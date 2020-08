Liepos mėnesis nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinkoje nepagailėjo daugiau teigiamų pokyčių – bendras per mėnesį įregistruotų sandorių skaičius jau buvo didesnis ne tik už ankstesnį mėnesį, bet ir palyginti su praėjusių metų liepa. Nors bendras šių metų rezultatas vis dar atsilieka nuo pernai per sausį-liepą fiksuotas skaičiais, tačiau tas atotrūkis kas mėnesį vis mažėja, teigia NT sandorių duomenis analizuojantis Registrų centras.

„Per liepos mėnesį visoje šalyje įregistruota daugiau kaip 12 tūkst. NT sandorių. Šis skaičius yra beveik penktadaliu didesnis nei šių metų birželį fiksuotas rezultatas ir beveik dešimtadaliu didesnis nei 2019 metų liepą. Galima teigti, kad rinka pamažu sugrįžo į sau įprastas vėžes“, – pranešime žiniasklaidai sakė Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

„Vis dėlto, karantino laikotarpiu fiksuotas įregistruotų sandorių skaičiaus sumažėjimas lemia tai, kad bendras šių metų rezultatas vis dar yra mažesnis nei analogišku laikotarpiu praėjusiais metais“, – pridūrė jis.

Registrų centras: NT sandorių rinkoje daugėja teigiamų ženklų / Registrų centro nuotr.

Per šių metų septynis mėnesius Lietuvoje įregistruotų NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius siekė 65,6 tūkst. ir buvo 9 proc. mažesnis nei pernai sausį-liepą mėnesiais (72,2 tūkst.). Vien tik per liepą įregistruota daugiau kaip 12,2 tūkst. NT sandorių – 9 proc. daugiau nei 2019-ųjų liepą ir 23,5 proc. daugiau nei šių metų birželio mėnesį.

Šiemet Lietuvoje įregistruota daugiau kaip 17 tūkst. butų pardavimų – 15 proc. mažiau nei praėjusių metų sausio-liepos mėnesiais. Vien tik per liepą įregistruota apie 2,9 tūkst. butų savininkų pasikeitimų – 1 proc. mažiau nei 2019-ųjų liepą, tačiau 38 proc. daugiau nei šiemet birželį.

Registrų centras: NT sandorių rinkoje daugėja teigiamų ženklų / Registrų centro nuotr.

Per šiuos metus taip pat įregistruota 6,4 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 2 proc. mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Vien tik per liepą įregistruota per 1,3 tūkst. gyvenamųjų namų pardavimų – penktadaliu daugiau nei praėjusių metų liepos mėnesį ir 30 proc. daugiau nei šių metų birželį.

Nekilnojamasis turtas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sausį-liepą taip pat įregistruota ir 32,2 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 7 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu (34,8 tūkst.). Vien tik per liepos mėnesį įregistruota beveik 6 tūkst. sklypų sandorių – dešimtadaliu daugiau nei 2019 metų liepą ir beveik penktadaliu daugiau nei šių metų birželį.