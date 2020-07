Kodėl kyla kainos, o per metus iš Baltijos šalių jos augo tik Lietuvoje?

Kodėl kyla kainos, o nuo euro įvedimo šalyje labiausiai brango paslaugos, taigi kerpamės, vakarieniaujame restorane vis brangiau? Kas, kilus koronaviruso krizei, vyko su medicininių kaukių kainomis ir kodėl per metus kainos kilo tik Lietuvoje, bet ne Estijoje ir Latvijoje? Ko galime tikėtis ateityje, kai rudenį prognozuojama antra koronaviruso banga?

Šį kartą laidoje „Laikas – pinigai“ su „Swedbank“ ekonomiste Greta Ilekyte ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoju, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyr. ekspertu Vytautu Žukausku aiškinomės, kas yra infliacija ir kodėl ji vyksta.

Kas ta infliacija?

Naujausiais duomenimis, 12 mėnesių infliacija Baltijos valstybėse birželį buvo užfiksuota tik Lietuvoje, kai kitose Baltijos šalyse – Latvijoje ir Estijoje – vartojimo prekės ir paslaugos praėjusį mėnesį buvo pigesnės nei prieš metus.

Tačiau „Swedbank“ ekonomistė G. Ilekytė pabrėžia, kad kainų lygis Lietuvoje kilo minimaliai – apie 1 procentą. Labiausiai stiebėsi paslaugų kainos – jos kilo 5,5 proc.

„Matome, kad atsiskaitymai banko kortelėmis Lietuvoje jau pasiekė ir net viršijo praėjusių metų lygį, o Estijoje ir Latvijoje dar nesiekia praėjusių metų lygio. Būtent Lietuvoje matome, kad itin brango poilsio namų, apgyvendinimo, odontologų paslaugos. Tai indikuoja, kad Lietuvos piliečiai jau atostogauja, netaupo pinigų ateičiai, o Latvijoje ir Estijoje situacija šiek tiek kitokia“, – paaiškina „Swedbank“ ekonomistė ir pabrėžia, kad gyventojų lūkesčiai Latvijoje ir Estijoje yra prastesni nei Lietuvoje.

Taigi tai, kad Lietuvoje praėjusį mėnesį itin kilo, pavyzdžiui, poilsio namų paslaugų kainos, rodo, jog Lietuvos ekonomika atsigauna sparčiau nei kitų Baltijos šalių.

„Kainos paprastai auga vykstant ekonomikos augimo periodui, – priduria ISM vadybos ir ekonomikos dėstytojas, LLRI vyr. ekspertas V. Žukauskas. – Jeigu vienoje šalyje kainos auga, o kitoje ne, tikėtina, kad toje šalyje, kur kainos auga, yra išaugusi paklausa. O paklausa reiškia, kad žmonės daugiau perka. Vadinasi, jų finansinė padėtis nėra bloga.“

Ekonomistai pažymi, kad kainų lygį prižiūri centriniai bankai, o apie 2 proc. infliacija laikoma sveika ir reikalinga ekonomikai augti.

„Centrinis bankas – labai svarbi institucija, kuri atsakinga ir už kainų augimą. Žmonės mano, kad atsakingi verslininkai, kurie nustato savo paslaugų ir prekių kainas, bet iš tikrųjų nuolatinis kainų augimas yra centrinių bankų tikslas. Europos centrinis bankas (ECB) siekia, kad visoje Europos Sąjungoje (ES), euro zonoje kainos augtų apie 2 proc. Toks yra siekis. Laikoma, kad tai sveika infliacija“, – paaiškina V. Žukauskas.

Kainos / Bendrovės nuotr.

Kodėl kyla kainos?

Nors žmonės dažnai piktinasi kylančiomis kainomis, ekonomistai pabrėžia, kad viena iš priežasčių – augantys atlyginimai.

Kai atlyginimai auga, gyventojų perkamoji galia didėja, vadinasi, jie gali įpirkti daugiau prekių ir paslaugų. Kadangi darbo užmokesčio lygis šalyje auga, tenka kelti ir kainas, nes gamintojams bei paslaugų teikėjams kyla spaudimas kelti algas darbuotojams, todėl išauga sąnaudos darbuotojų algoms.

Tačiau kainos kilti gali ne tik dėl didėjančių atlyginimų. Kilimą taip pat gali lemti žaliavų kainų pokyčiai ar išaugusi paklausa.

