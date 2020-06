Daugiau kaip tūkstantis įmonių galimai pamiršo mokesčių skolas: VMI įspėja apie išieškojimus

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad beveik 59 tūkst. neigiamas COVID-19 pasekmes patyrusių verslininkų pasinaudojo mokestinės pagalbos priemonėmis ir šiuo metu vėlesniam laikui jau yra atidėję apie 407 mln. eurų mokėtinų mokesčių, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Daugiau kaip 338,1 mln. eurų susidarė po kovo 16 d., o didžiausią mokėtinų įmokų dalį 266,4 mln. eurų, sudaro pridėtinės vertės mokestis. Vis dėlto, daugiau kaip tūkstantis verslininkų, kurių skola šiuo metu siekia 12,4 mln. Eurų, net ir asmeniškai informuoti apie skolą, mokesčių nesumokėjo ir į VMI nesikreipė.

„Prieš mėnesį asmeniškai informavome 2 tūkst. verslininkų, kurie nėra įtraukti į VMI sudarytą sąrašą ir nepateikė prašymo mokestinės pagalbos priemonėms, jog negalintys mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėti laiku, dėl jų atidėjimo turi kreiptis į VMI, antraip yra skaičiuojami delspinigiai, o birželio pradžioje bus pradėti išieškojimai“, – sako Nepriemokų administravimo departamento direktorė Irina Gavrilova, pažymėdama, jog 830 įmonių VMI raginimą išgirdo ir mokesčius arba sumokėjo, arba paprašė jiems taikyti mokestinės pagalbos priemones.

Iš 57 tūkst. draudėjų, įtrauktų į VMI neigiamas COVID-19 pasekmes patyrusių įmonių sąrašą, „Sodrai“ įmokas mokėjo daugiau nei 43 tūkst. draudėjų, likę beveik 14 tūkst. draudėjų įmokų nemokėjo.

Be to, „Sodra“ per VMI yra gavusi daugiau kaip 9,3 tūkst. įmonių prašymus netaikyti sankcijų karantino laikotarpiu, o jų planuojama atidėti įmokų suma šiai dienai sudaro apie 152 mln. eurų. Iki šiol jau priimti sprendimai 600 įmonių atidėti beveik 7 mln. eurų įmokų mokėjimą.

„Bendradarbiaujame su VMI ir siekiame padėti verslui netaikydami sankcijų bei atidėdami įmokų mokėjimą, tačiau yra draudėjų, kurie įmokų nemoka. Šiai dienai jie neturi pagrindo nesilaikyti įsipareigojimų, tačiau dėl įmokų atidėjimo nesikreipė.

Praėjusį mėnesį į „Sodros“ draudėjų asmenines paskyras išsiuntėme 23 tūkst. pranešimų, primindami sumokėti įmokas ar kreiptis dėl įmokų atidėjimo. Daugiau nei pusė šių verslininkų į raginimą sureagavo ir nedelsdami sumokėjo beveik 18 mln. eurų.

Įmonės, kurių nėra VMI sudarytame COVID-19 pasekmes patyrusių verslų sąraše ir kurios nesikreipė dėl sankcijų netaikymo, turėtų laikytis įsipareigojimų, o nesumokėjus įmokų laiku, jau šį mėnesį ketiname pradėti aktyvius išieškojimo veiksmus“, – sako „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.

VMI primena, jog verslininkai, patyrę neigiamas COVID-19 pasekmes, dėl pagalbos priemonių verslui taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą. Minėtą formą galima rasti čia, o ją pateikti reikia per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai) arba atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt. Tas pats prašymas galioja ir „Sodrai“ – papildomai kreiptis nereikia.

Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. VMI paskelbė papildomą konsultantų telefonu sąrašą gyventojams ir įmonėms, pagal aptarnavimo teritorijas. Jį galima rasti VMI interneto svetainėje. Skambinant mokesčių informacijos centro telefonu 1882, galima pasirinkti aktualią temą „Mokesčių mokėjimo išdėstymas arba atidėjimas“ (spausti 2).

„Sodra“ konsultuoja telefonu 1883. Draudėjai daugiau informacijos gali rasti prisijungę prie asmeninės draudėjo paskyros.