Lietuvio restorane Osle – cepelinai ir šaltibarščiai, bet grįžti į Lietuvą jis nenorėtų: nesuprantu, kuo gali nepatikti Norvegija

Osle šiemet pradėjo veikti nedidelis restoranas, kuriame gali pasijusti tarsi Lietuvoje. Ant staliukų – šaltibarščiai, cepelinai, personalas ir aplinkiniai kalba lietuviškai, o kad esi Norvegijoje, primena tik kronomis surašytos kainos meniu.

Nedidelis, daugiau nei 30 sėdimų vietų turintis pirmasis lietuviško maisto restoranas „Gaffel“ (norvg. gaffel – šakutė) atidarytas vasario 15 dieną, tačiau praėjus vos mėnesiui nuo atidarymo, teko laikinai apriboti veiklą dėl pandemijos. Tačiau restorano idėjos sumanytojas Valerijus Svitovas džiaugiasi, kad sunkiu laikotarpiu pavyko perorientuoti veiklą ir pasiūlyti užsisakyti lietuviško maisto išsinešti.

Vienuolika metų Lietuvos kariuomenėje tarnavęs restorano įkūrėjas Valerijus Svitovas Norvegijoje valdo ir smulkias įmones: konsultuoja į Norvegiją norinčias atvykti Lietuvos bendroves, teikia buhalterijos ir rinkodaros paslaugas. Su partneriais Donatu Šimkūnu ir Ernestu Liobiku užsiima ir statybų verslu. Be to, prieš kelerius metus V. Svitovas ėmė vadovauti Norvegijos statybų koncerno „AF Gruppen“ dukterinei įmonei.

Apie kelią nuo kariuomenės iki savo verslų įkūrimo Norvegijoje, skirtumus tarp norvegų ir lietuvių bei apie tai, kokių investicijų reikia norint Norvegijoje atidaryti savo restoraną, V. Svitovas pasakoja LRT.lt.

Lietuviško maisto restoraną Osle atidaręs Valerijus Svitovas / Asmeninio archyvo nuotr.

– Papasakokite, kaip viskas klostėsi nuo išvykimo į Norvegiją iki restorano įkūrimo Osle. Ką veikėte Lietuvoje, kas paskatino išvykti?

– Nuo 2001-ųjų ketverius metus mokiausi padavėjo-barmeno specialybės Alytaus profesinio rengimo centre ir Alytaus kolegijoje, po to metus dirbau restorane. Natūralu, kad turėjau svajonę kada nors atidaryti restoraną.

Tačiau Lietuvoje buvau pašauktas į kariuomenę ir ten užsilikau. Buvau vienas pirmųjų šauktinių, kurie 2003 m. važiavo į Iraką. Tuomet niekas dar tiksliai nežinojo, ką ten darysime, kur važiuojame. Po misijos buvo galimybė pasilikti kariuomenėje, ir likau. 2007 m. vėl važiavau į Iraką, o kai grįžome, 2008-aisiais mus nusiuntė į Afganistaną.

Man kariuomenė buvo viskas.

Taigi 11 metų tarnavau kariuomenėje. Karjera ėjosi neblogai, galima sakyti, net ir patiko, nes aš buvau idėjinis: man kariuomenė buvo viskas. Gal net pusę laisvo laiko esu praleidęs namie ruošdamasis pratyboms, misijoms, mokydamasis.

Bet galų gale, kaip ir kiekvienam turbūt, atėjo diena, kai susimąsčiau, ar noriu gyventi sau, ar dėl šeimos ir vaikų. Mano draugas, su kuriuo kartu tarnavome, anksčiau išėjo iš kariuomenės, išvyko į Norvegiją, ir mes vis bendravome. Jis mane kvietė atvažiuoti, galiausiai nusprendžiau, kad jau laikas išvažiuoti, nes supratau, kad, jei dabar to nepadarysiu, tai nepadarysiu niekada.

Lietuviško maisto restoranas „Gaffel“ Osle / Asmeninio archyvo nuotr.

– Ką planavote veikti Norvegijoje?