„Viena iš kainų pokyčių priežasčių – kylančios arba krintančios žaliavų kainos. Ką matėme pandemijos metu? Naftos kainos nukrito. Tikėtina, kad tai prisidėjo ir prie šiek tiek mažėjančių, pavyzdžiui, maisto produktų kainų, – pavyzdį, kai kainos mažėja, pateikė G. Ileikytė. – O, pavyzdžiui, užsidarius daliai gamyklų, apskritai sumažėjo prekių pasiūla. Kai prekių paklausa yra didesnė už pasiūlą, atsiranda didesnė pirkėjų konkurencija“, – pateikė ir pavyzdį, kodėl kainos didėja.

Jeigu vis dėlto sunku įsivaizduoti, kaip kintančios naftos kainos galiausiai gali lemti bananų kainą parduotuvėje, G. Ilekytė paaiškina: transportuojant bananus iš juos užauginusios šalies, o galiausiai ir iš sandėlio į parduotuvę, reikalingi degalai, kurie lemia didesnes ar mažesnes sąnaudas, o būtent sąnaudos turi itin daug įtakos galutinei prekės kainai.

Ekonomistai taip pat atkreipia dėmesį į kitokią situaciją, kai kainos iš pirmo žvilgsnio nekyla, bet infliacija vis tiek fiksuojama. Ar teko kada apsilankius parduotuvėje ir įsigijus dažnai perkamą produktą pastebėti, kad jo kiekis sumažėjo, nors kaina liko tokia pati? Kaip paaiškina V. Žukauskas, tai galima laikyti viena iš infliacijos rūšių.

„Tam tikra prasme tai yra infliacijos rūšis. Paslaugų ir prekių kokybės mažėjimas irgi yra būdas, kaip verslininkai kartais didina kainas. Kartais nutinka taip, kad konkurencija yra labai stipri, o jeigu tu nors kiek pakelsi kainą, iškart dings visi vartotojai. Ką tu tada darai? Pradedi galvoti – gal kaip nors mažinsiu kiekį. Arba pradėsiu į savo prekes dėti ne tokį gerą cukrų. Kitaip sakant, paslaugų kiekybės ir kokybės mažėjimas irgi yra infliacijos rūšis, ypač tada, kai verslininkai bijo atvirai parodyti kainų kilimą, nes bijo prarasti klientus“, – sako V. Žukauskas.

Parduotuvėje / Shutterstock nuotr.

Kiek tai gali būti susiję su verslininkų godumu?

Nors dėl kylančių kainų gyventojai dažnai nešykšti verslininkams blogų žodžių ir kaltina juos noru pasipelnyti, ekonomistė G. Ilekytė su tuo nesutinka.

Kaip pavyzdį ji pateikia sostinėje veikiančias kavines ir restoranus: „Vadinti verslininkus tik godžiais ir norinčiais pasipelnyti būtų keista, nes, tarkime, Vilniuje ir jo apskrityje maitinimo paslaugas teikiančių įmonių yra daugiau nei tūkstantis, o maždaug kas dvidešimta kasmet bankrutuoja. Taigi konkurencija yra. Tikriausiai panašiai yra ir kurortiniuose miesteliuose. Be to, kaip jau kalbėjome, jeigu yra paklausa ir verslininkai su siūloma kaina gali konkuruoti, tai už tokią kainą ir gali teikti paslaugas.“

Paklaustas, ar tokiu atveju verslininkas pajūryje gali parduoti šaltibarščius už 15 eurų, nes vis tiek atsiras juos perkančiųjų, V. Žukauskas patikina, kad situacija ne visai tokia.

„Esmė tokia, kad mes visi norime uždirbti. Tada kyla klausimas: ar verslininkas yra visiškai laisvas nustatyti kokią nori kainą? Taip nėra. Dabar visi nori važiuoti į Neringą, bet gyvenamųjų patalpų skaičius ten ribotas. Jeigu norinčiųjų yra daugiau nei patalpų, natūralu, kad kaina turi kilti. Čia yra paprastas paklausos dėsnis – pakeli kainą, kažkiek norinčiųjų atkrinta ir tada susilygina tai, kiek yra norinčiųjų ir kiek yra tų patalpų“, – paaiškina V. Žukauskas.

Kiek kitaip yra su prekėmis, kurių greituoju metu galima pagaminti daugiau ir patiekti į rinką.

„Visai kitaip buvo su medicininėmis kaukėmis. Labai stipriai išaugo paklausa, taigi kaina irgi smarkiai išaugo, nes pasiūla nespėjo reaguoti. Bet kaukių skaičius nėra toks ribotas kaip viešbučių skaičius. Tada visi verslininkai pradėjo galvoti: man reikia padaryti ką nors, kad galėčiau tą prekę tiekti į rinką, nes aš galėsiu užsidirbti. Kai pasiūla prisiveja, kaina vėl nukrinta“, – paaiškina V. Žukauskas.

Vis dėlto jis sutinka – verslininkų piktnaudžiavimo galimybės atmesti negalima, tačiau bandymas piktnaudžiauti, kaip pats juokauja, turi kainą.

