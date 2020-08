Lietuviai šią vasarą daugiau smaguriavo ledais

Karantinas ir pasikeitę lietuvių atostogų planai pakoregavo ir ledų rinką. Nors pavasarį ji traukėsi 7 proc., vasarą, panašu, gyventojai atsigriebė – daugiau pirko tiek ledų porcijomis, tiek dėžutėse. Be to, šią vasarą išryškėjo nauja tendencija – kur kas daugiau ledų gyventojai nupirko elektroninėse parduotuvėse.

. Elektroninės maisto ir kasdienių prekių parduotuvės „Barbora“ duomenimis, per pirmus du vasaros mėnesius lietuviai nupirko per 400 tūkst. vnt. ledų, lyginant su 275 tūkst. vnt. per tą patį laikotarpį pernai, nurodoma pranešime. Daugiausiai vienu užsakymu klientas pirko net 150 porcijų.

„Karantinas skirtingai paveikė atskirų prekių kategorijų pardavimus. Pavasarį dėl paskelbto karantino pirkėjų krepšeliuose dominavo pirmojo būtinumo prekės, ilgo galiojimo produktai, taip pat maisto produktai, skirti gaminti namuose, pavyzdžiui, šviežia mėsa, daržovės. Prasidėjus vasarai, vis dažniau pirkėjų krepšeliuose atsirasdavo vasaros sezonui įprastų prekių, tarp jų – ir ledų. Per du vasaros mėnesius mūsų kurjeriai išvežiojo beveik 50 proc. daugiau ledų porcijų ir dėžučių nei pernai per tą patį laikotarpį. Tokį didelį skirtumą lėmė ir besikeičiantys gyventojų apsipirkimo įpročiai – kur kas daugiau lietuvių šią vasarą maisto produktais, taip pat – ir ledais, apsirūpina internetu. Įprotis, kuris nemažai daliai klientų susiformavo per karantiną. Be to, tai ypač patogu per karščius, nes ledus kurjeriai atveža automobiliuose su šaldytuvais – nesutirpusius“, - ledų pardavimo rezultatus komentuoja „Barboros“ komercijos vadovas Andrius Jurgelevičius.

Ledai / Asociatyvi AP nuotr.

Panašius duomenis „Barbora“ skaičiuoja ne tik didmiesčiuose, bet ir pajūryje, kur šią vasarą ledų išvežiota maždaug trečdaliu daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Manoma, kad prie didesnio ledų pardavimo pajūryje prisidėjo ir dėl COVID-19 pasikeitę lietuvių atostogų planai rinktis ne užsienio, o savo šalies pajūrio kurortus.

Elektroninėje parduotuvė ledus pirkę gyventojai šią vasarą vidutiniškai vienu užsakymu įsigydavo 7 vnt. ledų, pernai – 6 vnt.

Ryškų ledų rinkos atsigavimą gamintojai fiksuoja nuo liepos mėnesio, kuris ledų pardavimui buvo ypač palankus.

„Unilever“ atlikti Lietuvos vartotojų tyrimai rodo, kad 62 proc. lietuvių yra linkę išbandyti naujus ir įdomius ledų skonius, tačiau gamintojų patirtis ir pardavimai rodo, kad dažniausiai grįžtama prie klasikinių skonių ledų.

Tokias tendencijas atspindi ir elektroninės parduotuvės „Barbora“ populiariausių ledų pardavimų duomenys, pažymima pranešime. Beveik pusė (apie 200 tūkst. vnt.) visų nupirktų ledų – klasikinio vanilinio skonio. Toliau rikiuojasi karameliniai, vaisiniai ir šokoladiniai. Iš netradicinių skonių ledų populiariausi mėlynių ir citrinų skonio ledai.

„Vertinant ledų be laktozės ir veganiškų ledų pardavimą, matome, kad sveikos mitybos tendencijos ledų rinkos dar taip stipriai nepalietė. Šių ledų pardavimas nuo bendro visų ledų kiekio nesudaro nė 1 proc. Nors klientų bazė pastaruoju metu stipriai išaugo, ledų be laktozės šią vasarą pardavėme mažiau nei pernai. Tiesa, veganiškų ledų nupirkta beveik dukart daugiau“, – pranešime cituojamas „Barboros“ komercijos vadovas A. Jurgelevičius.