– Pirminė idėja buvo dirbti vairuotoju, galbūt vairuoti sunkvežimį. Nuvažiavęs į Norvegiją, net nepagalvojau, kad kada nors turėsiu verslą. Pirmą darbą man padėjo susirasti draugas. Įsidarbinau vairuotoju ir pradėjau vežioti betoną. Vairuoti man niekada nepatiko – gyvenimo ironija. Prisimenu, kad vos įsidarbinęs pasakiau vadovui norvegui, kad po metų išeisiu, kad atvažiavau čia ne tam, kad vairuočiau. Tuomet jis pasijuokė, sakė: „Valerijau, viskas gerai, visi taip kalba.“

Tačiau kai liko mėnuo, pasakiau, kad išeinu. Tas periodas, kai išėjau, ir du su puse mėnesio buvau be darbo, man buvo smūgis gyvenime. Galvojau, ar tikrai verta buvo išeiti iš darbo tik dėl savo principų. Bet tai galbūt ir pagelbėjo atsidurti ten, kur esu šiandien.

Atsimenu, ėjau iš to darbo pokalbio pro duris ir galvojau: ką šeimai sakyti? Kaip sumokėti už būstą ir vaikų darželius?

Pamenu, tuomet apsivilkau kostiumą ir perėjau per biurus, bet niekam nebuvau įdomus. Norvegiškai dar labai silpnai mokėjau. Vėliau mėginau gauti laikraščių nešiotojo darbą, bet negavau, nes manęs net nepasiekė įmonės siųstas egzaminas. Atsimenu, ėjau iš to darbo pokalbio pro duris ir galvojau: ką šeimai sakyti? Kaip sumokėti už būstą ir vaikų darželius?

Tada pamačiau praleistą buvusios norvegų kalbos mokytojos skambutį. Buvau lankęs norvegų kalbos kursą privačioje mokykloje. Dėl to, kad buvau motyvuotas ir gerai mokiausi, mane pastebėjo kalbų mokyklos savininkė norvegė. Aš jai atskambinau, ji sakė – Valerijau, pagalvojau apie tave, tu marketingu užsiimi, gal norėtum ateiti pas mane. Tai buvo tarsi nušvitimas – ji skambino penktadienį, o pirmadienį jau pradėjau dirbti.

– O kas pastūmėjo imtis savo verslo?

– Įsidarbinęs mokykloje, ėmiau dirbti biuruose, perėjau konsultanto kursą. Beveik trejus metus bandžiau patekti į vieną įdarbinimo įmonę. Jie sakė, kad vis kažko man trūko. Bet po to kurso nusprendžiau atlikti praktiką neatlygintinai. Ten praleidau devynis mėnesius, nes žinojau, kad svarbiausia ne pinigai, o žinios, patirtis, kontaktai.

Išdirbęs beveik trejus su puse metų, perėjau į kitą įdarbinimo agentūrą „Adecco“ ir ten tapau geriausiu pusmečio pardavėju Norvegijoje.

Ten dirbdamas susipažinau su žmonėmis ir kartu nutarėme atidaryti pirmą nuosavą statybų įmonę. Bet po metų nusprendžiau iš įmonės pasitraukti dėl skirtingų požiūrių, tada atsirado kiti partneriai, su kuriais atidarėme pirmą statybų įmonę „EDV Nordic Consult“.

Matydami, kad daug išleidžiame buhalterijai, įsteigėme buhalterijos įmonę „Fenixera Regnskap“, vėliau – konsultacinę įmonę „Fenixera“. Pernai kovą atidarėme „Fenixeros“ biurą Lietuvoje, nemažai norinčiųjų kurti verslą Norvegijoje ateina per mūsų įmonę. Tada dar atidarėme marketingo įmonę „Norpro Solutions“.

Vėliau sugalvojome imtis administracijos kursų. Norvegijoje daug žmonių, ypač moterų, dirba valymo įmonėse. Kai kurios valytojomis dirba 5–7 metus, kai kurių rankos operuotos ar net nugaros.

