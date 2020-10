Elektra praėjusią savaitę Lietuvoje pigo 12 proc.

Lietuvoje vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę, palyginti su ankstesniąja, mažėjo 12 proc., praneša elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

Spalio 5-11 dienomis „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje elektra kainavo 34,8 euro už megavatvalandę (MWh). Tiek pat elektra pigo ir kainavo Latvijoje bei Estijoje.

„Litgrid“ teigimu, praėjusią savaitę elektros poreikį Lietuvoje padėjo patenkinti išaugęs importas. Sąlygas kainai mažėti sudarė jungtimi su Švedija „NordBalt“ Lietuvą pasiekęs didesnis elektros srautas ir sumažėjęs eksportas.

„Elektrėnuose prasidėjus planiniam Lietuvos elektrinės remontui, bendros šiluminių elektrinių gamybos apimtys šalyje nusmuko 70 proc. Vėjo jėgainės gamino 26 proc. mažiau elektros, nes praėjusią savaitę vėjas nebuvo stiprus. Bet dėl sumažėjusio eksporto ir aktyviau išnaudotos „NordBalt“ jungties energijos kaina nukrito“, – pranešime sako „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Jo teigimu, importas per minėtą jungtį su Skandinavija buvo 28 proc. didesnis nei ankstesniąją savaitę. „NordBalt“ jungties pralaidumo išnaudojimas Lietuvos kryptimi praėjusią savaitę pasiekė 91 proc., kai savaite anksčiau buvo 71 proc.

Elektra / D. Umbraso/LRT nuotr.

Elektros suvartojimas per savaitę Lietuvoje liko stabilus – kilo 1 proc. iki 227 gigavatvalandžių (GWh). Elektros gamyba šalyje sumažėjo 36 proc. ir užtikrino 29 proc. šalies elektros suvartojimo, kai ankstesniąją savaitę sudarė 43 proc. šalies elektros suvartojimo.

Iš viso Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 66 GWh elektros. Vėjo jėgainės generavo 36 proc., hidroelektrinės – 25 proc., šalies šiluminės elektrinės – 18 proc., o kitoms elektrinėms tekusi pagamintos elektros dalis sudarė 22 proc.

73 proc. šalies elektros suvartojimo buvo importuota, bendras importo srautas padidėjo 3 proc.

42 proc. elektros importo į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 54 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“, 3 proc. – per sieną su Latvija. Per „LitPol Link“ jungtį su Lenkija srautas nevyko dėl planinio remonto.