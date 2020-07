Per pirmuosius tris karantino mėnesius lietuvių santaupos bankuose išaugo 1,2 milijardo eurų

Per pirmus tris karantino mėnesius Lietuvos gyventojų ir įmonių santaupos bankuose išaugo 1,2 milijardo eurų – pagal šiuos duomenis Lietuvos gyventojai per koronaviruso krizę tapo tarp labiausiai taupančių visoje Europos Sąjungoje. Nepaisant to, sparčiausiai Baltijos šalyse ir sparčiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, Lietuvoje po karantino atsigauna ir vartojimas.

Karikatūristas Ramūnas Vaitkus gyvena tik iš piešimo. Tai daro pagal individualią veiklą. Didžioji pajamų dalis iki karantino ateidavo iš užsakymų šaržuoti renginiuose ir staiga pajamų šaltinis dingo, nes visi renginiai buvo atšaukti.

Tik prieš kelias dienas karikatūristas gavo valstybės išmoką dirbantiems pagal individualią veiklą už trečiąjį karantino mėnesį – gegužę. Tačiau jos, anot R. Vaitkaus, sutaupyti nepavyko, viskas buvo išleista mokesčiamas.

Vis dėlto taupyti lietuviai per karantiną pradėjo dėti bemaž daugiausiai Europoje. Baltijos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, gyventojų bei įmonių indėliai bankuose augo bene sparčiausiai visoje eurozonoje.

„Gegužės, balandžio ir kovo mėnesiais indėlių padidėjimas siekė 1,2 milijardo eurų daugiau, nei tai buvo prieš metus. Tai yra iš tikrųjų dideli skaičiai“ , – tikina Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento direktorius Jokūbas Markevičius.

1,2 milijardo eurų – pinigai, kurie per karantiną nebuvo išleisti vartojimui.

Veiklą Vilniuje atnaujino lauko kavinės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto Eurostato duomenimis, vartojimas Lietuvoje atsigauna sparčiausiai Baltijos šalyse ir gerokai greičiau nei Europoje. Šią gegužę, dar galiojant karantinui, vartojimas šalyje buvo jau didesnis nei praėjusią gegužę. Spartus ir mėnesinis pokytis. Atsigavimas dvigubai spartesnis nei kaimyninėje Latvijoje.

„Jeigu mes lyginsime Lietuvą ir Latviją, tai Lietuva turi gerokai stipresnę gamybos bazę ir silpnesnį paslaugų sektorių. Tuo metu Latvijos ekonomika gerokai labiau stovi ant paslaugų, o ne gamybos: visgi nuo koronaviruso gerokai labiau nukenčia paslaugos, o ne pramonė“, – pastebi „SME Finance“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Eurostato duomenimis, eurozonos gyventojai šiuo metu taupo daugiausiai istorijoje. Daugiau nei per praėjusią finansų krizę. Į kojinę atsideda beveik penktadalį pajamų. O Europos Komisija jau prognozuoja, kad eurozonos ekonomika smuks dar labiau nei manyta – kone devyniais procentais. Bet iš šios krizės Lietuvos ekonomika esą gali išbristi sausesnė nei per praėjusius nuosmukius.

Žygimantas Mauricas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Visais tais atvejai Lietuvos ekonomika krisdavo daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, dabar mes turime priešingą situaciją: tikėtina, kad kris mažiau, ir gerokai mažiau. Dėl to mes nenutolsime šios krizės metu nuo Vakarų Europos, bet dar labiau priartėsime, ir tas priartėjimas bus pakankamai ženklus“, – pastebi „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Gyventojų indėlių suma šį balandį siekė beveik 16 milijardų eurų. Arba 5,5 tūkstančio eurų vienam gyventojui. Tai daugiau nei dukart didesnė suma nei 2010–aisiais.