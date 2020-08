Vaičiūnas apie Latvijos sprendimą nepirkti Astravo AE elektros: tai Baltijos valstybių atsakas į „skaldyk ir valdyk“ politiką

Antradienį Latvijos premjeras Krišjanis Karinis pranešė, kad Latvija sustabdys elektros prekybą su Baltarusija, jei pradės veikti Astravo atominė elektrinė. Šis klausimas jau seniai kėlė įtampą Lietuvos ir Latvijos santykiams. Kas lėmė tokį Rygos sprendimą ir kaip tai paveiks prekybos elektra rinką? Apie tai LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir Romas Švedas, VU TSPMI dėstytojas, energetikos ekspertas.

– Ministre, pradėkime nuo to, kiek tvarus latvių apsisprendimas nepirkti elektros iš Baltarusijos. Kiek mes galime pasitikėti tokiu sprendimu? Jis yra tik žodinis?

Ž. Vaičiūnas: Pirmiausia reikia pasakyti, kad tai tikrai reikšmingas ir svarbus Latvijos sprendimas, tai yra realiai visų Baltijos valstybių laimėjimas. Mes turėjome daug diskusijų, derybinių susitikimų ir išgirdome Latvijos Vyriausybės sprendimą, kuris buvo įgarsintas Latvijos premjero lūpomis. Ir toliau, be abejo, bus visi kiti reikalingi instrumentai. Tai yra principinis Latvijos apsisprendimas nepirkti elektros iš Baltarusijos, kai bus paleista Astravo atominė elektrinė.

Aš vertinu labai paprastai – tai regioninis Baltijos valstybių atsakas į „skaldyk ir valdyk“ politiką, kuri dažnai buvo naudojama prieš Baltijos valstybes. Tai yra mūsų solidarumo pavyzdys. Dėl jo tvarumo – aš remčiausi 2018–2019 metų analogija, kai mes taip pat turėjome daug diskusijų dėl sinchronizacijos projekto įgyvendinimo. Tuo metu dar nebuvo sutarimo dėl šio projekto. Pirmiausia buvo principinis sutarimas, jis buvo įtvirtintas raštiškai, patvirtintas parašais, ir dabar sinchronizacijos projektas sėkmingai įgyvendinamas. Tvarumas yra toks ir aš tikiuosi, kad mes sėkmingai rasime svarbiausius instrumentus, nes pirmiausia yra politinė valia. Būtent tokiu būdu Latvijos premjeras išsakė politinę valią.

Antras etapas yra konkretūs instrumentai, kaip užtikrinama, kad nebūtų prekiaujama elektra. Ir trečias etapas yra būtent tų instrumentų veikimas, jų kontrolė.

Žygimantas Vaičiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar derybų su latviais, estais metu gali pasikeisti pozicija, dėl ko nors galite nesutarti?

Ž. Vaičiūnas: Svarbiausias ir esminis tokio nesutarimo elementas lig šiol ir buvo šis klausimas. Jis diskutuojamas gana seniai, nuo pat darbo energetikos ministro pozicijoje pradžios. Pačios derybos, aktyvioji fazė prasidėjo 2019 metų spalio mėnesį kartu su Europos Komisijos įsitraukimu. Ir natūralu, kad mes turėjome visokių techninių sprendimų, techninių elementų, bet paties principinio politinio įsipareigojimo mums iki šiol labiausiai ir trūko.

– Neslėpkime, kad latviams buvo naudinga, kitaip sakant, apsimokėjo pirkti elektrą iš Baltarusijos, jie galėjo iš to uždirbti. Dabar jie patiria tam tikrų nuostolių. Turbūt jie neslepia, kad tam tikras visuomenės spaudimas arba politikų spaudimas nepirkti elektros egzistuoja. Dabar galima sakyti, kad nugalėjo požiūris į žmogaus teises, iš esmės, atsisakant pragmatiškų tikslų?

