Pragyvenimui užsidirba žaisdami kompiuteriu: vilioja ir apmokamos kelionės, ir mažiausiai 1 000 eurų atlygis

„Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti“ – su šia fraze greičiausiai sutiktų jaunuoliai, dar vaikystėje pamėgę žaisti kompiuterinius žaidimus ir tai pavertę įspūdingas pinigų sumas generuojančiu darbu.

Štai LRT.lt kalbintas vienas iš „VGTU Esports“ įkūrėjų e. sportininkas Aleksas Bogdevičius sako, kad jo karjera kompiuterinių žaidimų rinkoje prasidėjo vos 16-os, o vidutinis atlyginimas šioje rinkoje siekia bent porą tūkstančių eurų.

Susižavėjo ketverių

Kalbintas vaikinas kompiuteriniais žaidimais tvirtina susižavėjęs vos ketverių. Dar vaikystėje didžiąją dalį laisvo laiko jis praleisdavo žaisdamas kompiuterinius žaidimus ir lavindamas įgūdžius.

A. Bogdevičius / Asmeninio archyvo nuotr.

„Žinoma, pasitaikydavo, kad ypač daug laiko praleisdavau (prie kompiuterio – LRT.lt) ir to nepastebėdavau, todėl tėvams tai kėlė nerimą. Vieną vakarą juos pasisodinau ir paaiškinau, kuo užsiimu, kad žaidžiu ne be reikalo ir iš to gaunu pinigų. Mano pasirinkimą jie visiškai palaikė. [...] Kompiuterinį žaidimą „League of Legends“, kurį šiuo metu žaidžiu profesionaliai, analizuoju nuo 12 metų“, – pasakoja A. Bogdevičius.

Profesionalo karjerą pradėjo 16-os

Žaidimą „League of Legends“ iš pradžių pašnekovas teigia žaidęs tik mėgėjiškai, tačiau ilgainiui perėjo į profesionalų lygą.

„Pamačiau, kad visai gerai sekasi. Pastebėjau, kad vyksta profesionalių komandų turnyrai, todėl nusprendžiau jėgas išbandyti panašaus tipo mėgėjiškame turnyre. Subūriau draugų komandą ir užėmėme gana aukštą vietą. Žaidėme su pačiomis geriausiomis Lietuvos komandomis. Viena iš tų komandų („Gameplay DNA“) mane pastebėjo ir pakvietė prisidėti.

Kompiuteriniai žaidimai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Su šia komanda 2016 metais dalyvavau savo pirmame rimtame turnyre – „Samsung Baltics Challenge“, ten iškovojome pirmą vietą. Tada mus pakvietė į aukštesnio lygio turnyrą Vokietijoje. Taip ir prasidėjo mano e. sporto karjera. Tuo metu man buvo vos 16 metų“, – prisimena e. sporto profesionalas.

Dabar A. Bogdevičius daugiausia laiko praleidžia analizuodamas šiandienos kompiuterinių žaidimų tendencijas ir strategijas. Tai padeda ne tik pačiam palaikyti formą, bet ir ruošti jaunuolius profesionaliam žaidimui.

Elektroninis sportas / AP nuotr.

A. Bogdevičiaus teigimu, profesionalaus e. sporto atstovai, sudarę sutartis su įvairiomis komandomis, neturi laiko kitai veiklai, todėl iš šio sporto ir gyvena.

„Žaisti profesionalioje komandoje yra darbas: reikia kasdien tiek su komanda, tiek individualiai treniruotis, o tai atima gana daug laiko. Rimtos profesionalios komandos netgi turi bazes. Jose žaidėjai gyvena ir viskuo yra aprūpinami“, – pasakoja e. sportininkas.

A. Bogdevičius su komanda / Asmeninio archyvo nuotr.

Paklaustas, kaip atrodo profesonalaus žaidėjo darbo diena, A. Bogdevičius sako, kad ji iš dviejų dalių – kai treniruojamasi individualiai ir su komanda.

Kompiuteriniai žaidimai / Shutterstock nuotr.

„Profesionaliems žaidėjams reikia demonstruoti aukščiausią formą, todėl žaidžiant rimtose komandose ir gyvenant su kitais komandos nariais sudaromas griežtas tvarkaraštis ir jo privaloma laikytis. Į tvarkaraštį įeina treniruotės, fizinis aktyvumas, pusryčiai, pietūs, vakarienė, treniruočių arba rungtynių analizė bei laisvalaikis“, – vardija A. Bogdevičius.

