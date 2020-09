„Danske Bank“ Lietuvos filiale sukosi įtartini milijonai iš Rusijos

Prieš keletą metų „Danske Bank“ supurtęs pinigų plovimo skandalas ilgą laiką buvo apibūdinamas kaip „Estijos atvejis“.

Tačiau nutekėję dokumentai rodo, kad dideli kiekiai abejotinos kilmės pinigų prasisuko ir lietuviškoje „Danske Bank“ atšakoje, rašo tarptautinio tyrimo FinCEN Files partneris, Danijos leidinys „Berlingske“.

Tyrimas FinCEN Files, paremtas „BuzzFeed News“ gautais nutekėjusiais duomenimis ir koordinuojamas tarptautinio tiriamosios žurnalistikos centro ICIJ, atskeidžia „Danske Bank“ skandale nutylėtas operacijas, vykdytas per sąskaitas šio banko padalinyje Lietuvoje. Nutekėję dokumentai rodo, kad per lietuviškas sąskaitas sukosi dešimtys milijonų dolerių, susijusių su pinigų plovimo schema, vykdyta per kitą Europos bankininkystės gigantą „Deutche Bank“.

Veidrodiniai sandoriai už milijardus

Istorijos centre – vadinamieji veidrodiniai sandoriai, už kuriuos Vokietijos bankui 2017 m. skirta 630 mln. dolerių bauda.

Šios įtariamo pinigų plovimo schemos tikslas buvo didelių kiekių pinigų išvedimas iš Rusijos. Schemos esmė – rublių konvertavimas į dolerius ar eurus, pasinaudojant galimai fiktyvia akcijų prekyba.

Danske Bank Danskebank / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Iš pradžių sandoriai vyko Rusijoje, fiktyvioms įmonėms perkant akcijas už rublius ir čia pat jas parduodant už tvirtesnę valiutą. Tiek už pirkėjų, tiek už pardavėjų stovėjo tie patys žmonės. Taigi operacijoms pagrįstai prilipo „veidrodinių sandorių“ titulas.

Svarbi šios schemos įmonė, kaip rodo nutekėję dokumentai, veikė per „Danske Bank“ Lietuvoje.

Svarbi įmonė veikė per Lietuvą

„JPMorgan Chase“ banko pranešime apie įtartinas operacijas, JAV tarnyboms pateiktame 2017 m. kovą, daug dėmesio skiriama bendrovei „Yellowstone Import Ltd.“ Banko pareigūnai dokumente pabrėžia, kad teikiamas jau vienuoliktas pranešimas apie įtartinas operacijas, susijusias būtent su šia įmone. Pranešimas apie „Yellowstone Import“ veiklą siejamas kaip tik su „veidrodinių sandorių“ schema.

„Sienos“ turimas dokumentas rodo, kad „Yellowstone Import“ per sąskaitą „Danske Bank“ Lietuvos filiale 2011 m.birželio-rugpjūčio mėnesiais atliko mokėjimų net už 63,39 mln. dolerių Kipre registruotai įmonei „Giortalo Investments Limited“.

Taip pat nurodoma, kad „Yellowstone“ 2011 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais atliko keturis mokėjimus kompanijai „MDM Investments Limited“, susijusiais su Rusijos banku „MDM“. Šių operacijų suma – lygiai 5,5 mln. dolerių. Čia banko pareigūnai pažymi, kad visi pervedimai susidėjo iš apvalių skaičių. Operacijos su apvaliomis sumomis (paprastai tariant – daug nulių dideliuose skaičiuose) laikomos vienu pinigų plovimo požymių.

Visų „JPMorgan Chase“ įvardintų operacijų paskirtis – mokėjimai pagal tarpininkavimo paslaugų sutartis. O apvalios sumos kartojosi ir operacijose su kitomis įmonėmis, apie kurias praneša JAV banko specialistai.

Ne „estiškas“ atvejis

Kai „Danske Bank“ pinigų plovimo prevencijos spragos iškilo į viešumą, daugiausiai kalbėta apie banko padalinį Estijoje. Didžiules problemas šioje Baltijos šalyje pripažino ir pats bankas. Nutekėję dokumentai rodo, kad apie „veidrodinių“ operacijų pėdsakus Lietuvoje buvo nutylėta.

„Ilgai stebėjausi, kodėl Lietuvoje nėra didesnio susidomėjimo [„Danske Bank“ skandalu]. Galbūt ši nauja informacija prisidės prie išsamaus tyrimo apie tai, kas vyko Lietuvos padalinyje“, - „Berlingske“ sakė pinigų plovimo ekspertas Grahamas Barrow.

„Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas – vienas didžiausių pasaulyje. Lietuvai didelis vaidmuo šiame skandale nebuvo priskiriamas, daugiausiai susitelkiant į įspūdingas operacijas „Danske Bank“ Estijos padalinyje. Lietuvoje „Danske Bank“ jau kurį laiką investuoja į pinigų plovimo prevencijos specialistus – čia vystomas grupės Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos padalinys.

