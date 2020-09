Judėjimas per Baltarusijos sieną per naktį sulėtėjo: eilėje Medininkų punkte – beveik 200 vilkikų

Į Baltarusiją per Medininkų pasienio punktą vykstančių eilėje, Pasienio kontrolės punktų direkcijos 9 val. duomenimis, laukia 191 vilkikas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas Eltai patvirtino, kad eismo srautai per sieną su Baltarusiją per naktį sulėtėjo.

„Sulėtėjo judėjimas, jis vyksta per visus kontrolės punktus, tik Baltarusijos pusė matyt taiko detalų patikrinimą autotransporto atžvilgiu, todėl pastebėjome per naktį sumažėjimą (judėjimo – ELTA)“, – Eltai sakė VSAT vadovas.

Anot R. Liubajevo, Baltarusijos pusėje greičiausiai taikomos sugriežtintos patikros procedūros

Rustamas Liubajevas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Jie turi teisę taikyti savo pusėje patikrinimo procedūras ir neinformuoja mus, tai nenumatyta pagal mūsų susitarimus. Mes tik galime konstatuoti faktą, kad judėjimas sulėtėjo, automobilių pravažiuoja mažiau. Žinome iš vairuotojų pravažiuojančių, kad kruopščiau patikrina, ir per rentgeno aparatą. Jie, matyt, sugriežtintą kažkokią procedūrą taiko“, – teigė R. Liubajevas.

Lietuvos–Baltarusijos pasienis / BNS nuotr.

Prognozuojamas laukimo laikas vilkikams, vykstantiems į Baltarusiją per Medininkų pasienio punktą, Pasienio kontrolės punktų direkcijos 9 val. duomenimis, yra apie 14 valandų.

Pro Šalčininkus į Baltarusiją vykstantys vilkikai čia turėtų praleisti apie 9 valandas – eilėje laukia 81 vilkikas.