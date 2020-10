„LTG Cargo“ vadovas: nėra signalų, kad Baltarusijos kroviniai nukreipiami į Rusiją

Baltarusiškus naftos produktus į Klaipėdos uostą vežančios „Lietuvos geležinkelių“ bendrovės „LTG Cargo“ vadovas sako negavęs jokių signalų, kad šių krovinių mažės ar jie bus nukreipti į Rusijos uostus.

Pasak Egidijaus Lazausko, nė vieno „LTG Cargo“ vežamo krovinio savininkas dar nėra pasakęs, kad nereikės pervežti sutartyse numatytų krovinių.

„Mes informacijos apie mažesnius (krovinių – BNS) kiekius neturime. Yra šiuo metu galiojantys susitarimai ir nė vienas krovinio savininkas nepasakė, kad nepasieks to krovinių kiekio, kuris numatytas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė E. Lazauskas.

„Lietuvos geležinkeliai“ LTG / Pranešimo autorių nuotr.

„Rašto ar žinutės, kad į mūsų pusę nevažiuos kroviniai, neturime“, – pridūrė jis.

„LTG Cargo“ vadovas sako, kad bendrovei svarbu iš anksto žinoti apie pasikeitusius krovinių savininkų planus, nes jiems reikia rezervuoti lokomotyvus.

„Mes nuolat šnekamės, kad jeigu nereikia, mes tada įdarbiname kažkur kitur vagonus. Kol kas operacijų nekeičiame. Srautas yra toks, kokio mes tikėjomės, o toliau žiūrėsime“, – sakė E. Lazauskas.

„Kasdien mes ryte matome, kiek ateina paraiškų, tai šiandien paraiškų tikrai yra ne mažiau, nei visada“, – teigė jis.

Nafta / Vida Press nuotr.

Naujienų agentūra „Reuters“ trečiadienį pranešė, kad Baltarusija spalį mažiausiai vieną naftos produktų krovinį eksportuos per Ust-Lugos uostą Rusijoje.

Baltarusija Mozyrio ir Novopolocko gamyklose pagamintus naftos produktus paprastai eksportuoja per Klaipėdos ir Ventspilio uostus. Klaipėdoje juos krauna bendrovė „Klaipėdos nafta“.

Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka pastaruoju metu grasino nukreipsiantis baltarusiškus krovinius nuo Klaipėdos uosto kaip kerštą už Vilniaus paramą Baltarusijos opozicijai.

Baltarusiški kroviniai 2019 metais sudarė 30,5 proc. visos Klaipėdos uosto krovos (14,1 mln. tonų iš 46,3 mln.). Be naftos produktų, per Klaipėdą eksportuojama trąšų gamyklos „Belaruskalij“ produkcija – beveik 9 mln. tonų per metus. Iš dalies „Belaruskalij“ valdomas Birių krovinių terminalas (BKT) po penkerių metų tikisi perkrauti apie 16 mln. tonų baltarusiškų trąšų.

„Lietuvos geležinkeliai“ per metus perveža 18–19 mln. tonų baltarusiškos produkcijos, iš jos pervežimų gauna apie 100 mln. eurų pajamų.