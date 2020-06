Teisininkas apie Sutkaus ir Zalatoriaus suėmimą: pagrindo juos suimti nėra

Iš Verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus ir Bankų asociacijos vadovo Manto Zalatoriaus sulaikymo aiškūs tik skaičiai: dešimtys kratų, 6 įtariamieji ir įtartini 400 tūkst. eurų. Tačiau įtarimai dėl galimų nusikalstamų veikų gana abstraktūs. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir STT direktorius Žydrūnas Bartkus, nuotoliniu būdu – advokatas Linas Kuprusevičius.

– Pone E. Pašili, Lietuvos advokatūra klausia, kodėl psichologinio ir fizinio poveikio priemonės, tai yra asmens sulaikymas, tampa standartu ikiteisminiuose tyrimuose?

E. Pašilis: Tikrai nenorėčiau sutikti, kaip yra sakoma, kad jau mes preziumuojame, jog sulaikymas kiekvienam tyrimui yra reikalingas. Turime 48 valandas, ir po to pagal Konstituciją privalu kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją. Visuomet, atsižvelgiant į patį ikiteisminį tyrimą, prokuroras, kuris organizuoja tyrimą, sprendžia, ar yra proporcinga kreiptis dėl suėmimo. Galbūt ir sulaikomo žmogaus tikrai nėra pagrindo visą laiką laikyti. Prezumpcijos šitoje vietoje niekur nedėčiau.

– Pone Ž. Bartkau, ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas pusę metų, gal net ir ilgiau. Abu – tiek V. Sutkus, tiek M. Zalatorius – vadovauja organizacijoms, kurių veikla ir reputacija yra labai svarbi. Tačiau įtarimai yra labai abstraktūs, nekonkretūs.

Ž. Bartkus: Šiandien mes turime pirmą operacijos dieną, viešų procesinių veiksmų dieną. Įtarimai yra konkretūs, tik tiek, kad mes šiandien kalbėti viešai nelabai galime apie visas konkrečias detales, kuo šie asmenys yra kaltinami. Pasakome tiek, kiek galima pasakyti nepakenkiant tyrimui.

Generalinės prokuratūros konferencija. Žydrūnas Bartkus / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pone L. Kuprusevičiau, kaip jūs, kaip advokatas, turėdamas tokią informaciją, kokia dabar yra viešojoje erdvėje, paaiškintumėte savo klientui, kas čia vyksta ir kas dabar gali būti?

L. Kuprusevičius: Aiškinti turbūt neįmanoma iš tiek ir tokios informacijos, kiek aš žinau. Aš ją žinau tik iš viešos informacijos. Todėl komentuoti ikiteisminį tyrimą man būtų sudėtinga, man tik nerimą kelia keli dalykai, kuriuos viešai skelbia teisėsaugos institucijų vadovai. Visų pirma, tarkim, teiginys, kad tyrimo metu buvo nustatyta, jog vyko neteisėtas lobizmas, šiandien nuskambėjęs spaudos konferencijoje. Pasakyčiau, kad tai yra teismo apkaltinamojo nuosprendžio teiginys, o ne ikiteisminio tyrimo pirmos viešos operacijos dienos teiginys, kuriuo yra konstatuojama, kad viskas nustatyta. Taip pat tos interpretacijos apie prekybą poveikiu. Šitas straipsnis išvis yra labai slidus ir taikyti jį reikia labai atsargiai ir su galva.

Antras dalykas, nuo ko pradėjote laidą, – apie žmonių sulaikymus. Visiškai pritarčiau Lietuvos advokatūros nuomonei. Mes matome, kad asmenys yra sulaikomi įvairiuose tyrimuose ir nuolat. Matyt, yra truputį pamirštamas Baudžiamojo proceso kodeksas, kuris nustato atvejus, kada būtų galima sulaikyti asmenį: arba užkluptą darant nusikalstamą veiką, arba tuoj po nusikalstamos veikos padarymo, ko šiuo atveju neišgirdau. Nežinau, galbūt ta veika tęsiasi, ji buvo daroma, ir asmenys buvo sulaikyti veikos darymo metu. Arba kai yra pagrindas kreiptis į teismą dėl suėmimo. Tačiau šiandien mes girdime, kad dar nėra netgi sprendimo priimto, ar bus kreiptasi, ar nebus kreiptasi. Reiškia, to pagrindo nėra. Tada aš nežinau, kokiu pagrindu tie asmenys buvo sulaikyti.

– Nemažai daliai visuomenės šiandien kilo klausimas, jeigu, kaip jūs sakote, nėra nustatyta Seimo narių, kurie galėjo būti papirkti ar kuriems buvo padarytas poveikis, nėra pasirašyta blogų įstatymų, kurie būtų pakenkę valstybei ar jos piliečiams, tai kur čia kas padarė ką bloga? