Pasisėdėjimas kavinėje karantino metu pabrango, tačiau ekonomistas ramina – sektorius atsigauna

Nepaisant karantino, kai kurių paslaugų kainos Lietuvoje per metus pabrango dvigubai daugiau nei Latvijoje, o Estijoje fiksuotas atpigimas. Lietuva taip pat vienintelė Baltijos valstybė, kurioje gegužę bendras kainų lygis buvo didesnis nei praėjusią gegužę, o ne mažesnis.

Klientų vis dar penkis kartus mažiau nei prieš karantiną, sako krautuvėlės-kavinės „Amandus“ savininkas Deivydas Praspaliauskas.

Tačiau kavos ar arbatos kainų jis nekeičia – nei mažina, kad priviliotų klientų, nei didina su viltimi kompensuoti praradimus. Kainos čia vis dar kaip iki karantino.

Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Šiai akimirkai aš manau, kad visas šitas sektorius nežino, ką daryti. Laukiam, kol atsiras kažkokie pionieriai, kurie mestels kainas žemyn arba kilstels aukštyn, ir tada visi iš paskos turbūt bėgs“, – svarsto kavinės savininkas.

Tačiau ekonomistas Žygimantas Mauricas jau išskiria tendenciją: pasisėdėjimas Lietuvos kavinėje nepaisant karantino vidutiniškai pabrango, nors Estijoje – atpigo.

„Kai kurių paslaugų kainos tikrai stebina augimu, turint galvoje pakankamai sunkią ekonominę situaciją“, – pastebi ekonomistas.

Paslaugos gegužę, palyginti su praėjusiais metais, Lietuvoje pabrango maždaug dvigubai daugiau nei Latvijoje, o Estijoje fiksuotas atpigimas.

Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuva vienintelė, kurioje gegužę fiksuotas bendras, nors ir nežymus, metinis kainų ūgtelėjimas.

Įtaką tam labiausiai padarė viešbučių, kavinių ir restoranų metinis kainų kilimas. Pasak Ž. Maurico, šitaip didėjančios kainos gali stabdyti ekonomikos atsigavimą.

„Reakcija į ekonominį šoką yra šiek tiek skirtinga ir jeigu ji tokia ir liks, tikėtina, kad Lietuvoje jau šiais metais restoranų ir kavinių kainų lygis pasieks 80 proc. ES vidurkio ir bus šiek tiek didesnės nei Graikijoje, labai panašios, kaip Portugalijoje, Ispanijoje“, – nurodo jis.

Žygimantas Mauricas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau pasak ekonomisto Nerijus Mačiulio, pokyčiai natūralūs, net ir šiuo metu. Lietuvos ekonomika – esą tarp sparčiausiai atsigaunančių Europoje; jis nė nemano, kad vidutinė alga šalyje šiemet mažės.

„Reikia turėt omenyje, kad Latvijoje ir Estijoje ekonominis šokas yra didesnis negu Lietuvoje. Tam, kad mažėtų vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje, tai turėtų būti labai drastiškas privataus sektoriaus atlyginimų mažinimas ir mes tikrai neprognozuojame, kad vidutinė alga šiemet turėtų būti mažesnė nei praėjusiais metais – tai jau turėtų būti labai didelis ekonominis šokas, kurio mes nematome Lietuvoje. Paklausa baigiantis karantinui labai sparčiai atsigauna“, – pabrėžia N. Mačiulis.

Nerijus Mačiulis / BNS nuotr.

Tačiau ne visi yra tokie optimistiški. Paslaugų kainų mažėjimas esą neišvengiamas, nes paklausa kaip tik vis dar smukusi.

„Tikrai vartojimas šiandien atsigauna pakankamai lėtai, pas kažką 20 procentų, pas kažką tiktai 60 procentų to lygio, kokį jį turėjo, – teigia „Pricer.lt“ vadovas Arūnas Vizickas.

Per metus Lietuvoje nežymiai sumažėjo tik prekių kainos. Statistikos departamento duomenimis, sausio-balandžio mėnesiais Lietuvos eksportas krito per penkis procentus, o lietuviškos kilmės prekių – per aštuonis.