Šiukšlių drama Vilniuje: įmonė nurodė beveik 30 kartų didesnį atliekų svorį, tačiau kaltųjų nėra

Vilnietis tvirtina patekęs į neeilinę situaciją. Jo teigimu, atliekų vežėjas „Ekonovus“ ne kartą yra įrašęs didesnį išmetamų atliekų kiekį, todėl jis priverstas už šiukšlių išvežimą mokėti daugiau. Įmonė teigia, kad naudojamos svarstyklės yra metrologiškai patikrintos, o klaida galėjo atsirasti dėl duomenų apdorojimo procedūrų.

Dar pavasarį į LRT.lt redakciją kreipėsi vilnietis Arnas (vardas redakcijai žinomas, tačiau pakeistas) ir skundėsi, kad atliekas Vilniuje išvežanti įmonė „Ekonovus“ ne kartą neteisingai jas pasvėrė, todėl jis verčiamas mokėti daugiau.

„Buvo įtarimų, kad atliekų vežėjai, pasvėrę konteinerius su šiukšlėmis, registravo padidintą šiukšlių svorį. Kurį laiką sekiau šiuos duomenis ir sverdavau konteinerį. Pastebėjau realybės neatitinkantį svorį, todėl kreipiausi į savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemų administratorių“ (VASA)“, – pasakoja Arnas.

Konteineris / Asmeninio archyvo nuotr.

Vilniečio pateikti duomenys rodo, kad „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ po skundų organizavo svėrimo patikrinimą. Nustatytas net 17,4 kg atliekų svorio neatitikimas. Vilniečio atliekos konteineryje svėrė 0,6 kg, tačiau „Ekonovus“ į informacinę sistemą buvo įrašiusi, kad atliekų svoris siekė 18 kg.

Vyras teigė apie tai informavęs ir atliekų tvarkytoją „Ekonovus“, tačiau įmonės atstovai telefonu pateikė atsakymą, kad jų svarstyklės patikrintos Metrologijos inspekcijos, todėl turi rodyti teisingą svorį.

Arnas tikina, kad kurioziška situacija dėl šiukšlių išvežimo buvo nutikusi ir gegužę: „Kadangi konteineris buvo beveik tuščias, aš jo į gatvę neišvežiau. Tačiau atliekas surenkanti įmonė iš kiemo išvarė konteinerį ir dar užrašė, kad šiukšlės svėrė 18,5 kilogramų, nors konteineryje jų buvo vos apie 1 kilogramą. Negana to, paėmė ir šalia konteinerio buvusius butelius, kuriuos norėjau išvežti kaip depozitą“, – pasakoja Arnas.

Apie šį incidentą jis informavo įmonę „Ekonovus“, tačiau ji paprašė pateikti įrodymų, kad konteineris buvo paimtas iš kiemo. Vėliau, Arno teigimu, šiukšlių svoris buvo anuliuotas.

„Ekonovus“ / S. Žiūros nuotr.

Į LRT.lt kreipęsis asmuo piktinasi, kad kontrolės mechanizmo nėra, o norint įsitikinti, kad šiukšlių vežėjai nepiktnaudžiauja rašydami atliekų svorį, kiekvieną kartą reikia kviesti VASA atstovus.

LRT.lt primena, kad nuo šių metų sausio 1 dienos Vilniuje įvesta nauja šiukšlių išvežimo rinkliavos tvarka, leidžianti individualių konteinerių naudotojams mokėti už kintamąją ir pastovią šiukšlių išvežimo dalį. Kuo kintamoji šiukšlių dalis yra didesnė, tuo daugiau tenka mokėti ir už šiukšlių išvežimą.

Vyksta patikrinimas

Vilniaus savivaldybės įmonė, atsakinga už atliekų tvarkymo sistemos administravimą, „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ patvirtino, kad minėtas asmuo dėl neteisingo atliekų svėrimo kreipėsi ir į ją, todėl pradėtas patikrinimas.

Pasiteiravus, ar patikrinimo metu buvo nustatyta neatitikimų tarp realaus ir atliekų vežėjo įrašyto svorio, VASA atsakė, kad patikrinimo metu organizuojami 2 svėrimai. Iki šiol yra atliktas tik 1 svėrimas, todėl tarpinių rezultatų nekomentuos.

Konteineris / Asmeninio archyvo nuotr.

