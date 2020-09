Po sukrėtusių gyvūnų vaizdų atsigauti negali ir veisėjai: kokie reikalavimai jiems keliami ir kiek tai atsieina

Nors pasidomėjus veislinių keturkojų kainomis gali susidaryti įspūdis, kad iš jų veisimo galima neblogai uždirbti, LRT.lt kalbinti veisėjai tikina, jog užsiimant šia veikla legaliai pelnas yra menkas, – paprastai lobsta tik nelegalūs veislynai, kuriuose šunys ir katės neretai laikomi žiauriomis sąlygomis.

„Žmogus ir šuo turi būti viena komanda, o ne suveisiau ir atidaviau. Nelegaliose veisyklose panašiai ir būna – ten šunimis niekas nesirūpina. Kur tu prižiūrėsi, jei 6 vados, tarkime, po 10 šuniukų – tam reikia vos ne 20 žmonių, kad tais šuniukais užsiimtų“, – teigia veisėjas Skirmantas Ročka.

Savaitgalį pasipylus liudijimams apie antisanitarinėmis sąlygomis laikomus gyvūnus ir nelegalias veisyklas net penkiose savivaldybėse LRT.lt domisi, kiek pelningas šunų ir kačių veisimas, kokios augintinių kainos, juos įsigyjant su kilmės dokumentais ir kokius reikalavimus turi atitikti legalios veisyklos.

Pasirodo, norintieji, pavyzdžiui, Lietuvos kinologų draugijoje (LKD) registruoti šunų veislyno statusą turi atitikti daugybę reikalavimų: būti išveisę bent tris šuniukų kartas, tuo verstis ne mažiau nei penkerius metus ir t. t.

Kaina priklauso nuo veisėjo, keturkojo tėvų titulų, veislės paklausos

Veisiamų gyvūnų kainos skirtingose veisyklose gali smarkiai skirtis. Štai dresūros mokyklos „Plieninė iltis“ dresuotojas ir veisėjas Skirmantas Ročka teigia, kad šunų kainos priklauso tiek nuo augintinio veislės, tiek nuo paties veisėjo.

„Kaina gali būti nuo 300 iki 2 000 eurų. Jeigu veislinis, nereiškia, kad bus pats brangiausias. Yra daug niuansų. [...]

Apie šunis be dokumentų net neturiu ko pasakyti, nes per pastarąsias dienas turbūt daug kas matė daug traumuotų šunų, kaip jie veisiami ir dauginami“, – kalba veisėjas.

S. Ročka teigia veisiantis vokiečių aviganius. Jų kaina su kilmės dokumentais taip pat priklauso nuo daugybės veiksnių: „Pas mane kainos svyruoja nuo 600 iki 1 000 eurų.“ Per pusantrų metų S. Ročka sako turintis vieną 4–6 šuniukų vadą.

Berno zenenhundų veislyno „Pašilių Saulė“ įkūrėja Eglė Domeikienė taip pat pažymi, kad šių keturkojų kainos priklauso nuo veislyno.

„Šuniuką galima nusipirkti ir už 600, ir galbūt už 1 500 eurų – kiekvienas kainą nustato pagal savo įdirbį“, – sako E. Domeikienė.

Lygindama šunų su kilmės dokumentais ir be kilmės dokumentų kainas, LKD viešųjų ryšių atstovė Aurelija Staskevičienė sako, jog jeigu tam tikra šunų veislė yra ypač paklausi, tiek gyvūno kaina su kilmės dokumentais, tiek be jų gali būti netgi tokia pati.

„Pavyzdžiui, kaip buvo su Jorkšyro terjerais. [...] Pirkėjas nesigilina, negaišta laiko pasidomėti, kuo skiriasi veislinis šuniukas su kilmės dokumentais ir šuniukas, panašus į veislinį, bet be dokumentų arba su padirbtais dokumentais.

Kaina priklauso nuo šuniuko tėvų laimėtų titulų parodose arba varžybose, kitų įvertinimų.

Šunų kainas nustato veisėjas. Veisėjo teisė – netgi dovanoti šuniuką, jeigu jis taip panorės. Kaina priklauso nuo šuniuko tėvų laimėtų titulų parodose arba varžybose, kitų įvertinimų“, – komentuoja A. Staskevičienė.