Administracijoje jos niekam neįdomios, nes neturi patirties Norvegijoje, nors kai kurios jų Lietuvoje dirbo bankuose, biuruose.

Galiausiai 2018 m. gegužę buvau pakviestas vadovauti AF grupės dukterinei įmonei „TKC Prosjekt“.

Lietuviško maisto restoranas „Gaffel“ Osle / Asmeninio archyvo nuotr.

– Norvegijos įmonių registre proff.no nurodoma, kad didesnė dalis Jūsų įmonių 2018 m. dirbo nuostolingai. Kas tai lėmė?

– Kai kurios įmonės pradėjo veikti prieš dvejus metus, kai kurios – tik pernai. Su verslu nėra taip, kad iškart neštų pelną. Dirba vis dar tie patys žmonės, o mes auginam klientų bazę, įdirbį, žinomumą. Neigiami skaičiai – tai tik rodikliai, rodantys, kiek dar reikia stengtis ir kuria linkme judėti.

– Kokius objektus statote su AF grupės įmonėmis?

– Daugiausia valstybinius objektus: statėme mokyklas, senelių namus, renovavome kalėjimo stogą. Yra įdomių projektų, kuriems keliami dideli reikalavimai. Kadaise, kai ėmiausi savo verslo, nusprendžiau, kad nenoriu juodų pinigų, bandymų užsidirbti greitai, nenoriu greitų pinigų. Ir tas sprendimas man labai padeda. Kai bendrauji su norvegais tokiu lygmeniu, norisi, kad nebūtų sąžinės graužaties. Kas bus, jei konsultuoji įmones vienaip, o pats darai kitaip?

Kadaise, kai ėmiausi savo verslo, nusprendžiau, kad nenoriu juodų pinigų, bandymų užsidirbti greitai, nenoriu greitų pinigų. Ir tas sprendimas man labai padeda.

– Jei lygintume Lietuvos ir Norvegijos statybų rinką, ar pastebite, kad Lietuvoje šešėlinės rinkos daugiau?

– Nenoriu plėstis ir kalbėti apie Lietuvą ar kitas šalis – neturiu patirties Lietuvoje. Tai, ką žinau, yra tik nuogirdos. To yra visur – ir čia, ir ten. Ateis laikas ir viskas susitvarkys: bus tokių, kuriems bus gėda dirbti šešėliniame versle, jei matys, kad daugiau naudos dirbti ne šešėliniame. Tai mes dabar patys ir matome – šešėliniame versle tikrai būtų daugiau nuostolio. Pirmiausia dėl to, kad tai kenktų mūsų įvaizdžiui. O dabar mums skambina ir kontaktuoja didelės įmonės ir nori su mumis dirbti, jos neturi prie ko prisikabinti. Reputacija Norvegijoje svarbu.

– Kokį patarimą duotumėte į Norvegiją atvažiavusiems lietuviams, kad jiems greičiau pasisektų įsitvirtinti?

– Reikia užsispyrimo, nebijoti rizikuoti ir žinoti, ko nori. Kai kurios įmonės, prieš įdarbindamos žmones, nori pažiūrėti, kaip jie dirba, bet žmonės tiek jau įsibaiminę ar prisiklausę įvairių istorijų, bijo, kad gal nesumokės, ir atsisako.

Taigi jie turėtų pamąstyti ir mažiau savęs gailėtis. Jei žmogus gauna pasiūlymą kurį laiką padirbti, verta pabandyti. Net jei ir nepasiliks, bus išmokęs naują sritį, praplės akiratį.

Pavyzdžiui, man patinka kurti verslus, kuriuose turiu mažai patirties, nes aš tada mokausi ir daug išmokstu. Kas iš to, jei būčiau statybose ir vien su tuo dirbčiau – būčiau ekspertas ir uždirbčiau pinigus, bet nebeaugčiau.

– Ne kartą teko girdėti posakį, kad, atvykus gyventi į Norvegiją, reikia dviejų metų apsiprasti: per tiek laiko išmokstama kalbos, atsiranda draugų ir geresnis darbas. Ar sutinkate?

