaro ir pradeda rūpintis dividendais pirma laiko, tai itin rizikinga strategija. Kažkas greičiausiai tave praaugs, taps reikšmingesniu, geresniu produktu vartotojui. Galbūt tai, kad tu pats sustojai augti pirma laiko, anksčiau, nei galėjai sau tai leisti, bus apskritai tavo mirties nuosprendis“, – tvirtina M. Mikuckas.

Rūbai / Micheile Henderson

Išsikelti iš Lietuvos atsisako

Nors augti norinčiai įmonei Lietuva atrodo per maža, M. Mikuckas tikina, kad „Vinted“ išsikelti neketina, nors tokių investuotojų siūlymų ir būta. Pašnekovas juokiasi – nors ir ne žemaičiai, yra gana užsispyrę. Būtent dėl to „Vinted“ vis dar veikia Lietuvoje, o ne kitame Europos mieste, nors biurų įsteigta ne viename jų.

Mes įtikinėjome, kad, kalbant apie inžinierių, programuotojų talentą, jis jau egzistavo ir egzistuoja. Jis tikrai pasaulinio lygio ir tai sakau neperdėdamas.

„Turėjome tokių raginimų iš savo investuotojų. Žinoma, jie mato kompanijas, įsiteigtas ir kitose rinkose, mato, kad Lietuva yra dar labai ankstyvoje tokių globalių, konkurencingų produktų kūrimo stadijoje. Tai natūraliai reiškia, kad ir talentų skaičius čia yra mažesnis nei, pavyzdžiui, Berlyne ar Londone. Bet mes tokie – nors ir ne žemaitukai, gana užsispyrę ir sakėme, kad, jeigu nebandysime, tai niekada ir nepavyks.

Mes įtikinėjome, kad, kalbant apie inžinierių, programuotojų talentą, jis jau egzistavo ir egzistuoja. Jis tikrai pasaulinio lygio ir tai sakau neperdėdamas. Tai buvo labai svarbus argumentas, kodėl inžinierių komandą reikėtų palikti čia. Kaip bus su rinkodara ar kitais dalykais – pažiūrėkime, bet žingsnis po žingsnio įrodinėjame, kad galbūt anksčiau negalėjome pasamdyti žmonių, kurie turi itin didelę patirtį, kuriant globalius produktus, bet įrodėme, jog tie žmonės, kuriuos pasamdome be patirties, mokosi ir stengiasi labiau nei tie, kurie patirties turi“, – sako M. Mikuckas.

„Vinted“ biuras / Bendrovės „Vinted“ nuotr.

Jis neslepia – žinojimas, kad ką nors padarei turėdamas mažiau galimybių nei konkurentai, suteikia didesnį pasitenkinimą.

Be to, tvirtina M. Mikuckas, dabar ir darbuotojų rasti daug lengviau nei pačioje pradžioje: tiek Lietuvos darbuotojai jau įgijo reikiamų įgūdžių, tiek pritraukti specialistų iš užsienio darosi lengviau.

M. Mikuckas juokiasi, kad anksčiau, kalbinami į Lietuvą atvykti ekspertai iš Berlyno ar Londone, į kvietimą žiūrėdavo gana skeptiškai.

„Jie žiūrėdavo kaip į eksperimentą: gerai, sutinku, atvažiuosiu, šauni kompanija, bet apie Vilnių aš nieko nežinau, tai pabandysiu, bet labai tikėtina, kad norėsiu grįžti į Berlyną, Londoną ar kažkur. Mes sakydavome: gerai, tinka, niekas čia tavęs nelaikys, jeigu matysi, kad gyvenimo kokybė ne ta, kurią norėtum turėti. Nė vienas iš tų žmonių neišvažiavo iš Vilniaus“, – šypsosi M. Mikuckas.

Katedros aikštė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vilnius pritraukia tuo, ko neturi didžiosios sostinės

Jo teigimu, Vilnius ir Lietuva užsienio ekspertams gali pasiūlyti tai, ko negali didžiosios Europos sostinės: atstumai nėra itin dideli, nereikia sugaišti daug laiko spūstyse.

