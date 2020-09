„Litgrid“: elektros gamintojai ir vartotojai prie perdavimo tinklo bus prijungiami greičiau

Prie elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ valdomo perdavimo tinklo elektros gamintojai ar didieji vartotojai prisijungs bent 8 mėnesiais greičiau, teigia operatorius.

Kaip nurodo „Litgrid“, nuo šiol naujieji gamintojai ar vartotojai gali rinktis, ar prisijungimui reikalingus statybos darbus įsigis ir atliks perdavimo sistemos operatorius, ar jie patys.

Optimizuotas „Litgrid“ valdomas gamintojų ir vartotojų prijungimo procesas vidutiniškai trumpėja nuo 30 iki 22 mėnesių. Be to, teisės aktų pakeitimai norintiems prisijungti numato pasirinkimą visą procesą sutrumpinti dar bent puse metų, jei statybos darbus įsigys ir organizuos patys, be viešųjų pirkimų procedūros.

„Iki šiol prie perdavimo tinklo prisijungiantys gamintojai ar vartotojai neturėjo pasirinkimo – pagal teisės aktus statybos darbus turėjo įsigyti ir organizuoti „Litgrid“, kuris yra perkantysis subjektas ir privalo tai daryti viešųjų pirkimų keliu. Vien pirkimo procedūroms kas kartą reikėjo skirti apie 6 mėnesius. Dabar, jei prisijungti prie tinklo nori privatus subjektas, jis gali šią dalį praleisti“, – pranešime sako „Litgrid“ Perdavimo tinklo departamento direktorius Vidmantas Grušas.

Prie perdavimo tinklo norintys prisijungti gamintojai pirmiausia supažindinami su išankstinėmis prijungimo sąlygomis, o gamintojui priėmus sprendimą, pasirašomas ketinimų protokolas ir išduodamos prijungimo sąlygos. Taip pat gali prisijungti vartotojai, kurių prijungimas prie skirstomojo tinklo negalimas dėl techninių ar eksploatacijos galimybių, arba ketinantys prijungti ne mažesnės nei 10 megavatų (MW) leistinosios galios elektros įrenginius.