– Atsimenu vieną pasakymą: kalbą žmogus išmoksta per trejus metus. Tiesos gal ir yra, bet kaip įvertinti kalbos mokėjimą? Turiu pažįstamų, kurie gyvena Norvegijoje 5–6 metus, kalba norvegiškai, bet netaisyklingai. Jie netobulėja, gyvena burbule ir jiems to užtenka. Viskas priklauso nuo to, kokia aplinka supa žmogų, jei tave supa norvegai, kalbą išmoksi greičiau, bet jei tik užsieniečiai ir tik lietuviai, tai galimybės mokytis kalbos bus labai ribotos.

Praėjus dviem mėnesiams nuo tada, kai atvažiavau gyventi į Norvegiją, su norvegais susikalbėjau dėl būsto nuomos. Dabar su tais žmonėmis, kurie manim tada patikėjo, bendrauju ir mes esame geri draugai. Kartais pasijuokiame, jie sako – tada, kai atėjai dėl būsto, juokingai kalbėjai, bet mums imponavo, kad kalbėjai norvegiškai.

O man dažnai žmonės pasako – tau gerai, tu greitai išmokai kalbą. Bet niekas nežino, kiek mokiausi, kiek tai užtruko. Užmigdavau besimokydamas. Darydavausi lapelius su žodžiais vienoje pusėje lietuviškai, kitoje – norvegiškai, kasdien išmokdavau po 15 žodžių. O darbe stovėdavau, pildavau betoną ir skaitydavau norvegišką knygą.

Darydavausi lapelius su žodžiais vienoje pusėje lietuviškai, kitoje – norvegiškai, kasdien išmokdavau po 15 žodžių. O darbe stovėdavau, pildavau betoną ir skaitydavau norvegišką knygą.

Nepasakyčiau, kad esu gabus kalboms, bet tikrai moku save motyvuoti. Jei žmogus dirba darbą, kuris jam nepatinka, bet nenori ar bijo jį keisti, tai kalbos jis ir nesimokys, nes yra pripratęs ten gauti algą, yra savo komforto zonoje, jam to nereikia. Dvejų metų tokiam tikrai neužteks.

Dalis lietuvių sako, kad jiems neprilipo Norvegija. O kas čia gali neprilipti? Žmonės, aplinka, taisyklės, įstatymai geri – kas čia gali nepatikti? Žinoma, jei žmogus čia neturi šeimos, sukasi tarp tautiečių ir užsieniečių, tada ir mato negatyvą, nes ir jiems nepatinka. Palikę šeimas Lietuvoje, pabūna kurį laiką Norvegijoje ir nori važiuoti namo. O kai ilgai nesimato su šeima, tada ir namie kyla problemų, už tai tas negatyvumas ir atsiranda.

Dalis lietuvių sako, kad jiems neprilipo Norvegija. O kas čia gali neprilipti? Žmonės, aplinka, taisyklės, įstatymai geri – kas čia gali nepatikti?

Aš turiu du sūnus, jie eina į mokyklą, lietuvių draugų beveik neturi. Namie jie kalba tik lietuviškai, bet žinau, kad, jei nuvažiuotume į Lietuvą, jiems būtų sunkoka, nes jie pripratę prie tokios aplinkos, jie nusiteikę prieš pašaipas – čia mokykloje du tris kartus per metus būna didžiausios šventės, nukreiptos prieš patyčias.

– Manote, kad lietuvių ir norvegų kultūra skiriasi?

– Nepasakyčiau, kad labai skiriasi, bet norvegai dažniau nori pasakyti, bet nepasako, o lietuviai nori mažiau pasakyti, bet daugiau pasako. Pavyzdžiui, kai kurie klientai norvegai pasako viena, bet drąsiau jaučiasi, kai gali atsiųsti el. paštu.