Ž. Vaičiūnas: Be abejo, čia yra daug elementų, daug veiksnių. Yra ir dabartinės aplinkybės, įvykiai Baltarusijoje irgi turėjo tam tikros įtakos. Bet svarbiausias aspektas šiuo požiūriu yra tai, kad toje diskusijoje esminis dalykas yra tai, jog elektrinė nėra saugi, tai pripažinta tarptautinių organizacijų. Dėl to tai yra Baltijos valstybių solidarumo išraiška turėti bendrą sprendimą nepirkti elektros. Mes iki šiol turėjome Lietuvos nacionalinį apsisprendimą, kuris įtvirtintas įstatymu, sukurti instrumentai. Šiuo žingsniu Latvija ir Estija palaiko Lietuvos sprendimą ir, kaip minėjau, bus konkretūs instrumentai, kad tos elektros nebūtų perkama.

Astravo atominė elektrinė (AE) / Vida Press nuotr.

Dėl naudos ar žalos – nauda yra visoms Baltijos valstybėms, nes mes turime sinchronizacijos projektą, kuris yra esminis Baltijos šalių tikslas. Turime sudaryti visas sąlygas, kad jis būtų sparčiai ir laiku įgyvendintas. Akivaizdu viena ir atsakymas yra vienas, kad elektros nepirkimas tiek Lietuvos apimtimi, tiek Baltijos šalių nepirkimas daro žalą Astravo atominei elektrinei, nes mes esame suskaičiavę, kad per metus Baltarusija neteks šimtų milijonų eurų.

– Pone Švedai, šis Latvijos sprendimas turbūt neišsprendžia klausimų – į elektrinę kraunamas atominis kuras, po pusmečio turbūt pradės dirbti. Ar pagrindinis tikslas – mūsų šalies saugumas – pasiektas, kai latviai, sakykim, atsisako pirkti?

R. Švedas: Išties klausimas teisingas ir svarbu pakalbėti, o kokią problemą mes sprendžiame. Nauja atominė elektrinė pastatyta siekiant eksportuoti elektrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Baltarusija turi pakankamus elektros energijos generavimo pajėgumus, elektrą gamina naudodama Rusijos dujas, jų gauna vis dar žemesne nei rinkos kaina. Jie pakankamai sau generuoja elektros. Taigi tikslas šitos atominės yra eksportas. Tai jeigu tikslas yra eksportas, o eksporto nebus, tokiu būdu tas projektas žlugs. Jeigu būtų kitas tikslas, tai yra aprūpinti Baltarusiją elektros energija, būtų visai kitaip.

Dabar, kai prasidėjo neramumai Baltarusijoje, gali būti, kad Rusija pradės piktnaudžiauti tuo, kad yra vienintelė ir dominuojanti energijos tiekėja Baltarusijai, ir gali pradėti bandyti nutraukti gamtinių dujų ir naftos tiekimą Baltarusijai.

Romas Švedas / BNS nuotr.

Jeigu būtų nutrauktas gamtinių dujų tiekimas Baltarusijai, jai iškiltų klausimas, iš ko ji generuoja elektros energiją. Ir tada mes turėtume spręsti klausimą, kaip užtikrinti kaimynės Baltarusijos energetinį gyvybingumą ir jos ekonomikos gyvybingumą. Čia vėlgi yra alternatyvų, tad kai mes kalbame apie Baltarusijos atominę, aš sakyčiau, reikėtų pamąstyti, kokią iš tikrųjų problemą sprendžiame, ar čia yra labiau eksporto interesas, ar labiau apsirūpinimas viduje elektros energija. Kol kas matau tikslą eksportuoti ir tokiu būdu grąžinti kreditą Kremliui. Čia yra Kremliaus projektas, čia yra ir pirminės šio projekto ištakos.

– Pone ministre, ką jūs manote?

Ž. Vaičiūnas: Pritarčiau, kad ši elektrinė buvo statoma ir orientuojama į eksportą. Akivaizdu, kad rinka mažėja, dabar tokios apimties, tokios galios elektrinės nereikia. Lietuva jau turėjo apsisprendimą, šitas Baltijos šalių apsisprendimas mažina pačios rinkos galimybes, praktiškai nebelieka galimybės eksportuoti elektros energiją, išskyrus Rusijos rinką.

