„Bolt“ vairuotojus papiktino nauja tvarka: keleiviai rado spragą, kaip važinėti už dyką

„Bolt“ platforma besinaudojantis pavežėjas piktinasi, kad, atnaujinus „Bolt“ programėlės funkcijas, kai kurie keleiviai įsigudrino už kelionę nieko nemokėti. Įmonės „Bolt“ vadovas tikina, kad nauja tvarka padeda keleivius apsaugoti nuo neteisingo pinigų nuskaitymo, kai asmuo nesinaudoja kelione.

Pavežėju dirbantis Audrius (vardas pakeistas, redakcijai žinomas – LRT.lt) pasakoja vos prieš keletą dienų nutikusią istoriją, kada dėl naujai įdiegtos funkcijos „Bolt“ programėlėje keleiviams sudaroma galimybė nemokėti už kelionę.

„Važiavau paimti žmogaus iš Karčiupio. Į automobilį įsėdęs vyras teigė, kad reikia paimti dar ir jo draugą. Paėmę jo draugą nuvažiavome iki Petrašiūnų. Ten paleidau pirmąjį vyrą, kuris mane ir kvietė. Iš jo supratau, kad už kelionę mokės jis, todėl turiu dar jo draugą nuvežti į kitą vietą“, – pasakoja Audrius.

„Bolt“ / J. Stacevičius/LRT nuotr.

Tačiau šiek tiek pavažiavęs Audrius pastebėjo, kad jį išsikvietęs vyras atšaukė kelionę, nors automobilyje vis dar buvo jo draugas, kurį reikėjo vežti į kitą vietą.

„Iš karto nuėjau programėlėje į užsakymų istoriją, tačiau kadangi kelionė buvo atšaukta, man į sąskaitą neįkrito pinigai net ir už pirmą nuvežtą vyrą“, – sako pavežėjas.

Pavežėjas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jis tikina, kad su antruoju vyru pavyko susitarti, jog už kelionę klientas atsiskaitys grynaisiais, o dėl negautų pinigų už pirmą kelionę pavežėjas kreipėsi į „Bolt“ ir tikisi sulaukti kompensacijos. „Jeigu vėl taip nutiks, kad reikės vežti du keleivius į skirtingas vietas, o pirmas keleivis, kuris moka už kelionę, norės išlipti anksčiau, aš tiesiog tų žmonių nevešiu. Nesąmonė, kodėl turiu nemokamai dirbti? Tai tas pats, kas išeiti iš parduotuvės nesusimokėjus už prekes“, – piktinasi Audrius.

Siekia apsaugoti keleivius

Įmonės „Bolt“ vadovas Lietuvoje Andrius Pacevičius LRT.lt teigia, kad funkcija atšaukti kelionę, kada keleivio nėra pavežėjo automobilyje, įvesta todėl, kad pasitaikydavo situacijų, kai vairuotojai paimdavo ne tą keleivį arba keleivis pats įsėsdavo pas kitą vairuotoją, nepasitikrinęs automobilio valstybinio numerio.

„Dėl to kelionę užsakiusiam keleiviui būdavo nuskaičiuojami pinigai už kelionę, kuria jis nepasinaudojo. Be to, kol vyksta jo kelionė, keleivis negali išsikviesti kito automobilio ir yra priverstas laukti, kol bus užbaigta pirmoji kelionė, ta, kuria per klaidą naudojasi kitas žmogus. Negana to, už kito žmogaus kelionę galėjo tekti susimokėti automobilį išsikvietusiam asmeniui“, – aiškina A. Pacevičius.

Andrius Pacevičius / BNS nuotr.

Naujai įdiegta funkcija, anot įmonės „Bolt“ vadovo, leidžia kelionę užsisakiusiam keleiviui, pastebėjusiam, kad jo automobilis nuvažiuoja su per klaidą įlipusiu žmogumi, atšaukti aktyvią kelionę ir kviesti automobilį iš naujo.

„Taip siekiame sumažinti neteisingų nuskaitymų, dėl kurių nukenčia keleiviai ir vairuotojai, skaičių“, – tikina „Bolt“ vadovas Lietuvoje.

Ragina tartis su keleiviu

A. Pacevičius pataria, kad vairuotojui, pastebėjusiam, jog veža ne kelionę užsakiusį žmogų arba kad įpusėjus kelionei klientas ją atšaukė, reikėtų susitarti su automobilyje važiuojančiu klientu, ar kelionę vykdyti iki galo ir kad šis atsiskaitytų už kelionę grynaisiais pinigais.

„Jei vis dėlto atsitinka taip, kad vairuotojas dėl nutrauktos kelionės nukentėjo finansiškai, jis turėtų apie tai nedelsdamas pranešti Klientų aptarnavimo komandai. Pranešus Klientų aptarnavimo komandai apie piktybiškai atšaukusį kelionę klientą, šis gali būti iš karto nesudėtingai identifikuojamas ir, žinoma, sulauks atitinkamų pasekmių“, – sako A. Pacevičius.

Pavežėjas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Įmonės „Bolt“ vadovas Lietuvoje pažymi, kad įmonė atstovauja tiek keleivių, tiek vairuotojų interesams ir netoleruoja nesąžiningo elgesio nė vienu atveju.

„Visus atvejus, apie kuriuos praneša nukentėjusioji pusė, išnagrinėjame ir sprendžiame individualiai, o jei reikalinga, diegiame ir programėlės patobulinimus, kad tyčiniai sukčiavimo atvejai nepasikartotų“, – teigia A. Pacevičius.