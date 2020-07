Ekonomistas apie išmokas COVID-19 pasekmėms švelninti: turi būti orientuotos į rizikos grupes, o ne visus pensininkus

Valdantieji su premjeru priešakyje giriasi, kad dėl jų vykdomos socialinės politikos žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių pernai sumažėjo. Tačiau galo su galu vis dar nesuduria kas penktas pilietis – daugiau nei 500 tūkstančių gyventojų.

Ar vieną didžiausių Europoje pajamų nelygybių panaikinti galima tik socialinėmis išmokomis – apie tai LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Karolis Bielskis ir „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.

– Ar šie duomenys, kurie yra paskelbti, kuriais džiaugiasi valdantieji, yra tvarūs? Kitaip tariant, ar tendencijos yra ilgalaikės, ar vis dėlto tai nulemta kitų aplinkybių?

K. Bielskis: Turbūt matėme paskutinius metus, kad buvo tam tikros iniciatyvos, tam tikri socialinių išmokų didinimai, ypač kalbant apie vaiko pinigus, taip pat svarbus žingsnis žengtas pradedant pensijų indeksavimą. Šie žingsniai turbūt yra svarbūs ir būtini, tačiau nebūčiau toks kategoriškas ir neteigčiau, kad tai vien Vyriausybės nuopelnai.

Net ir dabartiniai duomenys, kuriuos mes matome, atspindi tai, kas buvo ekonominio augimo metu. Tai, be jokios abejonės, tos papildomos ekonominės paskatos buvo vien dėl to. Sakyčiau, dalis tų rezultatų, ką matome, yra nulemta ir to. Tai turbūt yra dvipusis dalykas.

– Ką rodo „Maisto banko“ kasdienybė? Ar jūs pastebite, kad skurstančių žmonių arba žmonių, kuriems būtų reikalinga jūsų parama, mažėja?

S. Gurevičius: Labai svarbu paminėti, kad remiamasi 2018 ir 2019 metų rodikliais. Tai, ką mes pastebime dabar, yra metais arba dvejais metais į priekį.

Tai, ką mes matome dabar, yra žmonės po koronaviruso krizės. Mes matome žmones, kurie prarado darbus, kurie vieni augina šeimoje vaiką arba du, daug vienišų senolių. Už visų šių skaičių stovi žmonės. Aš negalėčiau pasakyti, kad koronaviruso krizės metu poreikis sumažėjo. Mes turime organizacijų, valgyklų, padedančių vaikams, kuriose maisto poreikis išaugo 3–4 o kai kur net 5 kartus.

Karantinas išaugino paramos prašančių gretas / STOP kadras

– Karoli, ar pandemija ir koronavirusas, ypač jei būtų fiksuojama antroji banga, gali dar daugiau žmonių pastūmėti į skurdą? Kokios būtų perspektyvos tų, kurie dabar 3–4 kartus dažniau kreipiasi paramos maistu?

K. Bielskis: Vienareikšmiškai turbūt didžiausia grėsmė, kylanti dėl šios pandemijos, būtų persidavimas į darbo rinką, ko veikiausiai naujausiomis priemonėmis Vyriausybė ir bando išvengti. Jeigu matytume ryškesnį bedarbių skaičiaus augimą, automatiškai atsirastų žmonių, kurie netektų darbo pajamų. Tokiu būdu pereitų prie pašalpų ar kitokių pajamų. Taip, tai sukurtų papildomą įtampą, ir veikiausiai tie skaičiai, kurie rodo skurdo ribą, augtų.

– Ar gerovės valstybę galima sukurti tik tobulinant socialinę politiką? Europos Komisija jau ne vienus metus sako Lietuvai, kad reikėtų peržiūrėti ir mokestinę politiką, įvesti progresinius mokesčius, kurie visuomenės atžvilgiu būtų teisingesni.

K. Bielskis: Taip, turbūt mokestiniai pakeitimai yra viena iš tų priemonių. Galbūt labiau tai būtų susiję su pajamų nelygybe ir jos mažinimu. O kalbant apie skurdą turbūt vertėtų pabrėžti, kad didžiausia problema ateina arba iš pensininkų, arba iš bedarbių. Kai kalbame apie dirbančius asmenis, didžioji dalis jų nepatenka į skurdo ribą. Mokesčių apmokestinimas turbūt būtų labiau susijęs su pajamų nelygybe nei su skurdo mažinimu.

Pensininkai / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

– Mažiausiai ir daugiausia uždirbančiųjų pajamos skiriasi daugiau negu 6 kartus – 6,4 karto. Ar užtenka didinti socialines išmokas, kad, kaip Karolis minėjo, senjorai arba, pavyzdžiui, bedarbiai pradėtų gyventi geriau ir tos pagalbos jiems reikėtų mažiau?

S. Gurevičius: Socialinės išmokos, be abejo, padeda, tačiau, kaip mes matome, jos yra per mažos. Lietuva kaip valstybė socialinei politikai, socialinei sričiai skiria perpus mažiau BVP negu kitos Europos Sąjungos šalys. Daug nelįsdamas į politiką vis dėlto noriu pasakyti, kad yra būdų, kurie galbūt būtų žymiai efektyvesni. Vienas iš tų dalykų, ką daro „Maisto bankas“: juk „Maisto bankas“ ne tik padeda skurstantiesiems. Visų pirma „Maisto bankas“ gelbėja maistą.

