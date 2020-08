Savivaldybės gali naudoti milijoninę paramą, bet 12 administracijų nepasiėmė nė euro

Savivaldybėms pirmąkart skirta papildomų pinigų vietiniam verslui remti. Bet per pusmetį, pasak Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovo, 12 savivaldybių nepanaudojo nė cento, o tos, kurios išleido dalį sumos, skiria jas keliams tiesti, žemės sklypams pirkti, rekreacinėms zonoms tvarkyti.

Savivaldybių asociacija aiškina, kad tvarkoma tai, kas būtiniausia. Bet finansų ministras sako, jeigu pinigai bus panaudoti netinkamai, kitąmet savivaldybės papildomai jų gali ir negauti.

Vieta Anykščių rajone laikoma pirmuoju namų restoranu Lietuvoje ir jau žinoma kulinarinio turizmo gurmanų. Bet restorano savininkė sako, šiltų ryšių su vietos valdžia per 5-erius metus taip ir nepavyko užmegzti.

„Nu visi geri, mieli, viskas atrodo tvarkoj. O po to pradėjo lįsti tas anykštietiškas bruožas. Kad visi giminės ir artimieji. Pinigai dalijami tik tai tiem, kam reikia“, – pasakoja namų restorano „Kacės virtuvėlė“ savininkė Jurgita Minderytė-Motiekaitė.

Anykščių savivaldybė – viena iš tų, kurios šiemet iš valstybės biudžeto pirmąkart gavo papildomų pinigų verslo sąlygoms gerinti ir infrastruktūrai plėsti.

„Aš žiūrėjau, ar yra kažkokia tai parama. Aš gal neseniai tik tai įdėjo, kad jie ten tų pinigų turi, nes aš kai žiūrėjau prieš mėnesį kokį, tai nieko apie tai nebuvo“, – sako J. Minderytė-Motiekaitė.

Anykščiams teko per 100 tūkst. eurų. Per pusmetį nė vienas taip ir nepanaudotas. Be Anykščių, gautų pinigų neišleido dar 11 savivaldybių. Visą gautą sumą išleido tik dvi – Prienų ir Šalčininkų rajonų.

Anykščių savivaldybės atstovė sako, sutrukdė karantinas – dalis projektų nusikėlė, bet dabar jau žinoma, kam pinigai bus išleisti.

„Reklamos įrenginių įrengimas, tada investicinių gidų parengimas, tarkim, ir jų išspausdinimas, tai viskas yra numatyta, kol kas yra pasirašytos sutartys, bet mes tų dar išlaidų nesam patyrę, nes nesam apmokėję sąskaitų, dėl to ir esam nurodę nulį“, – teigia Anykščių r. savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė.

Iš viso savivaldybėms, išskyrus trijų didmiesčių, skirta 10 milijonų eurų.

„Šiandieninė ta nuotaika nelabai yra džiuginanti, nes tų lėšų yra panaudota tik tai 28 proc., tikrai nėra daug ir nustebino, kad kai kurios savivaldybės panaudojimas išvis yra nulinis“, – sako Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Valius Ąžuolas.

O tos, kurios naudoja, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovas, skiria ne visai verslui. „Gatvę išeksfaltavo, ten apšvietimo įrengė, dar kažkokius dalykus. Žinoma, visada galima pasakyt, kad prie gatvės yra parduotuvėlė ir tai verslui labai gerai būtų. Bet mūsų tikslas yra, kad kuo didesnį ratą pasiektų tos lėšos“, – nurodo V. Ąžuolas.

„Tvarkoma tai, kas yra labai reikalinga ir niekur neteko girdėti, kad kažkas tų sumų nu kažkaip nepanaudos. Tuo labiau, kad savivaldybės GPM surenka šiais metais tikrai daug mažiau dėl COVID-19. Tikrai visi tikina, kad vis vien sumos bus atiduotos verslui ir verslo skatinimui“, – sako Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.

Nepanaudotas lėšas tektų grąžinti į biudžetą. O panaudojus ne tam, kam jos skirtos, pavyzdžiui, savivaldybės įmonėms, kitąmet papildomų pinigų gali ir nebūti.

„Yra finansinis savarankiškumas savivaldybių, džiaugiuosi, kad parlamentas ėmėsi parlamentinės kontrolės ir vertina tuos rezultatus. Ir, jeigu pasirodys, jog savivaldybė naudoja netinkamai ar ne tuo tikslu, na, būtų atsisakyta“, – nurodo finansų ministras Vilius Šapoka.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas savivaldybėms nurodo vietos verslus tinkamai informuoti apie galimybę gauti lėšų.