Vidutiniškai uždirba 2 tūkst. eurų kas mėnesį

Dažniausiai šios profesijos atstovai dirba iš namų, sako A. Bogdevičius, tačiau tenka ir pakeliauti.

„Turnyrų finalams vykstant gyvai komandos turi žaisti ant scenos, todėl tenka ir pakeliauti. Kelionės apmokamos, tai būna įdomi patirtis“, – tikina A. Bogdevičius.

Vaizdo žaidimai. Asociatyvinė nuotrauka / Alex Haney/Unsplash nuotr.

A. Bogdevičiaus teigimu, profesionalių žaidėjų atlyginimai skiriasi ir priklauso nuo to, kokioje lygoje ir komandoje žaidžiama.

„Sakyčiau, tūkstantis eurų per mėnesį, žaidžiant profesionalioje komandoje, yra minimumas, kadangi tai yra darbas, o už darbą turi būti atlyginama. Mėnesio atlyginimas gali siekti net šešiaženklę sumą, neįskaičiuojant laimėjimų iš turnyrų, kurie ją gali pakelti dar labiau, tačiau reikia daug dirbti. Vidutiniu atlyginimu šioje srityje galėtume laikyti bent porą tūkstančių eurų“, – tvirtina profesionalus e. sportininkas.

Kompiuteris / Caspar Camille Rubin/Unsplash nuotr.

Profesionalaus e. sporto organizacijos „Team Atlantis“ direktorius Žygimantas Kriščiūnas taip pat akcentuoja, kad e. sporto žaidėjai neretai uždirba tūkstančius ar net septynženkles sumas per metus, tačiau, anot jo, tokių sportininkų yra gerokai mažiau nei tradiciniame sporte.

„Baltijos šalyse kol kas nėra visiškai susiformavusi infrastruktūra, nes ir pati rinka nėra didelė. Tokiame mažame regione kalbame trimis kalbomis ir tai apsunkina turnyrų organizatorių, e. sporto organizacijų monetizacijos etapą. Dėl šios priežasties lietuviai žaidėjai žaisdami lokaliai negalėtų uždirbti įgūdžius atitinkančių sumų, tad šiuo metu geri žaidėjai renkasi užsienio organizacijas, jei tik gauna pasiūlymų“, – aiškina Ž. Kriščiūnas.

Užsidirba ir iš socialinių tinklų

Ž. Kriščiūnas atkreipia dėmesį, kad dėl vis didėjančios socialinių medijų svarbos nemaža dalis žmonių, kurie užsidirba pragyvenimui iš kompiuterinių žaidimų, nebūtinai žaidžia profesionaliose lygose. Jie uždirba kurdami turinį apie žaidimus, žaidimų naujienas, rengdami žaidimų ar profesionalių žaidėjų apžvalgas.

Žaisdamas žaidimus, kurdamas vaizdo įrašus ir skelbdamas juos platformoje „YouTube“ užsidirba vienas populiariausių Lietuvos „Minecraft“ žaidėjų ir iniciatyvos „Trys kubai“ sumanytojų Darius Kniūkšta. Uždirbti iš savo pomėgio jis pradėjo sulaukęs keturiolikos.

Socialiniai tinklai / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Pasakymas „užsidirbti iš kompiuterinių žaidimų“ tampa per daug abstraktus. Taip, galima užsidirbti iš žaidimų, kai esi profesionalus e. sportininkas, galima užsidirbti gaminant virtualią žaidimo valiutą, kuriant turinį apie žaidimus, vaizdo įrašus, įvairias paslaugas, žaidimo produktus ar tiesiog kuriant pačius žaidimus. Visi šie būdai yra realūs, išeina iš jų pragyventi ir gerai uždirbti.

Niekada vaikystėje nesitikėjau, kad iš kompiuterinių žaidimų užsidirbsiu ir pragyvensiu kurdamas apie juos turinį. Tikėti tuo negalėjau ir dėl to, kad visa tai tapo įmanoma tik visai neseniai. Dar mano kūrybos pradžioje Lietuvoje nebuvo net minčių apie pragyvenimą iš vaizdo medžiagos kūrimo apie žaidimus lietuviškai. Ko gero, apie tai kalbame ir dabar, nes daug kam Lietuvoje dar nėra įtikima, kad tai realu“, – pasakoja D. Kniūkšta.

