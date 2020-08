Verslininkai tikina – mokestis už plastiką pakuotėse guls ant pirkėjų pečių

Europos Sąjungos šalys nuo kitų metų į bendrijos biudžetą pradės mokėti įnašus už neperdirbtas plastiko pakuotes. Lietuvai teks susimokėti 17 milijonų eurų, bet Aplinkos ministerija sako, kad nei iš gyventojų, nei iš verslo ši suma nebus atsiimama. Tačiau plastiko pramonės atstovai skaičiuoja, kad pirkėjai pajus kitus, metais vėliau valdžios numatytus pakeitimus – gali padidėti galutinė prekių kaina.

Patogu, higieniška, garantuoja ilgesnį produkto galiojimą. Tokias plastiko pakuočių savybes vardija gamintojai.

Lietuvos plastiko pramonės metinė apyvarta, skaičiuojama, maždaug 2 milijardai eurų. Gausybė prekių plastikinėse pakuotėse atvažiuoja iš užsienio. O dėl koronaviruso plastiko naudojama dar daugiau.

Tvarkytojai sako, dalis jo sudeginama, didesnė dalis atsiduria konteineriuose, šalia komunalinių atliekų.

Plastikinis maišelis / BNS nuotr.

„Tai yra pirminės pakuotės, kurias dažniausiai pats gyventojas, žmogus, vartotojas ir nusiperka prekybos centruose. Dažniausiai tai yra maisto pakuotės“, – teigia Pakuočių tvarkymo organizacijos direktoriaus pavaduotoja Bena Razbadauskienė.

Europos Komisija (EK) šalims narėms nuo kitų metų įveda mokestį, apskaičiuojamą pagal neperdirbto plastiko pakuočių kiekį.

„Lietuvai tektų mokėti per metus apie 17 mln. eurų. Pavyzdžiui, Estijai paskaičiuota 25 mln. eurų per metus. Latvijai – 11 mln. eurų per metus. Lenkijai – 330 mln.“, – teigia Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiutė.

„Europos Komisija iš to mokesčio tikisi surinkti 8 mlrd. eurų ir dalį jų skirti žiedinei ekonomikai skatinti – surinkimo sistemai, t. t. Tačiau ta dalis yra tik tai 800 mln. metams, 10 proc. Kitaip tariant, tai yra paprasčiausias būdas surinkti ir pravalgyti“, – nurodo asociacijos „Linpra“ prezidiumo narys Rimantas Damanskis.

Plastikas / BNS nuotr.

Bet svarbiausia esą, ar tie 17 milijonų eurų nebus atsiimami iš verslo. Aplinkos ministerija sako, tiesiogiai – nebus. Bet bus kitoks raginimas. Nes kuo mažiau liks neperdirbto plastiko, tuo mažesnį mokestį Lietuva mokės Briuseliui.

„Nuo 2022 m. Lietuvoje bus taikomas skirtingas tarifas, perdirbamoms ir neperdirbamoms pakuotėm. Bus gamintojai ir importuotojai skatinami jau pačiame pradiniame etape tiekti į rinką ar gaminti tokias pakuotes, kurios būtų labiau perdirbamos“, – aiškina A. Bagočiutė.

Gamintojai ir importuotojai sako, bėda ta, kad viso plastiko nėra kuo pakeisti. O tai, kas rinkoje pristatoma kaip alternatyvos, dažnai yra medžiagos, kurios išvis niekaip neperdirbamos. Skeptiškai sutikta ir Briuselio idėja plastiko pakuotes keisti pagamintomis iš natūralių pluoštų.

„Europoje pakuotės sudaro plastiko 48 mln. tonų. Trečdalį šito kiekio pamėginkim pakeisti tomis natūraliomis bulvių, krakmolo ir popieriaus pakuotėm pakeisti. Tai pamatysim, kad realiai nei žemės dirbamos, nei miškų tiek nėra. Neapsieisime mes be to plastiko, iš tikrųjų. Kad ir bando tą plastiko genocidą kažkokį atidaryti“, – teigia R. Damanskis

Pakuočių tvarkytojai sako, ar alternatyvos, ar didesnis mokestis už neperdirbtas plastiko pakuotes – vis tiek viskas nuguls galutinėje kainoje.

„16 proc. produkto kainos sudaro būtent su pakuotėmis susiję kaštai. Tai, kiek tas mokestis ir kiek pats gamintojas įtrauks to mokesčio, nėra žinoma. Arba dažniausiai tai yra komercinė paslaptis įmonės. Bet vis tiek už viską sumoka pats gyventojas, įsigydamas produktą“, – pabrėžia Pakuočių tvarkymo organizacijos direktoriaus pavaduotoja.

Plastikas/plastikinės pakuotės / Les routes sans fin(s)/Unsplash nuotr.

Aplinkos ministerija ragina žmones rinktis prekes kuo mažiau žalingose aplinkai pakuotėse. Apsiperkantieji čia sako, vaisiai, daržovės galėtų būti išvis nepakuojamos, o kitas netaršias pakuotes imtų tik, jeigu dėl jų prekės kaina nesiskirtų.

„Nu, jeigu tik šiek tiek brangiau. Jeigu tik šiek tiek. Bet pas mus kaip didina, tai labai didina“, – teigia pirkėja.

„Nėra problemų gauti, kuris yra supakuotas ekologiškesnis. Bet visi suprantam, kad jie yra tam tikram pirkėjų ratui“, – pabrėžia kitas pirkėjas.

Gamintojų teigimu, geriausia išeitis Europai – skatinti pakartotinį plastikinių pakuočių naudojimą.

Įnašą bendrijos narėms EK įveda tik nuo neperdirbto plastiko. Už stiklą, metalą mokesčio kol kas nėra.