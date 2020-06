Karantinas smogė ir gidams – neliko darbo, reikėjo prisigalvoti kitos veiklos

Užsivėrus sienoms be darbo liko gidai. Turistus iš užsienio su Lietuva supažindinantys specialistai sako turėję prisigalvoti kitokios veiklos – vieni ėmė rengti ekskursijas po mažesnius miestus ir miestelius. Pavyzdžiui, uostamiestyje šiemet žlugo ir rekordiniu turėjęs tapti kruizinių laivų sezonas – kol kas nesišvartavo nė vienas laivas. Be lankytojų ir be uždarbio liko ir kultūros įstaigos.

Šiomis dienomis gidė Monika turėtų turistus vedžioti Italijos gatvėmis, tačiau tai daro Gargžduose: visą pasaulį apėmęs koronavirusas iš gidų visiškai atėmė duoną. Jie sako jau vasario pradžioje pajutę, kad kažkas ne taip – turistai ėmė atšaukti keliones.

„Lietuvoje mes esam labiausiai nukentėję, nes mes nepriklausome vien nuo to, kas vyksta Lietuvoje. <...> Labai daug kolegų galvoja, ką daryti vietoje, vesti vietoje ekskursijas, kažką persikvalifikuoti“, – LRT TELEVIZIJAI sakė gidė Monika Vasylienė.

Žmonės vis tiek nori keliauti, specialistai pastebi, kad sparčiai populiarėja vietinis turizmas, o gidai pasistengia sudominti istoriniu paveldu.

„Kai neturėjo Klaipėdoje legalių kapinių savo žydai, savo laiku, tai mirusiuosius po parankės pasikabinę arba pasisodinę į karietą, įkišę pypkę, nelegaliai perveždavo, kad galėtų palaidoti Gargždų kapinėse“, – tokias istorijos detales pasakoja gidė M. Vasylienė.

Turistai / BNS nuotr.

Šiųmetis kruizinės laivybos sezonas uostamiestyje turėjo būti rekordinis. Laukta septynių dešimčių kruizinių laivų su tūkstančiais turistų juose. Deja, jau birželio vidurys, o krantinėje nesišvartavo dar nė vienas, ir greičiausiai šiemet nesišvartuos.

Pasak Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorės, neatšaukti liko vos keli kruizinių laivų reisai, karantinui pasibaigus, juos galime įsileisti, bet ar bus norinčių atplaukti – nežinia.

„Planavom, kad šiais metais turi būt apie 80 tūkst. kruizinių turistų, tai jeigu ir neatvyks nė vienas laivas, bent jau šitą kiekį tikrai būsime praradę, o jeigu tai vertinant pinigais, jeigu galvojant apie tai, kad vienas kruizinis turistas išleidžia maždaug apie 40 eurų uoste, tikrai sumos yra nemažos, kurių neteko miestas ir šalis“, – sakė Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė Romena Savickienė.

Nuostolius skaičiuoja ir viešbučiai, restoranai, kultūros įstaigos, muziejai. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus pernai sulaukė 50 tūkst. lankytojų, šiemet tikisi bent pusės.

„Visada tūkstančiais skaičiavome lankytojus moksleivius, be galo didelis skaičius baigiantis mokslo metams, antras momentas buvo kruiziniai laivai, kurie pradėdavo, tai buvo planinės ekskursijos. Dabar nė vieno, nė kito nebuvo“, – teigė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius dr. Jonas Genys.

Atsivėrus sienoms, aktyviau keliauti pradėjo estai, latviai, tačiau daugiausia lankytojų paprastai būna po savo šalį keliaujantys patys lietuviai.