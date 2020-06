Raginimas būsimiems pensininkams: pradėjai dirbti, pradėk galvoti apie pensiją

Šis vidurvasaris – svarbus metas ir „Sodrai“, ir būsimiesiems pensininkams. Vieni jų nuo liepos tik pradės senatvei kaupti privačiai, o kitiems, jau išeisiantiems į pensiją, sukauptus daugiau nei 10 tūkst. eurų pradės mokėti „Sodra“. Atsiranda ir kitų naujovių, kurias Seimas įteisino, praėjus porai metų po pensijų sistemos reformos. Privačių fondų valdytojai sako, kad nepastovumas neskatina kaupti privačiai.

Pradėjai dirbti, pradėk galvoti apie pensiją. Užutrakio dvaro sodybos aplinka besirūpinančiam Antanui tai atrodo logiška.

Tačiau kaip tai padaryti geriausiai, vyras sako, niekas normaliai neišaiškina. Variantų ieško pats - iš savanoriškos III-osios pensijų pakopos perėjo į jauniems kas trejus metus valstybės privalomai siūlomą II-ąją. Tačiau nėra tikras, ar neapsigavo.

„Paprastas žmogus išvis tikriausiai nieko nenutuokia, nieko neišsivaizduoja apie tuos kaupimus. Aš pats nesu toks išprusęs galbūt ekonomiškai ir nežinau tų visų tų detalių“, – sako Antanas Ulčinas.

Senatvė/skurdas/pensija/karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pensijų fondų dalyvių asociacija sako, susirasti informacijos turėtų ypač tie, kas šiemet bus automatiškai įtraukti į kaupimą, jeigu patys neatsisakys.

„Bijau, kad ta dabartinė sistema, kai automatiškai jauni žmonės įtraukiami ir jie turi imtis aktyvių veiksmų, kad atsidėtų tą sprendimą ir atsitrauktų iš kaupimo, ji užprogramuoja tokias problemas, kad vis dėlto bus tų, kurie praleis terminą, nesuspės sureaguoti ir nepriims sąmoningo sprendimo, o po to išgyvens“, – kalba Pensijų fondų dalyvių asociacijos valdybos pirmininkas Marijus Kalesinskas.

Marijus Kalesinskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Svarstymui duotas pusmetis baigsis birželio 30-ąją. Nusprendęs kaupti, jaunuolis gaus valstybės paskatą.

„Jei jauni žmonės nieko nedarys, tai aš jiems siūlyčiau pagalvoti apie jų dabartinius senelius. Ką tai reiškia? Kad dabartiniai seneliai iš esmės gauna tik „Sodros“ pensiją. Ir matom, kad ta situacija nėra džiuginanti“, – pataria Investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Tadas Gudaitis.

Tadas Gudaitis / BNS nuotr.

Bet pensijų fondai šiemet nuostolingi: nors balandį II-oji pakopa uždirbo, keturių mėnesių jos rezultatas – beveik devynių procentų minusas. Žmonių santaupų fonduose vertę sumažino pandemija. Vis dėlto, kaupiant ilgai, kelis dešimtmečius, M. Kalesinsko skaičiavimu, turėtų apsimokėti.

„Jeigu žmogus jaunas, tai jam galima vidutiniškai tikėtis kokių 5–6 proc. per metus uždarbio ir tai yra santykinai nedaug, bet to pilnai pakanka per ilgą laiką. Vyresniems žmonėms, aišku, jiems tenka investuoti konservatyviau, tai tas uždarbis dar šiek tiek keletu procentų mažesnis“, – priduria M. Kalesinskas.

Išeinantiems į pensiją traukinys jau nuvažiavo. Bet atsirado sukauptų pinigų atsiėmimo naujovių. Per reformą patvirtinęs, kad iš karto pasiimti žmogus galės 3 tūkst. eurų, prieš mėnesį Seimas persigalvojo ir įteisino 5 tūkst. ribą.

Pinigai; verslas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Sukaupusiems daugiau nei 10 tūkst., pinigus nuo liepos išmokės „Sodra“. Bet žmonės turės pasirinkti, kaip nori pinigus gauti – Seimas pakoregavo ir anuiteto paveldėjimą.

„Taktinių pakeitimų mes vis dar sulaukiame, nors reforma, atrodytų, pasibaigus, tai mes, kaip kaupiančiųjų asociacija, taip pat nežinome dar visų detalių“, – teigia M. Kalesinskas.

„Jeigu kalbam apie pensijų sistemą, apie ilgalaikę sistemą, tai, kuo situacija yra stabilesnė, tuo, manau, žmonėms lengviau ją suprasti, lengviau apsispręsti“, – mano T. Gudaitis.

Senatvė/skurdas/pensija/karantinas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Būsimųjų pensininkų atstovo teigimu, atsidėti senatvei svarbu, nors ir ne po daug, bet reguliariai. Kas geba, investuoti patiems į akcijas ar obligacijas, kas nori, rinktis privačias pensijas ar draudimus, kas išgali - pirkti nekilnojamąjį turtą ar, galų gale, taupyti grynuosius.

Bendrovės „Intrum“ atliktas mokėjimų tyrimas rodo, kad pusės lietuvių finansinė situacija dėl karantino tapo prastesnė, bet taupyti pradėjo trečdaliu daugiau žmonių nei iki viruso.