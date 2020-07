100 tūkst. gyventojų netrukus gaus laiškus dėl elektros tiekėjo: kaip apsispręsti, iš ko pirkti elektrą savo namams?

Lietuvoje palaipsniui atsisakant monopolinio elektros tiekimo buitiniams vartotojams, į atsiveriančią rinką pasirengusios įsiveržti kompanijos sako, kad ateityje apie elektros tiekėjus mąstysime ne kaip apie komunalininkus, bet plataus paslaugų paketo siūlytojus. Dažną neraminantis elektros kainų klausimas artimiausiu metu ir vėl taps daugumai aktualus – nuo gyventojų apsisprendimo priklausys ir jis, sako LRT RADIJO pašnekovai.

Šią vasarą beveik 100 tūkst. gyventojų gaus pranešimus iš visuomeninio tiekėjo apie tai, kad jų turimos elektros tiekimo sutartys baigia galioti nuo kitų metų pradžios, o iki gruodžio 10-osios jie kviečiami savarankiškai pasirinkti tiekėją. Apie tai, ką atneš pokyčiai elektros rinkoje, diskutuota LRT RADIJO laidoje „Aktualijų studija“.

Procesai, ką tik prasidėję Lietuvoje, kaimyninėse šalyse prasidėjo anksčiau – Latvijoje 2015 m., o Estijoje – dar 2013 m. Nuo kitų metų visi privatūs elektros vartotojai galės patys pasirinkti tiekėją ir Lietuvoje, mat iki šiol monopoliniu tiekėju buvo „Ignitis“, priklausanti valstybiniam holdingui „Ignitis group“.

Vangumas gali kainuoti

Nors apklausa rodo, jog apie būsimus pokyčius žino mažiau negu pusė šalies gyventojų, energetikos viceministras Egidijus Purlys sako, kad informacinė kampanija prasidėjo tik neseniai, o artimiausiu metu pokyčiai palies tik dalį elektros vartotojų, todėl tai – dėsninga.

„Reikia pastebėti, kad procesas yra tik pradinėse stadijose ir pasirinkimas vienai iš vartotojų grupių – daugiausiai elektros suvartojančiai, t. y. virš 5000 kilovatvalandžių per metus, kurių šiuo metu turimais duomenimis yra apie 98 tūkst. – yra gruodžio mėnesį. Jeigu tiksliau, gruodžio 10 dieną. Informacinė kampanija prasidėjo tik šį pavasarį, tai natūralu, kad su laiku (...) vartotojų susidomėjimas kils ir to klausimo žinomumas taip pat didės“, – „Aktualijų studijoje“ sakė viceministras.

Minėtieji 98 tūkst. namų ūkių sudaro 7 proc. visų buitinių elektros vartotojų, pridūrė jis.

Pasak energijos tiekėjo „Enefit Lietuva“ vadovo Vytenio Koryznos, Lietuvoje pasirinktas rinkos liberalizavimo modelis panašus į estiškąjį ir yra tinkamai pasirinktas. Energetikos ministerija, jo teigimu, „padarė didelį ir gerą darbą išanalizuojant visą Europos šalių praktikas ir atrenkant geriausias“.

„Latviškas modelis buvo pasyvesnis. Ten liberalizavus, rinka buvo atidaryta, tačiau vartotojai galėjo išlikti pasyvūs ir nesirinkti tiekėjo, labiau buvo laukiama iniciatyvos iš tiekėjų, kad jie pradės teikti siūlymus vartotojams. Tuo tarpu Estijoje vartotojai kaip ir pas mus turėjo pasirinkti tiekėją ir tokiu būdu buvo paskatinta konkurencija. Modeliai yra įvairūs ir manau, kad pasirinktas lietuviškas formatas yra geriausias iš to, kas buvo padaryta Europoje“, – sakė V. Koryzna.

Elektros tinklai / BNS nuotr.

