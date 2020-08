Į raginimus išlįsti iš šešėlio nereagavęs sostinės grožio salonas nuslėpė 100 tūkst. eurų mokesčių

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Panevėžio AVMI) specialistai mokestinio patikrinimo metu vienam iš sostinės grožio salonų apskaičiavo į biudžetą sumokėti beveik 108 tūkst. eurų nuslėptų mokesčių, delspinigių ir baudų, rašoma pranešime.

Tai pirmas toks atvejis, kai grožio salonui mokesčiai apskaičiuoti už praėjusius penkerius metus. Salono mokestinis patikrinimas atliktas po to, kai jame vyko net keli operatyvūs patikrinimai, tačiau į inspektorių raginimus išlįsti iš šešėlio saloną valdanti bendrovė tuomet nereagavo.

„Nuo pat pirmųjų veiklos metų 2013-aisiais ši bendrovė deklaravo, jog dirba nuostolingai ir taip kasmet. Tai prasilenkia su bet kokia verslo logika ir leidžia manyti, jog nuostoliai buvo tik tariami idant išvengti priklausančių mokesčių. Pažymėtina ir tai, kad bendrovės deklaruoti nuostoliai beveik lygūs beprocentinėms paskoloms, kurias savo pačios bendrovei suteikdavo vienintelė jos akcininkė ir savininkė. Paskolos būdavo negrąžinamos ir tokiu būdu bendrovė patirdavo tariamą nuostolį, kurio suma per penkerius metus pasiekė 157 tūkst. eurų“, – komentuoja Panevėžio apskrities VMI Kontrolės departamento direktorius Vidas Osipovas pažymėdamas, kad dėl tariamai nuostolingos veiklos į biudžetą bendrovė nesumokėjo apie 53 tūkst. eurų PVM ir pelno mokesčių.

Kirpykla; grožio salonas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Inspektoriai šiame grožio salone nustatė ir darbo santykių slėpimą. Anksčiau pagal darbo sutartis dirbę kirpėjai, kosmetologai, manikiūrininkai ir kt. grožio specialistai vieną ir tą pačią dieną tapo dirbančiais pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymą – su jais bendrovės vadovė vietoj darbo sutarčių sudarė paslaugų teikimo sutartis.

Tačiau pakeitus sutartis 10-ies grožio specialistų darbo pobūdis nepasikeitė, o sutartyse buvo numatytos darbo sąlygos: nuo darbo laiko, paslaugų įkainių, aprūpinimo darbo priemonėmis iki kas mėnesį mokamo atlyginimo.

Mokesčių administratorius pažymi, kad grožio specialistai neturėjo teisės teikti paslaugų bendrovei, kurios veikla sutapo su verslo liudijimuose vykdoma veikla, o bendrovės išmokėtos sumos negalėjo būti priskirtos gyventojų pajamoms iš veiklos pagal verslo liudijimą. Patikrinimo metu šios pajamos (apie 6,5 tūkst. eurų) pripažintos darbo santykių pajamomis ir atitinkamai apmokestintos. Be to, bendrovė nuslėpė ir pajamas, kurias gavo nuomodama darbo vietas grožio specialistams. Paskaičiuota, kad dėl to grožio salonas nesumokėjo 2,7 tūkst. eurų PVM.

VMI prasidėjo pajamų deklaravimo maratonas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mokesčių administratorius pirmiausia siekia padėti ir patarti sąžiningai dirbančiam verslui, neskuba bausti, jei pažeidimai netyčiniai, ir suteikia galimybę klaidas ištaisyti. Tačiau šis grožio salonas VMI specialistų rekomendacijas ignoravo. Nuo pat jo veiklos pradžios VMI pasiekė pranešimai apie galimus bendrovės mokestinius pažeidimus. 2014-2018 m. operatyvius patikrinimus atlikę inspektoriai nustatė, jog buvo neapskaitomos pajamos, teikiamos klaidingos deklaracijos, pasikartojantis kasos aparatų kvitų neišdavimas ir kt. Bendrovė po šių patikrinimų savo pažeidimų neištaisė, todėl buvo nuspręsta atlikti mokestinį patikrinimą“, – teigia Panevėžio AVMI Kontrolės departamento vadovas.

Už nustatytus pažeidimus bendrovė į biudžetą turės sumokėti pridėtinės vertės, pelno, gyventojų pajamų mokestį bei valstybinio socialinio draudimo įmokas (beveik 62 tūkst. eurų), taip pat paskaičiuota sumokėti šių mokesčių delspinigius ir baudas – iš viso beveik 108 tūkst. eurų.