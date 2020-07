Lietuviai džiaugiasi šilauogių derliumi: dydžiu prilygsta euro monetai, iš vieno krūmo – per kilogramą uogų

Šilauogių ūkiuose įsibėgėja skynimo darbai. Ūkininkai sako, kad vidurvasarį iš vieno krūmo galima priskinti iki 5–6 kilogramų uogų. Pagausėjus pasiūlai, prekyvietėse mažėja uogų kaina.

Kazlų Rūdos apylinkėse, šilauogių krūmais apsodintame 2 hektarų plote, uogoms ėmus mėlynuoti – pats darbymetis. Į dėžes saujomis beriamos jau prinokusios šilauogės. Prekybai skinamos uogos – beveik 20 milimetrų skersmens. Dydžiu prilygsta euro monetai. Iš vieno dar jauno šilauogių krūmo nuskinama per kilogramą uogų.

„Vakar per šešias valandas priskyniau dešimt dėžių, tai uždarbio buvo 50 eurų. Kai skinu, tai nevalgau, paskui jau po skynimo pradedu valgyti, nes kai įsijauti į darbą, tai nesinori“, – pasakoja uogų skynėja Viktorija Bulotaitė.

Halės turgus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Prieš trejus metus dvimečius šilauogių krūmelius susodinęs ūkininkas sako, kad Lietuvos klimatas šioms uogoms itin tinkamas. Jų nekanda šalnos, yra pakankamai durpių substratui paruošti. Kad uogos gerai derėtų reikalinga rūgšti dirva ir drėgmė.

„Laistymo sistema pajungta, nuolat veikianti, šiais metais šiek tiek paliko, bet to neužtenka. Visą savaitę laistau, apie dešimt kubų hektarui per dieną, 20–30 milimetrų per savaitę“, – supažindina ūkininkas Vidas Juodsnukis.

Ūkininkų turgeliuose uogas pardavinėjantis ūkininkas sako, kad vidurvasarį įsibėgėjus šilauogių skynimui, padidėjus pasiūlai iš lietuviškų ūkių, pardavimo kaina stipriai krenta.

Šilauogės / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pirmas uogas prekybos centruose „Rimi“ ar „Maxima“ pabandžiau nusipirkti, tai 15–16 eurų už kilogramą, mes dabar rinkoje pardavinėjame po 5–6 eurus“, – aiškina V. Juodsnukis.

Anot augintojų, šilauogės savo kaina pranoksta braškes ar avietes, tačiau ir vitaminų turi daugiau. Jose gausu antioksidantų. Yra vitaminų C, E, A, vario, seleno, geležies.

„Pagal koncentraciją, tai užtenka mažos saujelės, kad dienos normą gautumėte, tai ant tiek ji yra vitamininga“, – dėsto ūkininkas.

Didžiausias šilauogių derlingumas – sodinukams skaičiuojant ketvirtus penktus metus, tada iš vieno krūmo galima priskinti iki 6 kilogramų uogų.