Iki nurodyto termino pabaigos neapsisprendę ir nepasirinkę tiekėjo savarankiškai vartotojai be elektros neliks, tačiau mokės, tikėtina, brangiau. Jiems bus teikiama garantinio energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, o tai reiškia papildomus kaštus, sako viceministras – tai nėra bausmė.

„Tiesiog tiekėjai, turintys aktyvius vartotojus ir su jais bendraujantys, turi daugiau informacijos kiek elektros energijos reikia apsirūpinti, kad pateiktų vartotojui. Garantinis tiekimas gi yra atsarginis planas, kad vartotojai neliktų be elektros. Ir niekada garantinis tiekėjas nežinos, kiek tokių vartotojų bus bet kuriuo metu, todėl jis turi būti taip sudaręs savo veiklos modelį, kad esant didesniam ar mažesniam vartotojų kiekiui, vartotojai būtų aprūpinti elektros energija. Ir natūralu, tas nežinojimas kainuoja papildomai, dėl to yra nustatytas koeficientas, kuris turi padengti nežinojimo, arba apsidraudimo, kaštus. Dėl to vartotojai, kurie nebus tokie aktyvūs, bus priversti mokėti dedamąją, kurią natūraliai patirs garantinis tiekėjas – tai nėra bausmė“, – kalbėjo E. Purlys.

Kaip keisis kaina tiems vartotojams, kurie neuždels ir tiekėją pasirinks patys, iš dalies priklausys nuo paties pasirinkimo. Tiesa, pašnekovai primena, kad galutinėje sąskaitoje už elektrą apytikriai pusė jos yra fiksuota suma, nepriklausanti nuo tiekėjo.

„Elektros kaina skyla į dvi dideles dalis – į reguliuojamą dalį, kuri ir toliau liks reguliuojama, kurioje yra mokami mokesčiai ESO, „Litgrid“ ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokesčiai. (...) Antra dalis yra būtent tiekėjo dalis, kuri yra liberalizuojama. (...) Ta nereguliuojama dalis, kuri yra maždaug 48 proc., irgi susideda iš dviejų dedamųjų – elektros kainos, t.y. už kiek tiekėjas gali pirkti elektrą biržoje, ir iš tiekimo dalies, t.y. kiek tiekėjui kainuoja visos šios paslaugos“, – paaiškino didžiausio elektros tiekėjo „Ignitis“ privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas.

„Ignitis“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nepriklausomų tiekėjų konkurencija vyks minėtų 48 proc. rėmuose, o vienas iš kainą lemiančių faktorių, kaip teigia V. Koryzna, yra tai, ar tiekėjas pats turi gamybinius pajėgumus, ar energiją vartotojui tieks remdamiesi biržos kainodara.

„Tie žaidėjai, kurie turi savo gamybinius pajėgumus, turi galimybę lanksčiau žiūrėti į kainodarą, o tie, kurie priklausomi nuo biržos kainų, yra priklausomi nuo to, kokia bus birža. O biržoje yra labai dinamiška situacija. Tarkime, praėjusį mėnesį turėjome aukščiausią kainą šiais metais dėl to, kad buvo atsijungusi jungtis su Švedija, dėl to, kad Latvijoje buvo apriboti gamybiniai pajėgumai iš hidroenergijos. Reikia suprasti, kad biržos kaina formuojama įvairių veiksnių – vartojimo intensyvumo, gamybinių pajėgumų, esančių regione, jungčių efektyvaus veikimo, elektros energijos importo ir eksporto. Tai formuoja rinką ir pagal ją formuojasi kaina vartotojams“, – sakė „Enefit Lietuva“ vadovas.

Lygina su telekomunikacijų rinka prieš kelis dešimtmečius

Nepriklausomi elektros tiekėjai sako, kad nors įprastai ir pagrįstai vartotojus labiausiai domina kaina, vis dėlto verta atsižvelgti ir į kitus kriterijus. O tiekėjai žada, kad sverti ir apsvarstyti bus ką.

