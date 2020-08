Po EK kritikos vėl siūloma turistams pinigus grąžinti per 14 dienų

Norėdama išvengti Europos Sąjungos sankcijų, Lietuva imasi taisyti sprendimą dėl termino, per kurį turistams turi būti grąžinti pinigai už koronaviruso krizės metu neįvykusias keliones. Keliautojai atgautų pinigus per dvi savaites, o ne per 90 dienų, kaip pavasarį nutarė Seimas.

Europos Komisijai (EK) jau pradėjus prieš valstybę pažeidimo procedūrą, Vyriausybė kitą trečiadienį svarstys siūlymą Civiliniame kodekse atsisakyti su ES direktyva nesuderinamo termino pailginimo.

„Priėmus projektą, bus panaikinta neatitiktis direktyvai, išvengta galimo Europos Teisingumo Teismo proceso (...) Bus užtikrinta turisto teisė į pinigų už neįvykusią kelionę grąžinimą per direktyvoje numatytą terminą – 14 dienų“, – rašoma aiškinamajame rašte.

Lietuvos turizmo asociacijos vadovė Milda Plepytė-Rainienė teigia, kad trumpesnis terminas gali sukelti pavojų kai kurių kelionių organizatorių veiklai.

„90 dienų keitimas atgal į 14 dienų tikrai ypač apsunkintų kelionių organizatorių veiklą (...) Mes nesakome, kad tų pinigų nėra, kuriuos turistai yra sumokėję, – jie yra. Tiesiog kelionių organizatorių veiklos principas yra tas, kad gausybė yra sumokama avansu, – oro linijoms, užsienio partneriams, viešbučiams, pervežimo kompanijoms, tai susigrąžinti tuos pinigus, kuomet yra tokia situacija visame pasaulyje, yra labai sudėtinga“, – BNS sakė M. Plepytė-Rainienė.

Vilniaus oro uostas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau jei Seimas priims pataisas, organizatoriams bus palikta teisė susitarti su keliautojais pasiūlant jiems 12 mėnesių galiojantį kuponą kitai kelionei.

M. Plepytė-Rainienė teigia, kad keliautojams siūlomi alternatyvūs siūlymai, tačiau nemaža dalis turistų kreipėsi į agentūras prašydami atgauti lėšas.

Anot jos, valstybės parama teikiant lengvatines paskolas kelionių įmonėms nėra tokia efektyvi, kaip norėtųsi.

„Dokumentų vertinimas užtrunka ir, – kad ir kaip mes norėtume, – tai nėra toks greitas procesas ir dalis kelionių organizatorių dar tikrai nėra gavę tų mano minėtų paskolų (...) Atšauktų kelionių skaičius nemažėja, jis kaip tik didėja, todėl, kad sergamumo rodikliai Europoje auga ir kelionių organizatoriams vis mažiau ir mažiau tų krypčių“, – argumentavo Lietuvos turizmo asociacijos vadovė.

Pasak jos, suprantama, kad valstybei gresia baudos už Europos Sąjungos (ES) direktyvos nesilaikymą, bet tuomet būtina užtikrinti operatyvų kelionių organizatorių paraiškų paskoloms vertinimą, be to, ši „priemonė nėra tobula“, o pertekliniai reikalavimai mažina jos paklausą.

Vilniaus oro uostas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Liepos pradžioje EK paskelbė, kad Lietuvos bei dar devynių ES valstybių nacionalinės kelionių paketų taisyklės pažeidžia Bendrijos teisę ir pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Seimas balandį įteisino specialius kuponus – jie skirti keliautojams, negalėjusiems išvykti į apmokėtas keliones dėl koronaviruso krizės. Kelionių organizatoriams leista siūlyti klientams vienerius metus galiojantį kuponą, o jei per šį laiką jis nebus panaudotas, organizatorius privalo grąžinti pinigus.

Gegužę Seimas taip pat priėmė Civilinio kodekso pataisą, pagal kurią už keliones, neįvykusias dėl koronaviruso krizės, kelionių agentūros žmonėms pinigus gali grąžinti per ilgesnį laiką – 90 dienų, o ne per dvi savaites.