Vadovavimą Ekonomikos ministerijai perimantis Sinkevičius: lūkesčių yra daugiau negu galimybių

Rimantas Sinkevičius yra trečiasis Sinkevičius Lietuvos ekonomikos ministro poste ir antrasis iš tos pačios šeimos. Nors iki šios Vyriausybės kadencijos galo teliko pusmetis, naujasis ministras sako, kad premjero jam skirtų užduočių užtektų trejiems metams.

– Sveiki ministre. Šiame poste gal ir nebūtumėte, jeigu jis jūsų pirmtakui Virginijui Sinkevičiui nebūtų atitekęs po to, kai iš to posto pasitraukė jūsų sūnus, nes jo partija, kuri yra kita negu jūsų – tai yra socialdemokratai, tuomet pasitraukė iš valdančiosios koalicijos. Kaip jums pačiam tokia praktika, kai netgi tai pačiai ministerijai per vieną kadenciją vadovauja du tos pačios šeimos atstovai?

– Nedažna, keistoka, bet taip susiklostė.

– Kada ir kaip Jums buvo pateiktas pasiūlymas būti Ekonomikos ir inovacijų ministru? Ilgos kalbos buvo, ilgi derinimai ir nebuvo sutariama dėl kandidatūros, kol nebuvo sutarta dėl jūsiškės.

– Tikslios datos dabar negalėčiau pasakyti, bet apytiksliai per Jonines.

– Ar galite prisiminti, kaip Jums pateikė pasiūlymą premjeras?

– Premjeras paskambino, paprašė susitikti ir pateikė pasiūlymą.

– Kas lėmė, kad sutikote užimti šį postą likus keturiems mėnesiams su trupučiu iki rinkimų?

– Na, pasakyčiau, kad ne viena priežastis. Viena priežastis, man kažkaip pasirodė, kad ministras Vaičiūnas, kylant Astravo protesto bangai, kylant problemų dėl sinchronizacijos, yra iš vienos pusės per daug apkrautas. Ir pagailo tos Ekonomikos ministerijos, kad dėmesį galbūt tenka jam dalinti į dvi dalis.

Iš kitos pusės, būdamas Ekonomikos komiteto pirmininku, aš mačiau, kad iš tikro medicinine prasme lyg per karantiną ėjom į gerąją pusę. O, sakykim, pandemiją arba sunkumus ekonomikai mes tik dabar pradedame jausti ir jie tik labai gal palengva mažėjantys arba net nemažėjantys.

Na, ir trečias dalykas, turbūt, yra ambicijos. Aš šiek tiek ambicingas žmogus. Na, ir ketvirtas dalykas, man pasirodė, kad startuoti iš ministro pozicijų į rinkimus tai yra privalumas, o ne trūkumas, jeigu su tais darbais tinkamai susitvarkysi.

Rimantas Sinkevičius atvyko į prezidentūrą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Iš tiesų tikrai labai gera pozicija rinkimų kovoje. O kokios ambicijos norėtumėte, kad būtų įgyvendintos, arba kokius darbus norite įgyvendinti per tuos likusius iki rinkimų mėnesius?

– Prioritetų yra nemažai. Svarbiausia, kad lūkesčių yra daugiau negu negu galimybių. Lūkesčiai yra turbūt išdėstyti ministro darbui trejiems metams, o laiko nė pusės metų nelieka.

Svarbiausi prioritetai – tai būtų išnagrinėti ir pasistengti paspartinti ekonomikos atsigavimą, kad verslas gautų ne tik impulsą iš tų pinigėlių ir iš tos paramos, kas yra suteikiama įvairioms gyventojų grupėms ir tokiu būdu sukuriama moki rinka, bet ir paskatinti ekonomikos atsigavimą ir transformaciją.

Šiandien Lietuvos ekonomika – vis dėlto negali jos prilyginti, kad (tai yra) aukštai skaitmenizuota, robotizuota su inovacijomis didelėmis, su mokslo tiriamųjų darbų pritaikomumu, tai manau, kad čia vienas iš tokių didžiausių prioritetų.

Rimantas Sinkevičius, Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis / BNS nuotr.

Na, o toliau galbūt smulkesni. Sakykim, laisvųjų ekonominių zonų funkcionavimo reikalai. Verslo „žaliojo koridoriaus“ arba stambaus verslo investicijų skatinimo atėjimas ir teisinės bazės sukūrimas jiems.

Netikiu, kad priėmus ką tik Seime įstatymą dėl stambių investicijų skatinimo, kad staiga per vieną dieną užplus užsienio verslas, kad Lietuvos verslininkai ims kreditus 20-30 milijonų eurų suma, ne mažesnius, ir pradės inovatyvią ekonominę veiklą. Bet teisinę bazę, aš tikiuosi, mes bent jau pradėsim kurt, o galbūt ir sukursim, kaip pasiseks.

– Bet kuriant teisinę bazę yra svarbu parlamento sprendimai, o jis nedirbs iki rugsėjo 10 dienos. Ar Jūs tikite, kad galima teisinę bazę, kuriai kažko nebuvo padaryta per daugiau kaip trejus su puse metų, imti ir išspręsti vien tik ministerijos teisės aktais?

