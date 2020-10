„Turkish Airlines“ atnaujina skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Stambulą

Nuo spalio 17 dienos skrydžių bendrovė „Turkish Airlines“ atnaujina skrydžius tarp Vilniaus ir didžiausio Turkijos miesto Stambulo. Pranešama, kad skrydžiai bus vykdomi tris kartus per savaitę. Be to, vadovaujantis paskutiniais abiejų šalių nutarimais, nuo spalio 12 dienos šiuo maršrutu keliaujantiems Lietuvos piliečiams netaikoma saviizoliacija nei Turkijoje, nei Lietuvoje, rašoma Vilniaus oro uosto pranešime.

„Turkish Airlines“ atnaujintus skrydžius iš Vilniaus į Stambulą vykdys tris kartus per savaitę: pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Pirmasis reisas numatytas jau spalio 17-ąją.

Teigiama, kad šiais tiesioginiais skrydžiais „Turkish Airlines“ ne tik sujungs Lietuvą su Turkija, bet ir atvers vartus iš Lietuvos per Stambulą į dar 200 krypčių visame pasaulyje.

Atkreipiamas dėmesys, jog nuo spalio 12 d. Turkija nebėra įtraukta į pandemijos paveiktų šalių sąrašą, todėl saviizoliacija, grįžus į Lietuvą, nėra reikalaujama. Keliautojams iš Lietuvos atvykus į Turkiją saviizoliacijos taip pat nereikia.