„Piktnaudžiavimas yra, bet jis rinkoje tam tikra prasme baudžiamas. Jeigu nustatai, kad šaltibarščių kaina yra 20 eurų, tai ir liksi vienas su savo tais šaltibarščiais, nes visi nueis ten, kur jie kainuoja 5 eurus“, – juokiasi V. Žukauskas.

„Kita vertus, kai žinome, kad keletą mėnesių verslininkai gyveno visiškai be pajamų, būtų sunku tikėtis kainų mažėjimo. Tai yra natūralus dalykas“, – priduria G. Ilekytė.

Šaltibarščiai / E. Genio/LRT nuotr.

Kodėl priimame taip skaudžiai?

Nors kainų kilimas glaudžiai susijęs su atlyginimų augimu, kai kurių gyventojų ir tai nedžiugina. Kodėl ir kam jis skausmingiausias?

„Yra tam tikras universalus ekonomikos dėsnis – norime uždirbti daugiau, išleisti mažiau, kad galėtume pirkti daugiau. Kainos visada yra jautru, nes tai parodo, kiek mes galime patenkinti savo poreikius. Bet koks kainų augimas visada yra skaudus, nepaisant netgi to, kiek auga atlyginimas“, – sako V. Žukauskas, tačiau pabrėžia, kad kai atlyginimai kyla labiau nei kainos, tada viskas normalu ir labai piktintis nereikėtų.

Labiausiai kainų kilimas paveikia pensininkus, tuos, kurie laiko pinigus kojinėje ir taip taupo, taip pat skurdžiai gyvenančiuosius, kurių didžioji dalis pajamų nukeliauja maistui.

„Swedbank“ anksčiau atliko apklausą, kurioje gyventojų buvo klausiama, kaip kainos pasikeitė per dešimtmetį. Apklausos dalyviai teigė, kad per šį laikotarpį kainos išaugo 151 proc., per tą patį laikotarpį, anot apklausos dalyvių, pajamos išaugo 67 proc.

„Tai parodo, kad dažnai pervertinama, kiek kilo kainos, <...> taigi matome, kad yra tas psichologinis aspektas. Šališkumo, susiejimo efektas labiau atsiranda tada, kai matome, kurių prekių kainos kilo, bet rečiau pastebime, kas per tą dešimtmetį pigo“, – akcentuoja G. Ilekytė.

Vis dėlto ji patikina, kad kai kurių prekių ir paslaugų kainos įvedus eurą iš tiesų mažėjo. Kaip pavyzdį ji pateikia telekomunikacijų ir ryšio paslaugas.

„Ne tik kad kokybė pagerėjo, bet ir kainos šiek tiek nusileido. Taip pat matome, kad rūbų ir avalynės kainos beveik nesikeitė, nors atlyginimai per tą patį laikotarpį augo“, – vardija G. Ilekytė.

Jos teigimu, žmogaus reakcija į kainas dažnai priklauso nuo jo pirkinių ir paslaugų krepšelio.

„Jeigu žmogus kiekvieną dieną valgo kavinėse, jam tas infliacijos pokytis šiame sektoriuje bus labai skausmingas. Bet jeigu jo poreikiai, įpročiai visiškai kitokie, kainų kilimas restoranuose nebus skausmingas“, – pateikia pavyzdį G. Ilekytė.

Kaip rodo statistiniai duomenys, būtent viešojo maitinimo paslaugos, taip pat apgyvendinimo, grožio paslaugų kainos nuo euro įvedimo augo bene labiausiai.

„Paslaugų kainos, palyginti su prekių kainomis, auga sparčiau. To priežasčių galima minėti įvairių. Viena jų – paslaugų kainos Lietuvoje, lyginant ES, yra žemesnės nei prekių, t. y. prekės kainuoja panašiai, o paslaugos – mažiau. Tai gali būti prisivijimo efektas. Bet yra ir kitų priežasčių. Pavyzdžiui, daug didesnę paslaugų kaino dalį sudaro darbo užmokestis“, – atkreipia dėmesį V. Žukauskas.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kada infliacija yra blogai?

Lietuvoje kainos kyla vidutiniškai apie 2 proc. per metus, o tai yra vadinamoji sveikoji infliacija.

Tačiau kai infliacijos lygis yra itin aukštas arba šalyje netgi kyla hiperinfliacija, pasekmės gali būti katastrofiškos.

„Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu kainos pašoktų apie 50 proc. Viena iš geriausiai žinomų šalių turbūt yra Venesuela, kuri išgyvena itin didelę infliaciją, siekiančią ne tik šimtus, bet ir tūkstančius procentų. Tokiose šalyse yra daug daugiau struktūrinių, politinių problemų“, – sako G. Ilekytė.