– Šiuo atveju pasisekė – dėl stambaus verslo, investicijų ir lydinčių teisės aktų, dar penketą prie jų, Seimas paskutinėmis dienomis priėmė sprendimą. Tai jeigu prezidentas pasirašys – (...) iš tikrųjų egzistuoja teigiamas požiūris tiek iš verslo, tiek visuomenės, negirdėjau labai neigiamų atsiliepimų – tai lieka ministerijos lygio dokumentai, galbūt vienas kitas Vyriausybės lygio dokumentas, kur reikalingi tvarkos aprašai, konkretizavimas, paskyrimai tam tikri, tai manau, kad tą galima padaryti.

Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Jūs užsiminėte, kad vienas iš prioritetinių darbų yra pandemijos ir karantino pasekmių mažinimas. Kaip jūs įvertintumėte dabartinę padėtį? Maždaug 10 proc. atsigavimui paskirstytos paramos jus tenkina ar nelabai?

– Manęs tikrai netenkina. Manau, kad liepos mėnuo bus geresnis, daug geresnis. Be to, tas 10 proc., žinote, vėlgi – kaip skaičiuoti. Pavyzdžiui, INVEGA turėjo net iki pandemijos atsiradimo tam tikrą finansinę programą ilgalaikę, kaip skatinti verslą. Ten buvo numatytos lėšos. Atsiradus pandemijai ir karantinui, papildomai buvo skirta lėšų verslui skatinti.

Tai jeigu skaičiuoti nuo planuotos, visos ilgalaikės sumos, pridėti tą, kuri trumpalaikė iki metų pabaigos, tada iš tikro tie 10 proc. gaunasi. Bet jeigu imtume tik trumpalaikę, kuri skirta viruso padarinių ekonomikoje likvidavimui, tai jau gautųsi 20 proc. Tai statistika, matote, priklauso nuo skaičiavimo.

– O tie 20 proc. Jus jau tenkintų, jei taip būtų?

– Ir 20 proc. gal irgi ne tas skaičius, apie kurį galima būtų pasigirti, bet jau daugiau negu 10 proc. Vienas iš tų uždavinių, ką Jūs teisingai sakot, yra pasižiūrėti, kokios kliūtys, kodėl verslas nesinaudoja arba kodėl negali pasinaudoti – prieinamumas, biurokratiniai mechanizmai ar nenorai, ar per daug dideli reikalavimai, o gal iš viso tos priemonės kai kurios yra naikintinos dėl to, kad jos yra sunkiai prieinamos, neefektyvios arba sąlygos sudarytos tokios, kad jų įgyvendinti nelabai kas gali. Tai va čia vienas iš uždavinių.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija / BNS nuotr.

– Lietuvai per septynerius metus bus, arba ketinama skirti, 18 milijardų eurų – čia su tais daugiau kaip 6 milijardais iš „Next Generation“ Europos Sąjungos paketo. Lietuva kaip ir sutaria, kokios yra pagrindinės prioritetinės sritys, nes reikėtų orientuotis ir į Europos Komisijos nubrėžtas gaires. Tai yra inovacijos, žalumas ir panašiai, bet ar Lietuva yra pasirengusi ne tiktai deklaruoti, kokios yra prioritetinės sritys, bet ir numatyti, kaip tiksliai ir kur tas lėšas išleisti ir kas už tai yra atsakingas?

– Vyriausybėje yra patvirtintas taip vadinamas DNR ekonomikos transformacijos planas. Jo vertė yra 6,3 milijardo, jeigu neklystu. Tai ten tie pinigėliai, sakykim, daugiausiai apie jį šneku, kadangi tai daugiausiai ministerijos kuruojama sritis.

O mes labai rimtai ruošiamės tuos dalykus daryti. Ta transformacija – iš mažą pridėtinę vertę kuriančios ekonomikos bandyti žygiuoti, aišku, ne per vieną dieną, ne per vienerius metus, link skaitmenizacijos, link robotizacijos ir taip toliau. Man pasakyti ir užtikrinti, kad štai 18 milijardų jau Vyriausybė ir valdžia viską paskirstė, na, negalėčiau taip teigti. Bet tokį planą, bent trečdaliui tam, tikrai mačiau ir tikrai jis yra priimtas.

– Planas yra, bet mano klausimas yra, kas ir kaip konkrečiai ji įgyvendins?

– Atsakingos institucijos yra surašytos. Dabar čia neturiu to plano atsinešęs, kad galėčiau sakyti, kad tokiu metu tas atsakingas, bus įvykdyta, bus neįvykdyta. Planas yra dokumentas, kurį reikia vykdyti.

Seime prisiekė naujasis ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius / BNS nuotr.

– 2012 metų spalį Jūs esate parašęs tokius žodžius: „Mano nuomone, privataus ir valstybinio verslo konkurencija sveikintinas dalykas, nes vien tik privatus verslas nėra panacėja nuo visų ekonomikos bėdų“. Tikite, kad valstybinis ir privatus verslas gali konkuruoti lygiomis sąlygomis?

– Žinoma, nuo 2012-ųjų metų prabėgo 8 metai...

– Nebetikite?

– Viskas šiek tiek keičiasi – ir požiūriai, ir situacija, ir patirtis. Dabar aš šitą posakį šiek tiek transformuočiau. Jeigu gali valstybė nesikišti į verslo reikalus ir tą gali susitvarkyti verslas, valstybei nėra jokio reikalo ten kištis. O tos funkcijos, kur valstybė lemia nacionalinį saugumą, socialinius klausimus, pagaliau valdymo klausimus ir kur neapsieinama be valstybės įtakos (bet ji neturi iškreipti konkurencijos, verslo santykių), tai ten, žinoma, valstybė turi kištis ir tada atsiranda kainų reguliavimas.