„Į energetiką mes žiūrime kaip į komunalininką – atsiunčia sąskaitą, pasirašai ir viskas. (...) Bet viskas įsipina ne tik į elektrą, kurią perki, bet ir į papildomas paslaugas šalia – saulės jėgainės, saulės parkai ar dar begalė kitų sprendimų, kurie susiję su energetika“, – teigė „Elektrum Lietuva“ vadovas Martynas Gigas.

Elektros skaitikliai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Liberalizuojamą elektros rinką V. Koryzna lygina su telekomunikacijų sektoriumi prieš daugiau kaip du dešimtmečius. Šiandien jis laikomas vienu konkurencingiausių, o iš to, pripažįstama, vartotojai laimi.

„Šiandien mūsų laisvėjanti industrija, ko gero, yra toje pat vietoje, kur buvo mobiliojo ryšio operatoriai 1996 metais, kai pristatytas pirmasis pranešimų gaviklis. Matome, kur ta industrija per daugiau kaip 20 metų nuėjo – iki turinio paslaugų, iki video, audio, neįtikėtinai pasikeitė visa industrija. Lygiai taip keisis ir mūsų industrija, evoliucionuos ir mūsų pasiūlymai. Jau šiandien mes kalbame apie išmanius namus, elektromobilius, gamybą nutolusią ir gamybą vartotojo namuose – visa tai išsipildys ilgalaikėje perspektyvoje. Jeigu šiandien elektra yra visiškai buitinė paslauga, prekė, apie kurią net nesinori galvoti, nes užtenka ją turėti ir apie tai daugiau nieko nežinoti, tai rytoj visa tai taps paslaugos formatu, kuris ateis ne vien su degančia lempute, bet ir papildomis, susijusiomis paslaugomis, susijusiomis su mūsų gyvenimu“, – kalbėjo V. Koryzna.

Visgi trumpuoju laikotarpiu, sako jis, vartotojai nori aiškaus ir paprasto proceso, kaip pasirinkti tiekėją bei patogaus bendradarbiavimo ateityje. „Enefit Lietuva“, jos vadovo žodžiais, didelį dėmesį teikia žaliajai energetikai, kuri ateityje įsitvirtins vis labiau.

„Jau šiandien mūsų pasiūlymas vartotojams labai fokusuotas į žaliąją energiją, nes turime didelį tikėjimą, kad įtraukus galutinį vartotoją į žalios energijos vartojimą, mes galime pakeisti pačią (...) atsinaujinančių išteklių gamybos ir augimo perspektyvą“, – sakė V. Koryzna.

saulės baterijos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Manau, kad žalia energetika tampa higiena, visi kalbėsime apie tai kaip apie standartą, – antrino M. Gigas – Tokia yra tendencija yra globaliai, tuo pačiu ir lokaliai. Tai atsispindės mūsų pasiūlymuose ir veiksmuose“

Šiuo metu dominuojančio tiekėjo „Ignitis“ atstovas A. Kavaliauskas taip pat akcentavo žaliąją energiją, kurios privalumais galės pasinaudoti gyventojai.

„Apart to, kad teikiame elektrą ir gamtines dujas, tokias bazines paslaugas, turime visą puokštę sprendimų, kuriuos siūlome ir siūlysime vartotojams. Tai ir šildymo sprendimai (...), pardavinėjame saulės elektrines, tačiau kai vieni sako „išnaudokite savo stogą“, mes turime ir pirmąją pasaulyje nacionaliniu mastu veikiančią saulės parkų platformą, kuri suteikia galimybę pirkti ir naudoti saulės energiją, net jeigu neturi stogo. Tuo pačiu statome elektromobilių įkrovimo stoteles, (...) turime labai platų aptarnavimo tinklą, savitarną, kurioje galima sumokėti ir už kitų tiekėjų paslaugas“, – vardijo pašnekovas.