„Hiperinfliacija susijusi su keliais reiškiniais. Vienas iš jų yra prekių ir paslaugų trūkumas. Taip gali būti po karo arba apskritai šalyje sutrikus gamybai. Kitas labai svarbus reiškinys gali būti, kai centriniai bankai pradeda labai dideliais mastais dauginti ir spausdinti pinigus, kad galėtų juos leisti į rinką ir vykdyti perskirstymą. Iš esmės hiperinfliacija visada susijusi su tam tikrais dideliais pinigų kiekiais“, – pasakoja V. Žukauskas.

Jis primena: Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, 1990–1992 m., į šalį plūstelėjo rubliai iš užsienio. Kaip sako ekspertas, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl kainos augo.

E. M. Remarque'as „Juodajame obeliske“ yra aprašęs Vokietijos situaciją po Pirmojo pasaulinio karo. Ten yra labai įdomių vaizdinių. Vienas iš jų – atlyginimas per dieną mokamas du kartus, nes išmokėjus atlyginimą vakare kainos bus visai kitokios nei per pietus.

„Bet tai susiję su tuo, kad pinigų pasidaro labai daug, o prekių yra labai mažai. Tada kainos pradeda smarkiai augti ir prasideda labai įdomūs reiškiniai. E. M. Remarque'as „Juodajame obeliske“ yra aprašęs Vokietijos situaciją po Pirmojo pasaulinio karo. Ten yra labai įdomių vaizdinių. Vienas iš jų – atlyginimas per dieną mokamas du kartus, nes išmokėjus atlyginimą vakare kainos bus visai kitokios nei per pietus, – pasakoja V. Žukauskas. – Tai labai sunki padėtis, nes žmonės didžiąją dalį dienos galvoja, kaip išleisti pinigus, kurie tuoj nuvertės. Tai ekonomikos katastrofa. Po jos ekonomiką reikia statyti nuo pradžių.“

Paprastai po hiperinfliacijos pinigai tampa visiškai beverčiai. Kartais jie apskritai išimami iš apyvartos, o kai kuriose šalyse tiesiog nubraukiama, pavyzdžiui, 10 nulių.

Be elektros likusi Venesuela / AP nuotr.

Kas mūsų laukia ateityje?

Ekonomistai sako, kad, nepaisant dėl koronaviruso vis dar tvyrančio neapibrėžtumo, infliacijos lygis šalyje turėtų išlikti normalus.

„Matant, kad centriniai bankai spausdina daug pinigų, tikėtis didelės infliacijos tikrai nereikėtų. Vis dėlto daug žmonių tų pinigų tiesiog neleidžia, jie juos pasideda sunkesniam laikotarpiui arba apskritai yra sumažėjusi tam tikrų prekių ar paslaugų paklausa.

„Swedbank“ prognozuoja, kad infliacija šiais metais turėtų būti apie 1 proc. Žinoma, reikėtų nepamiršti, kad dėl krintančių naftos kainų dažnai vyksta defliacija, nes tai sudaro didelę dalį ekonomikos ir turi didelę įtaką kainoms. Būtent tas naftos kainos mažėjimas dabar stabilizuojasi, bet tai taip pat turėtų turėti įtakos“, – sako G. Ilekytė.

Tai taip pat reiškia, kad pastaraisiais metais fiksuotas itin spartus atlyginimų augimas išsikvėps ir bus minimalus.

„Atlyginimai visada priklauso nuo ekonomikos. Atsakyti, kas vyks su kainomis, – tas pats, kas atsakyti, kas bus su ekonomikos augimu, ekonomikos padėtimi. Yra dalykų, kuriuos sunku prognozuoti, nes ekonomika labai smarkiai priklauso nuo koronaviruso, nuo galimos antros bangos.

Taip pat reikia suprasti, kad tokios situacijos, kokia Lietuvoje buvo 2009 m., vargu ar galime tikėtis. 2009 m. BVP krito 15 proc. Tai buvo tikrai staigus krytis, tai buvo dramatiška ir kainos netgi buvo keliais procentais sumažėjusios. Tokio kritimo turbūt nebus ir esant blogiausiam variantui.

Ką tai reikš kainoms? Kad kainos kažkurį laikotarpį nesikeis arba šiek tiek augs, o tokio spartaus atlyginimų augimo, koks buvo pastaruosius ketverius ar penkerius metus, vargu ar galima tikėtis. Bet reikia tikėtis, kad atlyginimai augs šiek tiek sparčiau nei kainos. Tai natūralu vis dar besivystančiai ir augančiai Lietuvos ekonomikai“, – tvirtina V. Žukauskas.