Konkuruoja su tradiciniu sportu

Nors e. sportas yra naujas reiškinys, žaidimų kultūros konvento „GameOn“ projektų vadovės ir Baltijos šalių e. sporto lygos plėtotojos Simonos Dailidonytės teigimu, jis ypač populiarėja ir gali konkuruoti su tradicinėmis sporto šakomis daugeliu ekonominių aspektų – pradedant prizų fondais, baigiant žiūrovų auditorija bei aistruolių monetizacija. Anot pašnekovės, žaidimų, pritaikytų profesionaliam e. sportui, – apstu.

Kompiuteriniai žaidimai / AP nuotr.

„2020 metų antrą ketvirtį ryškiausi buvo MOBA žanro žaidimai „League of Legends“ ir „Counter Strike: Global Offensive“. Šiemet e. sporto rinkoje pasirodęs „Valorant“ sulaukė didžiulio susidomėjimo ir patenka tarp trijų populiariausių praėjusio ketvirčio žaidimų. Išleidus žaidimą dalis profesionalių ar pusiau profesionalių „CS:GO“ žaidėjų paskelbė toliau karjeros sieksiantys būtent „Valorant“ scenoje. Nereikėtų pamiršti ir prieš keletą metų išpopuliarėjusio žanro „battle royal“ bei žaidimo „Fortnite“, apie kurį turbūt yra girdėję net ir nesidomintieji e. sportu“, – vardija S. Dailidonytė.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pašnekovės tvirtinimu, profesionalaus e. sporto varžybų transliacijos sulaukia didelio dėmesio, o nauji žaidimai nuolat keičia rinką.

„Pavyzdžiui 2019 m. žmonės visame pasaulyje daugiau nei 1 mlrd. valandų stebėjo „League of Legends“ ir „Fortnite“ transliacijas platformoje „Twitch“. 125 mln. žmonių žaidė „Fortnite“ praėjus vos 9 mėnesiams po jo paleidimo“, – pasakoja pašnekovė.

Pastangų reikalaujantis darbas

Profesionalaus e. sporto žaidėjo karjera, anot Ž. Kriščiūno, prasideda visai kaip paprasto sportininko.

Kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Neretai pradėdami žaisti paprasčiausiai mėgaujamės žaidimu ir tobulėjimu, smagiai leidžiame laiką su draugais, o vėliau tai tampa profesija, duodančia ir finansinės naudos“, – sako Ž. Kriščiūnas.

S. Dailidonytė sutinka, kad didieji e. sporto turnyrai neretai turi milijoninius prizų fondus ir laimėjimai išties dosnūs, bet pabrėžia, jog ne kiekvienas e. sporto rinkoje uždirbs tūkstančius.

„Profesionalūs e. sportininkai, priklausantys organizacijoms, be prizų, gauna algą. Kalbant apie kai kuriuos žaidimus, algos yra tik nepatvirtinti gandai, o, pavyzdžiui, „League of Legends“ Europos čempionato taisyklėse nurodyta, kad žaidėjo alga negali būti mažesnė nei 60 tūkst. eurų per sezoną. Panašūs reikalavimai taikomi treneriams.

Kompiuteriniai žaidimai / Fredrick Tendong/Unsplash nuotr.

Skaičiuojama, kad iš prizų fondų daugiausia yra uždirbę „Dota 2“ žaidėjai. Daugiausia uždirbęs žaidėjas per 120 turnyrų susižėrė beveik 7 mln. dolerių, tačiau pasipuikuoti tokiomis sumomis gali ne visi. [...] Norint tapti profesionaliu e. sporto žaidėju ir kad su tavimi organizacija pasirašytų sutartį, reikia ilgai tobulintis“, – akcentuoja S. Dailidonytė.

Generuoja multimilijonines investicijas

Remdamasi skirtingais šaltiniais, S. Dailidonytė teigia, kad šiais metais e. sporto rinka pasieks 1 mlrd. JAV dolerių.

„Didžiausią pajamų dalį sudaro rėmimas. Planuojama, kad šiais metais e. sporto auditoriją sudarys apie 500 mln. e. sporto entuziastų ir atsitiktinių žiūrovų“, – pažymi ji.

E. sporto varžybos / „Youtube“ stop kadras.

Profesionaliai e. sportu užsiimantis A. Bogdevičius taip pat sako, kad e. sportas generuoja multimilijonines investicijas.

