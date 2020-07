Kelionių organizatoriai raginami įspėti keliautojus dėl viruso rizikos

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ragina kelionių organizatorius nevykdyti kelionių į Rumuniją ir Bulgariją, taip pat išsamiai informuoti turistus apie riziką vykstant į kitas šalis, kuriose išlieka sudėtinga koronaviruso situacija.

Šie ir kiti klausimai aptarti trečiadienį surengtame ministerijos ir turizmo verslo atstovų susitikime, teigė ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius.

„Norėjau šio verslo organizatorius įspėti, kad jie klientus taip pat informuotų, kad gali atsitikti taip, jog bus apsunkintas išvykusiųjų grįžimas arba teks saviizoliuotis grįžus 14 dienų. Prašiau jų, kad jie kartu su kelionių dokumentais pridėtų ir atmintinę, primintų dar kartą, kaip reikia saugotis, – turiu galvoje kaukes, pirštines, atstumus, – ir kad prieš išvykdamas kiekvienas turėtų galimybę pamąstyti, ar tikrai ta kelionė yra tiek svarbi, kad paskui tektų save izoliuoti dviem savaitėms“, – BNS trečiadienio vakarą sakė R. Sinkevičius.

Du kelionių organizatoriai – „Novaturas“ ir „Tez Tour“ – trečiadienį jau paskelbė, kad liepą neskraidins turistų į Bulgariją, nes Sveikatos apsaugos ministerija nusprendė, jog iš šios ir dar kelių šalių sugrįžusiems turistams būtina 14 dienų saviizoliacija.

Rimantas Sinkevičius atvyko į prezidentūrą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ministras R. Sinkevičius teigia, kad situacija gali blogėti ir kitose šalyse, todėl ir norima įspėti būsimus keliautojus.

„Norėjau atkreipti dėmesį, kad ir kitose šalyse, kur dar neįtrauktos į pavojingų šalių sąrašą, gali tokia situacija greitai atsirasti“, – paaiškino ministras.

Ministerijos išplatintame pranešime teigiama, kad susitikime su turizmo verslo asociacijų atstovais buvo pristatyta pastarosiomis dienomis Bulgarijoje ir Rumunijoje sparčiai blogėjanti epidemiologinė situacija.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, liepos 7 dieną Rumunijoje suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekė 25,6, Bulgarijoje – 27,8. Sergamumas COVID-19 auga ir kitoje populiarioje tarp keliautojų šalyje – Kroatijoje, kurios sergamumo rodiklis liepos 7 dienos duomenimis siekia 21,5.

Šalys, kuriose sergamumas koronaviruso infekcija per 14 kalendorinių dienų viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų, yra priskiriamos COVID-19 ligos paveiktoms šalims, o asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš tokių šalių, taikoma privaloma 14 dienų saviizoliacija.

Aptarta ir parama verslui per koronaviruso krizę

Turizmo verslo asociacijų atstovams susitikime trečiadienį taip pat buvo pristatytos turizmo sektoriaus likvidumo užtikrinimo ir skatinimo priemonės, kurioms įgyvendinti skirta 49 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

„Susitikime mano komandos žmonės, patarėjai, turizmo verslo organizavimo verslo atstovai priminė apie naujas priemones, skirtas turizmo verslo palaikymui – kreditai, tam tikros priemonės išmaniajam turizmo verslui organizuoti (...) Kartu priminiau, kad Europos Komisija prieš Lietuvą pradėjo pažeidimų procedūrą dėl to, kad mes pažeidžiame direktyvą, priėmę įstatymą, kad klientų sumokėti pinigai gali būti grąžinti ne per 14, o per 90 dienų“, – kalbėjo R. Sinkevičius.

Vilniaus oro uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak ministerijos, pagal daugiausiai dėmesio sulaukusią priemonę „Turizmo inovacijos“ jau priimta paraiškų už 9 mln. eurų. Daugiausiai sulaukta paraiškų interneto svetainėms tobulinti, rinkodaros veikloms įgyvendinti, virtualiems maršrutams kurti, išmaniajai infrastruktūrai.

Šią savaitę startuoja priemonė „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, pagal kurią nuo COVID-19 nukentėjusiems Lietuvos turizmo paslaugų teikėjams – kelionių organizatoriams, apgyvendinimo ir viešojo maitinimo sektoriaus įmonėms – sudaroma galimybė gauti paskolas lengvatinėmis sąlygomis. Priemonei įgyvendinti skirta 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Kitą savaitę turi startuoti kelionių organizatorių ir draudikų santykius švelninanti priemonė „Garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui“, kurią jau notifikavo Europos Komisija. Priemonei numatyta 15 mln. eurų.