„Duomenys apie galimus svorio neatitikimus nėra patvirtinti, kol neužbaigta patikrinimo procedūra. Su atliekų savininku sutartas kontrolinis patikrinimas. Antrasis kontrolinis svėrimas vyks rugpjūtį“, – rašoma atsakyme.

Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Ilja Karužis pažymi, kad antrasis kontrolinis svėrimas turėjo vykti dar pavasarį, tačiau karantino metu patikrinimai nebuvo vykdomi, o kiti 2 suplanuoti patikrinimai vasarą neįvyko, nes konteineryje rasta statybinių atliekų likučių.

Šiukšlės / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

VASA pateiktame atsakyme taip pat rašoma, kad įmonė yra gavusi pranešimų iš gyventojų dėl abejotinų svorio duomenų pateikimo, tačiau tokių skundų nėra daug. „Tokiais atvejais atliekamas pirminis patikrinimas sistemoje ir toliau sprendžiama dėl kontrolinių svėrimų atlikimo“, – rašoma atsakyme.

Pažymima, kad šiukšles išvežančių įmonių svarstyklėms yra atliekama metrologinė patikra, todėl šiukšlių vežėjai fiksuoja teisingą atliekų svorį. Jeigu vežėjas teikia neteisingus duomenis, pagal sutartį jam taikoma 60 eurų bauda už kiekvieną nustatytą atvejį.

Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, šiais metais atliekų vėžėjamas dar nėra paskirtos nė vienos baudos už neteisingą atliekų svėrimą.

Galėjo pasitaikyti klaidų

Įmonės „Ekonovus“ generalinio direktorius Romo Draskino teigimu, įmonė atsiprašo dėl kilusio nesusipratimo, tačiau pažymi, kad šiukšliavežėse įrengtos svarstyklės yra metrologiškai patikrintos, todėl turi rodyti teisingą svorį.

„Atkreipiame dėmesį, kad mūsų naudojamos šiukšliavežės su gale sumontuotais konteinerio svėrimo mechanizmais yra metrologiškai patikrintos ir atitinka visus keliamus reikalavimus. Kiekvienai transporto priemonei turime tai įrodančius dokumentus“, – sako R. Draskinis.

„Ekonovus“ / S. Žiūros nuotr.

Jo teigimu, svorio neatitikimų galėjo pasitaikyti dėl duomenų apdorojimo procedūrų.

„Nors konteinerių svėrimo procesas yra skaitmenizuotas, atliekant duomenų apdorojimo procedūrą, retais atvejais pasitaiko sisteminių klaidų, dėl jų ir atsiranda minėtų neatitikimų. Kadangi kiekvieną kylančią problemą sprendžiame individualiai ir visuomet ieškome abi puses tenkinančio sprendimo, raginame klientą kreiptis į „Ekonovus“, – komentuoja „Ekonovus“ generalinis direktorius.

Nuo Naujųjų metų pasikeitė atliekų išvežimo tvarka

Nuo šių metų sausio 1 dienos Vilniuje buvo įvesta nauja atliekų išvežimo rinkliavos tvarka, leidžianti individualių konteinerių naudotojams mokėti už kintamąją ir pastoviąją atliekų išvežimo dalį.

Pastovioji rinkliavos dalis apskaičiuojama objekto bendrą plotą (kv. m) padauginus iš pastoviosios rinkliavos dalies dedamosios per mėnesį pagal nekilnojamojo turto objekto rūšį. Pavyzdžiui, 150 kv. m individualiam namui pastovioji rinkliavos dalis per metus sieks apie 50 eurų.

Konteineris / Asmeninio archyvo nuotr.

Kintamoji rinkliavos dalis apskaičiuojama imant galintį per mokestinį laikotarpį susidaryti atliekų svorį (390 kg) ir jį dauginant iš kintamosios rinkliavos dedamosios dydžio, kuris individualių namų savininkams siekia apie 0,09 euro už šiukšlių kilogramą.

Jei žmogus gyvena individualiame name, o per metus jo išmetamų atliekų svoris siekia 390 kg, vadinasi, per metus už kintamąją dalį jis sumokės 35,4 euro. Jeigu šiukšlių buvo išmesta mažiau, ateinančio mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime susidaręs skirtumas atimamas iš naują mokestinį laikotarpį privalomos mokėti rinkliavos.

Vadinasi, kuo mažiau sveria atliekos, tuo mažiau atliekų vežėjui sumokama už jų išvežimą.