Legaliai veisiamų šuniukų vadų skaičius per metus taip pat ribotas ir priklauso nuo turimų kalyčių skaičiaus, sako veisėja E. Domeikienė.

Veisimo amžius ir dažnis yra reglamentuotas.

„Veisimo amžius ir dažnis yra reglamentuotas. [...] Žinoma, nėra taip, kad jeigu veisiama kalytė ar dvi, tai jos būtinai kasmet ir atsives“, – kalba moteris.

Išlaidos didesnės už pelną

Vokiečių aviganius veisiantis S. Ročka vardija ir išlaidas, susijusias su šia veikla: „Jeigu sudėsite visa tai, kiek įdedu į veisimą, į darbą, į keliones, bus nemažai, nes pas mane visi kergimai atliekami užsienyje. Jeigu dukart važiuoji į Slovakiją, kergimas kainuoja po 600 eurų. Grįžti, o iš tų dviejų kartų nuvažiavus tik kartą būna šuniukų.“

E. Domeikienė pabrėžia ir medicinos išlaidas, susijusias su šunų veisimu.

„Reikia žiūrėti, ar reikia daryti cezarį, nes kartais būna, kad pati kalytė neatsiveda. Berno zenenhundai, būna, turi penktą pirštuką, kurį reikia pašalinti per tris dienas. [...] Higiena, priežiūra, ėdalas, nukirminavimas, skiepijimas, socializacija. [...] Jeigu serga šuniukai, kainuoja daugiau, jeigu ne, tada mažiau“, – sako E. Domeikienė.

Berno zenenhundus veisiančios moters tvirtinimu, pelno iš šios veiklos, galima sakyti, nėra, todėl, norint pragyventi, tenka dirbti ir kitus darbus.

„Vieno šuns, jeigu jis neserga, išlaikymas – 1 000 eurų per metus. Pas mus yra septyni šunys: dabar yra penkių šuniukų vada, buvo daromas cezario pjūvis, o tai kainuoja daugiau nei vaiką pagimdyti. Parduodame penkis šuniukus po 1 000 eurų. Jeigu niekas neserga, veislyną išlaikyti kainuoja 7 000 eurų. Jeigu kas nors nutinka, tai apie 10 tūkst. eurų. Už penkis šuniukus gauname 5 000 eurų. Turint omenyje, kad kainuoja ir jų išlaikymas, galima parduoti ir už 1 500 eurų, tai bus 7 500 eurų. Matyti, kad viena vada tikrai pelno neneša. Jeigu būtų dvi vados, galbūt būtų šioks toks pelnas“, – aiškina E. Domeikienė.

Šunų veisėja kalba ir apie specialiai šunims įrengtas erdves, kur užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos.

„Mes pradėjome kaip visi veislynai, – auginome šuniukus virtuvėje, tačiau man tai atsibodo. Galiausiai pasistatėme priestatą, kad galėtume iš namo įeiti į šunų kambarį, padarėme landas, kad jie išeitų į lauką. [...] Turi siekti kokybės, nes nuo to priklauso šunų psichika.

Nežinau, kodėl žmonės taip daro (šunis veisia antisanitarinėmis sąlygomis – LRT.lt). Gal jiems ir lieka pinigų, kai gauna 150 eurų už šuniuką, tačiau šeria juos nežinia kuo, nieko nevalo. Gal jiems tai dideli pinigai, bet aš manau, kad tai neišsilavinimas ir baisus dvasinis skurdas. Man šunų veisimas yra daugiau malonumas, vaikų ugdymo priemonė, investicija į jų sielą“, – kalba E. Domeikienė.

Anot kates, devonreksus, veisiančios Jolantos Kubekienės, per dvejus metus katės oficialiai gali turėti tris jauniklių vadas, todėl, veisėja neslepia, pelno iš tokios veiklos išties mažai.