„Žmonės džiaugiasi komfortu, gyvenimo kokybe. Jie sako – neįtikėtina gyventi mieste, kur ryte gali nuvažiuoti į vandenlenčių parką, praleisti laiką ten, išgerti kavos ir 9 valandą ryto būti biure be milžiniškų kamščių ar atstumų. Žmonės atranda tą kitą pusę, kurios neturi didieji Europos miestai. Mes vis labiau išnaudojame šią galimybę. Kuo daugiau tokių žmonių turime, tuo lengviau jų dar daugiau atsivežti“, – sako M. Mikuckas.

Mes to neslepiame, bet pozicionuoti, atvirai pasakius, dar sunku. Esame maža šalis be labai stipraus įvaizdžio. Pavyzdžiui, Estija šiuo atveju turi geriau suformuotą įvaizdį: kad tai labai moderni, technologijomis paremta šalis, kur viskas vyksta internetu ir technologinis išprusimas yra aukščiausio lygio. Jie netgi yra toks kokybės prekių ženklas. Lietuva to neturi

Būtent dėl to, kaip elgiasi su darbuotojais, bendrovė „Vinted“ jau ne kartą buvo aptariama ir žiniasklaidoje. Kai kurios antraštės skelbia apie kelis tūkstančius eurų siekiančius atlyginimus, nemokamą maistą, poilsio erdves biure ir kitus pliusus.

M. Mikuckas juokiasi, kad tos antraštės turbūt labai senos, nes, rodos, nemokamas maistas ar kiti pliusai daugeliui tampa gana įprastu dalyku.

„Vinted“ biuras / Bendrovės „Vinted“ nuotr.

Bendrovėje vidutinė alga šiuo metu siekia apie 3 600 eurų. M. Mikuckas sutinka, kad kai kurie žmonės gauna gerokai didesnę algą, nei jiems būtų pasiūlyta kai kuriose kitose įmonėse, tačiau visa tai daroma tam, kad žmonės nesuktų galvos ir pasistengtų dirbti dėl įmonės.

„Mūsų atlyginimų politika yra tokia, kad ne žmonės turėtų nuolat rūpintis ir dalyvauti savotiškame aukcione – galbūt kas nors man daugiau pasiūlytų, – bet mes nuolat darome tyrimus, ar mokame žmonėms sąžiningą rinkos atlyginimą. Jeigu ne, iš karto koreguojame.

Žmonės turi galvoti, kaip savo talentu galėtų suteikti geriausią rezultatą įmonei, o įmonė atitinkamai turi jais pasirūpinti. Tokia mūsų ideologija“, – sako M. Mikuckas.

Lietuvos vardas užsienyje kartais matomas kaip trūkumas

Paklaustas, ar „Vinted“ užsienyje pozicionuojamas kaip prekių ženklas iš Lietuvos, M. Mikuckas sako, kad jie to neslepia.

Lietuvos vėliava / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mes to neslepiame, bet pozicionuoti, atvirai pasakius, dar sunku. Esame maža šalis be labai stipraus įvaizdžio. Pavyzdžiui, Estija šiuo atveju turi geriau suformuotą įvaizdį: kad tai labai moderni, technologijomis paremta šalis, kur viskas vyksta internetu ir technologinis išprusimas yra aukščiausio lygio. Jie netgi yra toks kokybės prekių ženklas. Lietuva to neturi“, – sako M. Mikuckas.

Jo pastebėjimu, Europoje gana žinomas faktas, kad „Vinted“ – bendrovė iš Lietuvos, tačiau pasitaiko atvejų, kai toks faktas nėra priimamas kaip pranašumas.

„Sakyčiau, tai vis dar labiau matoma kaip trūkumas, o ne kaip pranašumas. Bet labai tikime, kad tai keisis, jeigu, pavyzdžiui, „Vinted“ galės įrodyti, jog produktas iš Lietuvos yra labai kokybiškas, geresnis nei kitos alternatyvos. Tai natūraliai formuos požiūrį, kad šioje šalyje žmonės kuria gerus, kokybiškus produktus“, – teigia M. Mikuckas.