Akivaizdu, kad nuo pat pradžių Lietuva ryžtingai ir nuosekliai siekė pozicijos, kad mes turime užtikrinti tvarią elektros energijos gamybą čia, Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Latvijos apsisprendimas yra labai aiški žinia visos rinkos dalyviams ir Latvijoje. Elektros energijos generavimo pajėgumai turi būti statomi Baltijos šalyse, žaliosios energetikos, ir tokiu būdu apsirūpinti elektros energija.

Mitingas prie prezidentūros dėl Astravo AE klausimo / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Yra pavojus, kad, sakykim, baltarusiška energija per aplink, per Rusiją gali pakliūti ir į Lietuvą – per Latviją, per biržą. Ar taip įmanoma?

Ž. Vaičiūnas: Pirmiausia svarbu pabrėžti, kad, kaip ir minėjau, iki šiol neturėjome politinės valios iš Latvijos, nebuvo apsisprendimo, todėl ieškojome visokių techninių instrumentų, kaip užtikrinti, kad nepatektų elektra. Politinė valia yra pats stipriausias pareiškimas, išraiškos forma. Ir Europoje, ir kitose šalyse yra instrumentų, kaip užtikrinti, kad elektra iš Baltarusijos per Rusiją nepatektų į Baltijos šalių rinką.

Mano, kaip ministro, atsakomybė yra įgyvendinti įstatymą. Įstatymas labai aiškiai sako, kad iš Baltarusijos neturi patekti elektra. Tam tikra prekyba elektra su Rusija, be abejo, bus tęsiama iki sinchronizacijos, tai yra iki 2025 metų, po to prekybos taip pat neliks. Dėl to jau sutarta, Baltijos šalys yra sutarusios 2018–2019 metais.

Aš galbūt pabrėžčiau labai svarbų, esminį momentą, kuris kartais praleidžiamas šioje diskusijoje. Tai yra tai, kad mes nuosekliai siekiame regioninio susitarimo, kaip ir vakar pabrėžė Latvijos premjeras, kad prioritetas yra turėti regioninį susitarimą. Tas regioninis susitarimas leidžia ta apimtimi, kiek mes dabar turime prekybos tarp Lietuvos ir Baltarusijos, sumažinti Baltijos šalių ir Rusijos prekybos apimtį. Tai yra pirmas žingsnis mažinant Baltijos šalių priklausomybę nuo elektros energijos importo, taip pat ir iš Rusijos.

Žygimantas Vaičiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Švedai, prezidentas šiandien sakė, kad šis latvių sprendimas galėtų pagreitinti elektros tinklų sinchronizaciją, kad ji galėtų įvykti ne 2025 metais, kaip planuota, o anksčiau. Kiek įmanomas toks sprendimas?

R. Švedas: Manau, politinis sutarimas visada padidina bendrų projektų įgyvendinimo spartą. Nežinau, kiek tai paspartintų sinchronizaciją, bet jeigu trys Baltijos šalys sutaria dėl pagrindinių energetinių projektų, tai visuomet lengviau bendradarbiauti ir įgyvendinti ir kitus projektus.

– Ar tai galėtų turėti įtakos elektros energijos kainoms?

R. Švedas: Taip, aš manyčiau, kad kaina bus elementas, kuriuo Kremlius per Baltarusiją bandys suskaldyti Baltijos šalių vienybę. Manau, kad taip paprasta čia nebus ir matant, kad nėra eksporto rinkos, bus įjungtas, mano vertinimu, kainos elementas. Bus siūloma labai žema kaina ir tuomet trims Baltijos šalims bus dar vienas išbandymas, kaip atsilaikyti prieš tas pagundas. Ir čia būtų vertybiniai dalykai versus ekonominė nauda.

Tad aš manyčiau, kad tai tiktai ilgo kelio pradžia. Trys Baltijos šalys vėl turėtų pasvarstyti, ar pagrindinis šios atominės elektrinės tikslas yra eksportas. Jeigu tai eksportas, tada yra finansinės problemos sprendimas, o jeigu šios atominės elektrinės tikslas yra aprūpinti energija Baltarusiją, tai tada trys Baltijos šalys vėl galėtų pasvarstyti, kaip būtų galima aprūpinti elektros energija Baltarusiją. Svarstant apie šią atominę elektrinę, reikėtų turėti omenyje, koks yra tikslas. Ir čia tiek regiono šalys, tiek Lietuva galėtų pasitarnauti.