„Aš turiu užregistravusi veiklą VMI, kasmet viską deklaruoju, mano visi kačiukai išvažiuoja su sąskaitomis-faktūromis, esu registruota Valstybinėje veterinarijos tarnyboje. [...] Yra reproduktorių kaina. To pelno net ir nebūtų, jeigu dokumentais galėčiau pagrįsti visas išlaidas, nes darome, tarkime, užsakymus iš užsienio ir pan. [...] Pelno nelabai yra, todėl reikia nuolat turėti vadų, o aš neturiu, mano veislynas mažas“, – sako ji.

Veikdami nelegaliai užsidirba

Vertindamas pastaruoju metu į viešumą išlendančias gyvūnus kankinančias veisyklas, S. Ročka neslepia, kad iš tokio nelegalaus verslo galima neblogai uždirbti.

„Nelegalios veisyklos, tarkime, turi 20 šunų, iš jų būna 6 vados. Mane stebina, kad šunų be dokumentų kainos beprotiškai sukilo: kai litai persivertė į eurus, tai visi labai gerą biznį atrado, nes anksčiau šuo be dokumentų kainuodavo 100 litų, o dabar be 300 eurų nėra.

Nesuprantu žmonių, kurie gali lygiai taip pat už 300–400 eurų nusipirkti šunį su dokumentais. Tiesiog tingi ieškoti, sako: man nereikia, aš neisiu į parodas, man nereikia tų dokumentų. Viskas atsiliepia, kai šuo paauga iki 7 mėnesių, tada prasideda visos problemos: atvažiuoji į dresūrą, sako: nesusitvarkau, kanda, visko bijo“, – komentuoja veisėjas.

Jeigu veisimu norima užsiimti tinkamai ir gausiai veisti įvairių veislių šunis, kas, anot E. Domeikienės, paprastai daroma nelegaliose veisyklose, tam reikia skirti visą savo laiką, atvirkščiai, nei yra minėtose vietose.

„Aišku, ten žmonės turi kitokią savivertę ir ambicijas: du mėnesius paaugina šuniuką ir gauna 300 eurų. Aš manau, kad tai yra keistas pasipelnymo būdas“, – kalba E. Domeikienė.

Anot J. Kubekienės, jos veisiamų kačių kaina su dokumentais minėtoje veisykloje prasideda nuo 600 eurų. Kadangi šios veislės kačių Lietuvoje nėra daug, daugiausia jos veisiamos legaliai, sako moteris.

„Šiuo metu šių kačių tiesiog nėra. Buvo išlindę keli skelbimai, nelegaliai pardavinėjama po tiek pat, nes veislė Lietuvoje reta. O mums – reproduktorių kaina, čipavimas, skiepai, kastracija, nes visus kačiukus, kurie yra ne veisimui, atiduodu kastruoti“, – pasakoja J. Kubekienė.

J. Kubekienė neabejoja, kad nelegaliai vykdomas gyvūnų veisimas gali būti pelningas: „Kada gyvūnai neskiepijami, nečipuojami, o viskas kainuoja, žinoma.“

Keblesnė situacija yra su, pavyzdžiui, britų ilgaplaukiais: „Pasižiūrėkite skelbiu.lt, kiek parduoda be dokumentų.“

Dirba iš idėjos

S. Ročkos tvirtinimu, šunų veisimas nėra dideles pajamas generuojantis verslas. Pašnekovą ši veikla žavi iš biologinės pusės.

„Veisimas man yra dalykas, susijęs su genetika, ir man tai patinka. Aš žinau, ką daryti, nes apie genetiką daug mokiausi veterinarijoje. Kartais veisi iš idėjos, nes veisimas niekada nebus ypač pelningas, jeigu viską atliksi legaliai ir švariai: paskaičiuokite, kai 4–5 kartus per dieną šuniukus reikia šerti. Jeigu turi normalų darbą, turi ką nors samdyti, pats važinėti pirmyn atgal, net nešneku, kiek bemiegių naktų tai reikalauja“, – tikina S. Ročka.

S. Ročka neslepia, kad paprastai nelegaliai šunis veisiantys žmonės investuoja į aptvarus ir kelias medines būdas, tačiau, jeigu norima išauginti normalius veislinius šunis, pašnekovas pabrėžia, jog tam reikia nepalyginamai daugiau – ne tik pinigų, bet ir laiko.

