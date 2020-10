Dužo bendrovės „Grigeo Klaipėda“ planai: negalės pati tvarkyti nuotekų

Aplinkos apsaugos agentūra uždraudė į taršos skandalą įsivėlusiai bendrovei „Grigo Klaipėda“ pačiai imtis tvarkyti nuotekas, naudotis valymo įrenginiais Dumpiuose. Ir toliau visos įmonės nuotekos turi būti atiduodamos tvarkyti bendrovei „Klaipėdos vanduo“.

Norėjo vėl naudoti įrenginius Dumpiuose

Bendrovė „Grigeo Klaipėda“ Aplinkos apsaugos agentūros prašė pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

Į taršos skandalą įklimpusi „Grigeo Klaipėda“ norėjo, kai jai būtų leista ir vėl naudotis Dumpių kaime esančiais nuotekų valymo įrenginiais, tačiau jos prašymas nebuvo patenkintas. Įmonė negalės pati apvalyti nuotekų.

„Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi paraišką ir kitus pateiktus dokumentus bei atsižvelgusi į tame procese dalyvaujančių subjektų pateiktas rekomendacijas ir išvadas priėmė sprendimą atmesti paraišką“, – aiškino Aplinkos apsaugos agentūros atstovė Lina Gaidžiūnaitė.

Įvertinus pateiktus dokumentus ir numatytus nuotekų valymo sprendinius nuspręsta, kad numatyti nuotekų tvarkymo scenarijai neatitinka aplinkosauginių reikalavimų.

Nustatė papildomų sąlygų

Vertindama bendrovės pateiktą paraišką Aplinkos apsaugos agentūra peržiūrėjo ir taršos leidimo sąlygas ir priėmė sprendimą, kad ir jas reikėtų keisti – nustatė papildomas sąlygas. Tad iš esmės, įmonė ne tik negavo palaiminimo pradėti savarankiškai atlikti kai kuriuose nuotekų valymo veiksmus, bet ir sulaukė griežtesnių jai keliamų sąlygų.

Bendrovei uždrausta išleisti bet kokias nuotekas į gamtinę aplinką, nuotekų valymui draudžiama naudoti Dumpių kaime esančius valymo įrenginius, neleidžiama ir bendrovės biokatilinėje deginti smulkiojo makulatūros masės valymo metu susidariusių gamybos liekanų. Taip pat įtvirtinta, kad įmonė nuotekas privalo nukreipti į „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginius.

L. Gaidžiūnaitės teigimu, šiuo metu „Grigeo Klaipėda“ pati savo nuotekų nevalė. Nuo pat metų pradžios, kai ir kilo taršos skandalas dėl Kuršių marių taršos bendrovės nuotekomis, „Grigeo Klaipėda“ susidarančias taršias nuotekas perduoda bendrovei „Klaipėdos vanduo“.

Pastaroji yra nustačiusi nuotekų taršos rodiklius, kuriuos viršijus nuotekos nepriimamos, tad „Grigeo Klaipėda“ tenka stabdyti veiklą, tad galimybė apvalyti nuotekas bendrovei būtų suteikusi galias laisviau planuoti gamybos procesą.

Grigeo plant near Vilnius. The company's Klaipėda facility is suspected of polluting the Curonian Lagoon / E. Blaževič/LRT