„Tokias investicijas pritraukia tiek turnyrai, tiek komandos ir net pavieniai žaidėjai, o verslas, investuojantis į e. sportą, nebūtinai turi būti susijęs su juo, nes pritraukiamos net tokios milžinės kaip „Nike“, – pavyzdį pateikia A. Bogdevičius.

Kompiuteriniai žaidimai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nors Lietuvoje pastebimas augantis susidomėjimas kompiuteriniais žaidimais ir kitomis e. sporto rūšimis, anot A. Bogdevičiaus, ši rinka dar nėra tokia išsivysčiusi kaip užsienyje ir nepritraukia tiek daug investicijų.

„Nemažai lietuvių, kurie yra padarę karjerą e. sporte ir žaidžia profesionaliose užsienio komandose, turi sutartis, dalyvauja turnyruose ir gauna nemažus atlyginimus“, – sako jis.

Pabrėžia galimybes

Be to, kad gali tapti pajamų šaltiniu, A. Bogdevičius tikina, kad kompiuteriniai žaidimai yra geras laisvalaikio leidimo būdas, ugdantis greitą reakciją, analitinį bei loginį mąstymą, komunikabilumą, gebėjimą dirbti su komanda ir pan.

Neretai neigiamą visuomenės požiūrį į kompiuterinius žaidimus, A. Bogdevičiaus manymu, lemia nepakankamos žinios. Pašnekovas sutinka, kad kompiuteriniai žaidimai gali būti žalingi ar sukelti priklausomybę, bet, jo manymu, jie turi daugiau teigiamų aspektų.

E. sporto varžybos / „Youtube“ stop kadras

„Lietuvoje e. sportas dar ne toks populiarus kaip užsienyje. Manau, žmonės, kurie taip sako (vertina neigiamai – LRT.lt), nesuvokia arba nepripažįsta, kad e. sportas yra atskira sporto šaka, turinti profesionalius žaidėjus, turnyrus, sutartis, piniginius prizus, atlyginimus, ir iš to galima padaryti karjerą“, – tvirtina A. Bogdevičius.

Žaidimai naudojami ir edukaciniais tikslais

Pasak Ž. Kriščiūno, požiūris į kompiuterinius žaidimus sparčiai keičiasi.

„Vis didesnė visuomenės dalis supranta, kad žaidimai visų pirma yra puikus įrankis puikiai praleisti laiką su draugais ar erdvė megzti pažintis. Būtent šis sudėtingas COVID-19 pandemijos laikotarpis parodė, kokį stiprų vaidmenį kompiuteriniai žaidimai turi kaip socializacijos įrankis. Taip pat į e. sporto rinką ateina vis didesnės kompanijos, siekiančios savo vardinį ženklą padaryti matomą platesnei auditorijai.

Kompiuteris / Jefferson Santos/Unsplash nuotr.

Kompiuterinius žaidimus imtasi taikyti ir edukaciniais tikslais. Pavyzdžiui, Lietuvoje kompanijos „Trys kubai“ produktas „Edukraftas“ paremtas žaidimu „Minecraft“, siekiant ugdyti pradinių klasių mokinių bendradarbiavimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi, bendruosius edukacinius dalykus vaikams prieinamesne forma“, – komentuoja Ž. Kriščiūnas.

A. Bogdevičius sako, kad kompiuterinius žaidimus žaisti sveika, kol jaučiamas saikas.

Kompiuteriniai žaidimai / Unsplash nuotr.

„Svarbu, kiek laiko žmogus žaidžia, ar daro pertraukas ir t. t. Jei jis nesiorientuoja aplinkoje, didžiąją dalį laiko praleidžia žaisdamas kompiuterinius žaidimus ir matyti aiškus neigiamas poveikis, pavyzdžiui, tapo uždaresnis, pablogėjo savijauta, reikėtų sunerimti“, – perspėja A. Bogdevičius.

Apibendrindamas A. Bogdevičius teigia, kad e. sporto rinka auga jau kelis dešimtmečius, todėl čia apstu galimybių. „Vis dėlto tai darbas, todėl jam reikia skirti gana daug laiko ir išlaikyti formą bei motyvaciją. Manau, profesionaliam žaidėjui svarbiausia yra tvirtas mentalitetas. Be to, reikia rūpintis savimi, mėgautis žaidimu ir atsiminti, kad kiekviena tavo diena neturėtų būti prie kompiuterio“, – akcentuoja A. Bogdevičius.