Po kritikos „Luminor“ kaltę kreipia į Registrų centrą, vartotojų atstovas įžvelgia ir teisių pažeidimus

Lietuvos bankas (LB) komerciniam bankui „Luminor“ jau liepęs pasiaiškinti, kaip jis kontroliuoja padėtį dėl dažnų veiklos sutrikimų, sako, kreipsis ir į Estijos kolegas, kad ir šie perspėtų savo prižiūrimą banką.

Bankas „Luminor“ aiškina, kad pastarieji sutrikimai buvo ne dėl jų kaltės ir kad viskas jau veikia. Bet banko klientai sako prisijungti negalėję ir pirmadienį. Vartotojų gynėjai kartoja seniai išsakytą siūlymą – visada turėti grynųjų.

Trečias pagal dydį Lietuvoje bankas – rinkos prižiūrėtojo akiratyje. Bankui „Luminor“ nurodyta pasiaiškinti, kaip jis apsaugo klientus nuo incidentų, kurių, anot LB, itin padažnėjo.

„Luminor“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Banko „Luminor“ teigimu, mobilusis parašas praėjusią savaitę dvi su puse dienos neveikė, nes paslaugos teikėjo Registrų centro serverius buvo užpylęs liūties vanduo. Dabar problema esą jau išspręsta. Bet vartotojų atstovas, pats „Luminor“ klientas, Kęstutis Kupšys sako sutrikimų tebėra ir pirmadienį.

„Jungiausi prie senos sistemos. Joje jau nieko nebėra, viskas tuščia. Užrašyta: „Jūs neturite kredito“. Taip gražiai atrodo: „Neturiu šitam banke kredito, nors žinau, kad turiu“. Tada spusteliu mygtuką ir mane jau turi permesti į naują sistemą. Ir ten man nepavyko prisijungti nei su mobiliu parašu, nei su „Smart-ID“, – pasakoja Vartotojų aljanso viceprezidentas K. Kupšys.

Kęstutis Kupšys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Birželio pabaigoje „Luminor“ baigė perkelti buvusių „Nordea“ klientų duomenis ir sąskaitas. LB teigimu, suprantama, kad jungiant dviejų bankų – „Nordea“ ir DNB – sistemas, sutrikimai galimi, tačiau kliūva ne tik tai.

„Antras dalykas, dėl ko kreipėmės, tai stebim gan vangią, pasakyčiau, kai kuriais atvejais banko komunikaciją su klientais, kai tokių ypatingai reikšmingų sutrikimų, kai klientai negali prieiti arba prie savo sąskaitos, arba negali atlikti mokėjimų. Mūsų manymu, reakcija turi būt žaibiška“, – kritikos žeria LB Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Lietuvos Bankas / E. Genio / LRT nuotr.

„Stengiamės proaktyviai susisiekti su mūsų klientais, stengiamės tai komunikuoti per mūsų svetainę, per soc. tinklus, mes vėl gi per internetinę bankininkystę, mes atsakinėjam į skambučius, siunčiam trumpąsias žinutes tam, kad pranešti apie tai, jeigu kažkas atsitiko. Mes iš tikrųjų stengiamės užtikrinti paslaugų tęstinumą ir užtikrinti, kad viskas būtų prieinama“, – sako „Luminor“ technologijų vadovas Ilja Sovetov.

„Luminor“ / E. Genio/LRT nuotr.

LB teigimu, sunkumų karts nuo karto turi visų bankų klientai: tai neveikia „Smart-ID“, tai negalima susimokėti kortele, tai sutrinka elektroninė bankininkystė. Ir ne visada tai bankų kaltė.

Pernai ilgiau nei parą neveikė SEB internetinės paslaugos, trumpesnių nesklandumų patyrė ir „Swedbank“ klientai.

Iš viso pernai įvairių sutrikimų buvo beveik pusšimtis, šiemet fiksuoti 25. LB yra siūlęs naudotis alternatyvomis, pavyzdžiui elektroninių paslaugų įstaigomis. Arba, vartotojų atstovo teigimu, būti kelių bankų klientu ir dar visada turėti grynųjų.

„Jeigu žmogui reikia priėjimo prie pinigų, o jis jų negali pasiekti, tai, matyt, yra labai rimtas jo teisių pažeidimas. Ir jis turi teisęs gauti ir į kompensaciją. Ką bankam turi šita situacija sakyti, kad vėl gi mes neturime visiškai patikimos prisijungimo sistemos. Mes neturime tokios sistemos, kuri tarnautų visais atvejais ir nepriklausytų nuo technologijų“, – nurodo K. Kupšys.

Pinigai po pagalve. Taupymas. / E. Blaževič/LRT nuotr.

LB teigimu, finansinėms paslaugoms keliantis į skaitmeninę erdvę, nesklandumų išvengti nepavyks.