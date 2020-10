Į Lietuvą belgą atvijo meilė latvei: lietuvių neatrasta niša pakišo naujo projekto idėją

Dvejus metus Lietuvoje gyvenantis belgas Gerome`as Drijepondtas sako Vilnių įsimylėjęs, vos tik čia atvykęs, o atvykti jį privertė meilė latvei merginai, kuri tuo metu gyveno Vilniuje. Čia apsistojęs vaikinas susidūrė su viena problema – nors Briuselyje apie tvarumą žinojo ir kalbėjo visi, Lietuvoje tai buvo dar gana svetima. Galiausiai ši bėda jį paskatino imtis naujo projekto.

„Istorija gana ilga, bet pabandysiu papasakoti trumpai. Iš esmės į Lietuvą atvykau dėl meilės. Su latve mergina Zane susipažinome prieš kelerius metus keliaudami. Prieš dvejus metus nusprendėme, kad vienas kitam tinkame ir norime surasti vietą, kur gyventume kartu. Vieną savaitgalį lankiausi Vilniuje, nes ji tuo metu čia gyveno jau metus, nors ir yra iš Latvijos.

Apsilankiau mieste ir, tiesą sakant, jį įsimylėjau. Vilnius – tylus, ramus, gana žalias pačiame centre, taigi nėra nutolęs nuo gamtos, miškų. Mieste lengva vaikščioti, atstumai nedideli, viską lengva pasiekti pėsčiomis ar dviračiu. Be to, žmonės labai geri, labai paslaugūs. Man pasirodė, kad tai puiki vieta pasilikti. Kadangi turėjau tikslą čia gyventi, susiradau darbą“, – pasakoja Gerome`as.

Gerome`as Drijepondtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vaikinas Belgijoje studijavo rinkodarą ir karjerą pradėjo dviračių srityje. „Skatinau dviračių naudojimą Briuselyje“, – trumpai savo darbą apibūdina jis.

Tiesa, atvykęs į Lietuvą Gerome`as pasuko šiek tiek į kitą sritį ir susidomėjo skaitmenine rinkodara. Jo vertinimu, tokiu būdu galima pasiekti daugiau žmonių, su jais palaikyti ryšį.

„Todėl tai naudoju ir stengdamasis skleisti informaciją apie tvarumą“, – sako pašnekovas.

Pastarąjį kartą naują drabužį pirko prieš trejus metus

Tvaraus gyvenimo principus jis taikė dar gyvendamas Briuselyje. Ir prieš mūsų pokalbį Gerome`as pasidalijo kasdieniais tvariais įpročiais: keliaudamas į parduotuvę ima daugkartinius maišelius tiek produktams, tiek visiems pirkiniams, visada nešiojasi gertuvę, daugkartinį puodelį.

„Pastarąjį kartą naują drabužį pirkau turbūt prieš trejus metus“, – sako Gerome`as ir pasakoja, kad dažniausiai drabužius ar naujus daiktus perka tik tada, kai jų tikrai prireikia, o pirmiausia jų ieškoti eina į antrų rankų parduotuves arba renkasi vietos kūrėjų gaminius.

Gerome`as Drijepondtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto Gerome`as pripažįsta, kad norint tvariai gyventi persikrausčius į Lietuvą reikėjo daugiau pastangų.

„Briuselyje informacijos, suvokimo apie tvarumą yra labai daug. Pavyzdžiui, Briuselyje vyko didelis mitingas prieš klimato kaitą, jame dalyvavo šimtas tūkstančių žmonių. Tvarumas dažnai vyrauja pokalbiuose, žmonės žino, kas tai yra. Be to, yra daug įstaigų. Net ir apsipirkdamas prekybos centre 90 proc. prekių galėjau įsigyti be pakuočių. Pirmas dalykas, kurį pastebėjau atvykęs į Vilnių, kad buvo vos kelios parduotuvės, kuriose maisto produktų galėjau įsigyti be pakuočių. Taigi buvo daug sunkiau: turėjau patyrinėti, pasikalbėti su kitais tvarų gyvenimo būdą propaguojančiais žmonėmis, kad sužinočiau, kur tokių parduotuvių yra“, – prisimena Gerome`as.

Iš pradžių jis teigia mėginęs tvaraus gyvenimo principus pritaikyti kasdieniame gyvenime. „Pavyzdžiui, atėjęs į parduotuvę, prašydavau pardavėjų nedėti produktų į plastikinį maišelį, bet dažnai jie nesuprasdavo, kodėl nenoriu to maišelio, ir netgi kone versdavo jį paimti manydami, kad taip man bus patogiau“, – prisimena Gerome`as.