Tarkime, tik keletas iš tų norvegų, kurie apsilankė restorane, atsisėdo iš pirmo karto ir pavalgė. Pasiima meniu, svarsto, galvoja, aišku, ir skaito internete, klausinėja atsiliepimų ir tik tada eina pavalgyti. O juk, atrodytų, galėtumei nusipirkti maisto už du šimtus kronų (kiek mažiau nei 20 eurų – aut. past) ir, jei nepatiks, palikti. Tačiau norvegai gal nenori to blogo pojūčio – geriau pasitikslins, išsiklausinės, pasidomės, ar maistas tikrai tradicinis. Bet, jei ateis pavalgyti ir patiks, tada rekomenduos visiems iš eilės.

Lietuviško maisto restoranas „Gaffel“ Osle / Asmeninio archyvo nuotr.

– Ko pasiilgstate iš Lietuvos?

– Dabar tik giminių, tėvų. Dabar čia visko yra – 2012-aisiais, kai atvažiavau, čia nieko nebuvo. O dabar Osle organizuojamos šventės, protų mūšiai, choras, teatras, kai atidarėme restoraną, dabar čia visko yra.

– Ilgai Norvegijoje gyvenantys lietuviai sako, kad važiuoti dirbti į Norvegiją dabar nebe taip apsimoka – kronos kursas sumažėjęs, Lietuvoje kainos ir uždarbis taip pat auga. Ką apie tai manote?

– Norvegijoje gyventi iš dalies pigiau. Esu ne vieną norvegų grupę vežęs į Lietuvą: restorane kainos vos ne tokios pačios kaip Norvegijoje, o atlyginimai skiriasi. Tuo metu, kai išvažiavau, kainos buvo litais, o dabar – eurais. Pavyzdžiui, gero kepsnio kaina Lietuvoje ir Norvegijoje panaši – apie 17–18 eurų.

Norvegijoje gyventi iš dalies pigiau.

Pabrango ir statybinės medžiagos. Anksčiau buvo daug pigiau, o dabar kartais neapsimoka vežtis iš Lietuvos, mes vietoj nusiperkame. Kai kurie verslininkai Lietuvoje nesupranta, kad keldami kainas praranda daug klientų. Norvegai irgi siūlo geras kainas – nereikia keisti į eurus ir mokėti konvertavimo mokesčio. O šiaip tikrai džiaugiuosi, kad Lietuvoje viskas kyla, daugiau pajamų, kad kyla ir ekonomika.

Lietuviško maisto restoranas „Gaffel“ Osle / Asmeninio archyvo nuotr.

– Kiek reikia investicijų norint atsidaryti restoraną? Kiek Jūs investavote?

– Tikrai reikia investicijų. Skaičiuojant labai apytiksliai, reikia daugiau nei 100 tūkst. eurų. Jei yra tokių, kurie nori atidaryti restoraną, – be 100 tūkst. eurų neverta net pradėti, nes viskas daug kainuoja. Mums kiek paprasčiau, nes turime marketingo, buhalterijos, statybų įmones.

– Kaip koronavirusas paveikė Jūsų verslus?

– Keletas statybų projektų sustabdyta dėl karantino, bet mums pavyko žmones perkelti į kitus projektus, vienur projektai nutraukti dėl viruso, kitur žmonių kaip tik daugiau reikėjo, nes daug darbuotojų išvažiavo. Smūgis buvo restoranui, nes vos atsidarėme ir toks chaosas kilo, reikėjo laikinai uždaryti, bet perorientavome veiklą ir ėmėmės maisto išvežiojimo. Tą nišą planuojame plėtoti ir ateity.

Daug metų dirbame statybose ir dažnai matau, kad žmonės už 100 kronų pietums nusiperka batoną ir kefyro, o mes galime už 110 kronų pasiūlyti sriubos ir karštą patiekalą. Visiems čia trūksta tradicinio lietuviško maisto, bet ne kiekvienas nori ar gali jo pasidaryti. Kai darbuotojai per pietus pavalgo šilto ir skanaus maisto, tada motyvacija geresnė, didesnis efektyvumas. Mūsų tikslas – suderinti ir tiekti maitinimą įmonėms per projektų vadovus. Kol kas niekas to nedaro ir siekiame būti pirmieji.