Žmogus ir šuo turi būti viena komanda, o ne suveisiau ir atidaviau, kas nelagaliose veisyklose panašiai ir būna, – ten jais niekas nesirūpina. Kur tu prižiūrėsi, jei 6 vados, tarkime, po 10 šuniukų – ten reikia vos ne 20 žmonių, kad su tais šuniukais užsiimtų.

„Nuo pat mažens turi su šuniukais žaisti, išleisti juos į kiemą, stebėti, mokyti žaisti ir elgtis. Į tai įeina be proto daug. [...] Kiti veisėjai galbūt padaro didesnes šunų su dokumentais kainas, nes jie daug kur važinėja, po čempionatus, išlošia taures, tai jie tiek investavę į šunis nori, kad jie būtų brangesni. Vienas dalykas, kodėl kartais šunys parduodami brangiau, nes galbūt siekiama, jog atsirastų žmonių, kurie turėtų pinigų tam šuniukui ir galėtų jam skirti laiko, nes dažnu atveju nusiperkama be dokumentų ir po pusmečio atiduodama. Tų šuniukų pilnos prieglaudos. [...]

Jeigu neįdedama daug pastangų į tam tikrus šuns socializacijos elementus – paglostymą ir panašiai, tam šuniui naujoje aplinkoje būna šokas, jis nesupranta, kas jį glosto. Jis netgi bijo glostymo. Žmogus ir šuo turi būti viena komanda, o ne suveisiau ir atidaviau, kas nelagaliose veisyklose panašiai ir būna, – ten jais niekas nesirūpina. Kur tu prižiūrėsi, jei 6 vados, tarkime, po 10 šuniukų – ten reikia vos ne 20 žmonių, kad su tais šuniukais užsiimtų. Yra veisėjų, kurie tai daro galbūt didesniu mastu, bet tam jie ir žmonių nusisamdo“, – atkreipia dėmesį S. Ročka.

Akcentuoja reikalavimus veisėjams

LKD viešųjų ryšių atstovės A. Staskevičienės teigimu, šiuo metu draugija vienija 46 šunų mylėtojų klubus, tačiau statistikos, kiek yra LKD registruotų veislynų, nėra, esą nuolat atsiranda naujų.

Šiuo metu Lietuvos kinologų draugija vienija 46 šunų mylėtojų klubus.

„Nuolat atsiranda naujų veislynų, kiti nusprendžia nebeveisti, dar kiti laikinai sustabdo veisimą, sakykime, ieško naujos kalytės, o tai gali užtrukti ir porą metų. Tačiau būtent konkrečiame klube vėliau ir registruojamas šunų veislynas, ir būtent to klubo vadovybė atsako, kad veisėjas laikytųsi veisimo nuostatų, gyvūnų gerovės reikalavimų, LKD etikos kodekso ir kitų svarbių reikalavimų“, – teigia A. Staskevičienė.

Norintieji registruoti LKD šunų veislyną, pasak LKD atstovės, turi atitikti LKD veisėjo statusą: veisėjas turi būti išveisęs tris šuniukų kartas, veisęs šunis ne mažiau kaip penkerius metus ir per paskutinius trejus metus nenusižengęs veisimo nuostatams. Veisėjas turi būti išklausęs LKD parengtą veisėjo kursų programą.

„Veisėjas privalo laikytis Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) veisimo taisyklių, Lietuvos kinologų draugijos įstatų, Gyvūnų globos ir apsaugos įstatymo bei Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos reikalavimų, VMVT patvirtintų reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams (jei taikoma)“, – rašoma Lietuvos kinologų draugijos atsakyme.

A. Staskevičienė pabrėžia ir privalomuosius šunų sveikatos tyrimus.

„Neatlikę tam tikrų savo šuns sveikatos tyrimų veisėjai negali veisti šunų, net jeigu šie ir turi puikius parodų įvertinimus. Taigi, parodų įvertinimų negana – būtina turėti veterinarijos specialistų atliktų tyrimų pažymas, jau nekalbant apie tai, kad visi kilmės dokumentus turintys šunys privalo būti paženklinti poodinėmis mikroschemomis.