Gerome`as Drijepondtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tvarumo idėjoms Lietuvoje – per maža rinka

Susidūręs su tokia problema vaikinas nusprendė imtis projekto – visas parduotuves ar kitokias vietas, kur maisto produktų ar kitų prekių galima įsigyti be pakuočių, sužymėti žemėlapyje ir suteikti visą informaciją, kurios kadaise pasigedo pats.

Praėjus dvejiems metams nuo atvykimo į Lietuvą jis teigia pastebintis, kad nors vietų, kuriose būtų galima apsipirkti tvariu būdu, nėra itin daug, informacijos apie tai daugėja.

„Tai dalis ir mano paties sukurto projekto – tinklalapio „Zero Waste Shops“. Kaip minėjau, atvykęs turėjau ieškoti, kur galėčiau nusipirkti maisto produktų be pakuočių, tekdavo apsilankyti keliose parduotuvėse, kad įsigyčiau viską, ko reikia. Galiausiai pasiekdavau tai, ką pavykdavo pasiekti Briuselyje, bet reikėdavo daugiau pastangų. Todėl sugalvojau projektą, kuris padėtų rasti informaciją vienoje vietoje“, – sako Gerome`as.

Vaikinas sukūrė žemėlapį, kuriame galima rasti Lietuvoje veikiančias tvaraus apsipirkimo parduotuves ir kavines. Tai vietos, kuriose apsipirkti galima naudojant savo tarą, maišelius, kurios parduoda maisto produktus, higienos ar namų priežiūros prekes su daugkartinėmis ar gamtos neteršiančiomis pakuotėmis.

Projekto „zerowasteshop“ žemėlapis / LRT.lt nuotr.

Anot jo, pastaruoju metu daugėja projektų, siekiančių spręsti tvarumo problemas: atsiranda kavos puodelių užstato sistemos, pavyzdžiui „Cup Cup“, taip pat įvairūs projektai, kurie senus drabužius prikelia antram gyvenimui, pavyzdžiui, „Textale“.

Paklaustas apie vis dar kylančius sunkumus įgyvendinant projektą, Gerome`as neslepia – jo vertinimu, tvarumas pritraukia labai mažai žmonių, todėl verslui tai maža rinka.

„Tvarumui Lietuvoje – per maža rinka. Nedaug žmonių tuo domisi ar yra pasiryžę ką nors dėl to padaryti. Yra nedidelė bendruomenė, kuri tuo užsiima ir, pavyzdžiui, naudojasi mano sukurta platforma, bet kyla keblumų, norint pritraukti daugiau žmonių naudotis tinklalapiu „Zero Waste Shops“. Manau, pagrindinis iššūkis – kaip didinti sąmoningumą“, – svarsto Gerome`as.

Dantų pastos tabletės ir bambukinis dantų šepetėlis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Projektą norėtų paversti darbu, bet tam dar per anksti

Vis dėlto jis pastebi, kad vis daugiau žmonių kalba apie tvarumą. Be to, Lietuvoje pokyčiai vykdomi aukščiausiu lygiu.

„Kitaip nei Briuselyje, čia valdžia sprendimus priima daug greičiau. Pavyzdžiui, buvo uždrausta viešuose renginiuose naudoti plastikinius indus. Tai mane nustebino, nes šio poreikio tarp žmonių dar nebuvau pastebėjęs, bet valdžia priėmė tokius sprendimus, taigi potencialo matau daug“, – džiaugiasi Gerome`as.

Paklaustas, ar savo karjerą norėtų sieti su įgyvendinamu projektu, pašnekovas juokiasi pirmiausia norintis, kad projektas išsilaikytų.

„Norėčiau, kad projektas išsilaikytų ir galbūt veiktų be papildomos priežiūros. Jeigu galėčiau iš jo padaryti darbo projektą ir judėti toliau, kodėl gi ne? Šiuo metu situacija nėra tokia. Kaip minėjau, rinka gana maža, todėl būtų sunku iš to pragyventi, bet norėčiau, kad kada nors taip nutiktų“, – sako Gerome`as.

Gerome`as Drijepondtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasimokyti galime iš savo tėvų ar senelių

Pokalbio metu Gerome`as ne kartą pabrėžia informacijos svarbą. Vaikinas teigia norintis, kad žmonės apie galimas tvarias alternatyvas turėtų kuo daugiau informacijos ir galėtų patys pasirinkti.

„Manau, Lietuvos ateitis, kalbant apie tvarumą, yra šviesi, – sako Gerome`as. – Vis daugiau žmonių apie tai susimąsto, sistema taip pat linkusi keistis, todėl manau, kad einama geru keliu, nors žengiami tik pirmi žingsniai. Bet tai pamažu augs, kai vis daugiau žmonių pradės apie tai kalbėti.“

Jo manymu, lietuviai neturėtų susidurti su didesniais sunkumais keisdami kasdienius įpročius, nes ilgą laiką Lietuvos žmonės ir taip buvo pratę apsipirkti parduotuvėje su savo maišeliu, naudoti kitas daugkartines alternatyvas, todėl kai kuriuos dalykus tereikia prisiminti ir vėl pritaikyti kasdieniame gyvenime.