Šiuo metu Lietuvoje nėra įstatyminės bazės, kuri leistų užšaldyti paskutinę dieną galiojančią mėsą, bet jeigu ją galėtume užšaldyti, po mėnesio atšildę pamaitintume žmogų. Ką mes darome šiandien? Mes tą mėsą ir žuvį išmetame. Aišku, išmokos, visokia pagalba, pašalpos – gerai, bet dar yra įvairių kūrybingų būdų. Pavyzdžiui, skatinimas tų įmonių, kurios, užuot išmetusios maistą, aukoja labdarai, skatinimas tų ūkininkų, kurie, užuot užkasantys derlių žemėje, paaukoja jį. Reikia, kad jie būtų skatinami arba bent jau nebūtų apmokestinami PVM, kaip yra dabar.

– Lietuvos bankas neseniai dalyvavo pirmame, istoriniame namų ūkių finansų ir vartojimo tyrime. Buvo lyginamos visos ES šalys. Lietuva yra viena iš lyderių turto atžvilgiu, nors pajamų prasme esame žemiau už Europos vidurkį. Kaip būtų galima paaiškinti šį kontrastą?

K. Bielskis: Turbūt vertindami turto lyderiavimą ar pajamų buvimą pabaigoje kalbame apie nelygybę. Turtinės nelygybės prasme – taip, Lietuvos rodikliai yra vieni geriausių Europoje. Žinoma, ne turto vertėmis, nes kitos šalys pagal turto vertę yra kur kas turtingesnės.

Visas šis kontrastas atsiranda dėl to, kad didžioji dalis sukaupto turto yra sukoncentruota į nekilnojamąjį turtą ar kitą realųjį – automobiliai, žemė. Žinoma, didelė dalis šito turto vis dar yra sovietinių laikų palikimas. Iš vienos pusės, taip, tai yra turtas, tačiau jeigu vertintume per šią, vadinkime, skurdo krizę, neretai skurdo riboje esančiam žmogui tas turimas turtas gali būti ir našta. Nes tu turi turtą, turi jį išlaikyti ir tai yra papildomos išlaidos, kurios gali nemenkai atsiliepti skurdžiau gyvenantiems asmenims.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Vasaros pradžioje atlikta apklausa parodė, kad kas penktas žmogus labai sunkiai susimoka komunalinius mokesčius, o kas dešimtas turi sunkumų įsigydamas maisto. Dabar Statistikos departamento duomenys rodo, kad senjorų ir tėvų su vaikais situacija gerėja. Ar „Maisto bankas“ pastebi, kad šių grupių žmonių lankosi mažiau?

S. Gurevičius: Statistikos departamentas sako, kad 2018 metais gautos pajamos pagerino situaciją tais metais ir, tikėtina, 2019-aisiais.

– Ar jūs matote, kad tais metais buvo mažiau, o dabar staiga banga yra didesnė arba mažesnė?

S. Gurevičius: Galbūt buvo šioks toks sumažėjimas 2019 metais, bet jis tikrai nebuvo esminis. Jau spėjome pamiršti 2018–2019 metus. Dabar matome situaciją, apie kurią rodikliai kalbės tik po metų ar dar net po dvejų. Šiuo metu situacija tikrai gana sudėtinga. Dėl to norėtųsi, kad ne tik rinkiminės dovanėlės būtų dalijamos žmonėms, bet ir iš tikrųjų būtų galvojama, kaip pagerinti situaciją.

Lankome tiek organizacijas, tiek žmones. Buvau pas vieną moterį, kuri augina tris vaikus ir dirbo restorane, o vakarais papildomai puse etato – viešbutyje. Bet koronaviruso krizė uždarė ir restoranus, ir viešbučius, ir ji sakė: „Aš niekada nesitikėjau, kad man reikės kreiptis į „Maisto banką“. Bet žuvo mano vyras, aš viena auginu tris vaikus.“

Atsiranda nauja grupė žmonių, kurie niekada į mus nesikreipdavo, niekada nesikreipdavo į mūsų globojamas organizacijas, o per pastaruosius 2–4 mėnesius atvėrė duris. Labai didžiuojuosi mūsų organizacija ir kitomis organizacijomis, kad esame tie, kas ištiesia ranką. Labai tikimės, kad ir verslas, ir valstybė, ir mūsų bendrapiliečiai neliks abejingi.

Skaičiai 2018 metais gerėjo. Taip, jie gerėjo 2019 metais. Bet 2020-aisiais, dabar, reikia nustoti kreipti dėmesį į skaičius, reikia apsidairyti aplink, į kaimynus, tikrai yra daug žmonių, kam reikia ištiesti pagalbos ranką.

Karantinas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Karoli, kokie būtų jūsų kaip ekonomisto patarimai Vyriausybei siekiant sumažinti potencialiai didelę duobę, į kurią galėtų nuslysti nemaža dalis Lietuvos piliečių per pandemiją ir dėl pandemijos?

K. Bielskis: Veikiausiai ir dabar turbūt kalbama apie duomenis, kurie yra pakankamai plačiai apibrėžiantys situaciją visoje visuomenėje. Bet turbūt pirmas žingsnis, kurį reikėtų žengti, – labai aiškiai identifikuoti tam tikras rizikos grupes, kurios ir dabar yra matomos. Tai vieniši pensininkai, vieniši tėvai, auginantys vaikus. Tai yra pačios rizikingiausios socialinės grupės, kurioms pagalba yra būtiniausia.

Atitinkamai tie ištekliai ir šiame kontekste, kai matome, kad situacija blogėja, didžiąja dalimi turėtų būti sukoncentruoti ten. Neturėtų būti kalbama apie tam tikrą pagalbą visiems pensininkams. Reikėtų konkrečiau orientuotis į tam tikras rizikos grupes, nes tuomet ir efektas būtų kur kas tikslingesnis.