Dar labai svarbu, kad veisėjų veisiamiems šunims nuo 2018 metų yra atliekami genetiniai tyrimai. Neatlikai tokio tyrimo – veisti negali“, – akcentuoja LKD atstovė.

Norint tapti šunų veisėju, pasak LKD atstovės, būtina atitikti LKD veisėjo statusą: veisėjas turi būti išveisęs tris šuniukų kartas, veisęs šunis ne mažiau kaip penkerius metus ir per paskutinius trejus metus nenusižengęs veisimo nuostatams.

Jeigu veisėjas nusižengia veisimo nuostatams arba negeba įvykdyti veisimo nuostatų reikalavimų, jo veikla svarstoma ir gali būti suspenduota tam tikram terminui arba iš viso nutraukta, atkreipia dėmesį A. Staskevičienė.

Ėmėsi gelbėti gyvūnus

Rugsėjo 3 dieną Kretingos rajone dingus Vakarų Škotijos terjerų veislės šuniui, netoliese jo ieškodami šeimininkai išgirdo šuns lojimą ir aptiko galimai nelegaliai veikiančią šunų veisyklą, o joje – ir dingusį augintinį.

Anot liudininkų, patalpoje buvo jaučiamas šlapimo, išmatų kvapas, trūko oro, o gardai su šunimis, į kuriuos keturkojai vos tilpo, buvo sustatyti keliais aukštais. Specialistams įvertinus paviešintą informaciją, surengta gelbėjimo operacija, keturkojai iš tragiškų sąlygų išvaduoti.

Kiek vėliau pranešta apie panašius atvejus Tauragėje. Įtarta, jog viena didžiulė daugykla yra Tauragės rajone, netoli Lauksargių. Kaip socialiniame tinkle šeštadienį vakare skelbė gyvūnų globos ir kontrolės tarnybos „Nuaras“ atstovai, iš tokių galimai nelegalių veisyklų pasitelkus tarnybas paimtas 41 gyvūnas.

Sekmadienio naktį „Nuaro“ atstovai paskyroje pranešė apie dar vieną daugyklą Kretingos rajone, Tolių kaime. Iš jos paimti dar 6 šunys.

Po vaizdų Tauragėje ir Kretingoje aptiktas ir atvejis Širvintose. Feisbuko grupėje „Gelbėkime gyvūnus iš pragaro“ susibūrę gyventojai paviešino tiesioginę vaizdo transliaciją iš vietos, kurioje gyvūnai laikomi žiauriomis sąlygomis.

Pasibaisėję antisanitarinėmis sąlygomis gyventojai vis aktyviau vienijasi, ieško nelegalių veisyklų ir jungiasi į gyvūnų gelbėjimo operacijas.

Tikrindami pasitelkia ir policiją

Kaip pirmadienį vykusios spaudos konferencijos metu teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika, vykdant planinę veiklą, su gyventojų pagalba per metus nustatoma iki 5 nelegalių veisyklų.

„Einame (tikrinti – LRT.lt) tiek vieni, tiek su policijos pareigūnais, kai reikia, ar kviečiame savivaldybės atstovus. Visi atvejai išnagrinėjami, tačiau institucija neturi tiek pajėgumų, kad prie kiekvieno žmogaus pastatytų po kontrolierių. [...]

Gavę pranešimus reaguojame, bet nesame operatyvininkai, negalime klausytis telefonu, sekti, imtis specialių priemonių. Vis dėlto matome galimybę griežtinti baudas, kurios yra nuo įspėjimo iki kelių tūkstančių ar net galėtų būti baudžiamoji atsakomybė“, – komentavo D. Remeika.

Anot VMVT direktoriaus, apžiūrėdami tam tikrą vietą, inspektoriai stengiasi patikrinti viską, apklausti šeimininkus, tačiau yra atvejų, kai šeimininkai turi teisę nesutikti įsileisti.

„Tokiais atvejais kviečiame policijos pareigūnus. Juos irgi ne visada įsileidžiama, bet 90 proc. įsileidžia“, – sako D. Remeika.