Vaikinas pateikia pavyzdį: metalinius skustukus keičiamais peiliukais naudojo mūsų tėvai ar seneliai, neštis medžiaginį maišelį į parduotuvę ne taip seniai buvo įprasta, o pačių pagaminti plovikliai, skalbikliai ar valikliai taip pat nieko nestebino.

Gerome`as Drijepondtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Grįžtame į praeitį gerąja prasme

Jis sutinka – iš dalies tai buvo daroma dėl to, kad vienkartinių pakaitalų paprasčiausiai nebuvo, bet kartais tai lemdavo ir taupumas ar nepriteklius.

„Nesakyčiau, kad dabar tai grįžimas į praeitį blogąja prasme. Tai tiesiog prisitaikymas prie turimų išteklių“, – šypsosi Gerome`as.

Atkreipus dėmesį, kad daugkartiniai, ekologiški, aplinkai draugiški produktai neretai yra gerokai brangesni už plastikinius, vienkartinius produktus, Gerome`as siūlo į situaciją žvelgti plačiau.

Jo teigimu, medinis šepetukas indams plauti iš tiesų gali būti brangesnis už plastikinį, bet dažniausiai tokie daiktai yra ilgaamžiški, todėl, nors perkant vienu kartu išleidžiama daugiau, ilgalaikėje perspektyvoje bendra išleistų pinigų suma būna mažesnė.

Gerome`as Drijepondtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Yra daug skirtingų pavyzdžių. Negalime imti kiekvieno dalyko atskirai, turime matyti bendrą vaizdą. Pavyzdžiui, maisto produktus tokiu būdu perku jau dvejus metus. Išnagrinėjęs per šį laiką maistui skirtą biudžetą pastebėjau, kad jis sumažėjo. Taip nutiko, nes stengiuosi pirkti kokybiškus produktus, jie man teikia daugiau malonumo, todėl nejaučiu poreikio pirkti daugiau“, – sako Gerome`as.

Pamačius žmogų su vienkartiniu puodeliu siūlo nesmerkti

Pašnekovas neslepia – pradėjęs galvoti apie tvaresnį gyvenimo būdą ir pats tikėjosi, kad kiekvienas pokytis galiausiai virs didžiule našta, tačiau pokyčiams tapus įpročiais kasdienybė niekuo nesiskiria nuo ankstesnės.

Vaikinas juokaudamas pateikia pavyzdį: turimas daugkartinis puodelis jam patinka daug labiau už vienkartinius, todėl iš jo gerti išsinešti nusipirktą arbatą ar kavą daug maloniau. Dėl šios priežasties daugkartinio puodelio nešiojimasis kuprinėje nėra našta – tai teikia džiaugsmą.

„Kartais galiu pamiršti pasiimti tą puodelį, bet tai nereiškia, kad turėčiau dėl to ant savęs pykti ar jaustis kaltas. Aš jį naudoju ištisus metus. Jeigu kartą ir pamirštu, galiu panaudoti vienkartinį puodelį. Manau, tokia ir turėtų būti tokių daiktų paskirtis – jie turėtų būti naudojami tada, kai žmonės pamiršta pasiimti savo daiktus“, – sako Gerome`as.

Tvarus apsipirkimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pašnekovas užsimena ir apie vadinamąjį tvarumo gėdijimą (angl. zero waste shaming). Jo pastebėjimu, tai dažnai tampa pavienių veiksmų nagrinėjimu nematant viso vaizdo. Gerome`o įsitikinimu, gėdyti kitų dėl vieno ar kito netvaraus pasirinkimo nederėtų, tokią situaciją kartais galima išnaudoti diskusijai ar pasimokymui vienam iš kito.

„Tai tampa kabinėjimusi prie detalių, kai žmogus tau sako: tu tai darai nepakankamai gerai, nes aš matau tą smulkmeną, dėl kurios tu netobulas. Taip neturėtų būti, nes tu nežinai, kas nutiko, kas prieš tai įvyko. Kaip ir minėjau, gal aš vienkartinį puodelį naudoju kartą per metus, bet tu mane pamatei būtent tuo momentu.

Viena vertus, tokie pareiškimai gali būti geri, nes galime vieni iš kitų pasimokyti, ką nors pakeisti, nes galbūt apie tai nesusimąstėme. Kita vertus, neturėtume jaustis kalti, jeigu kas nors nutinka, nes tai neatspindi realybės, neturėtume to priimti už gryną pinigą“, – įsitikinęs Gerome`as.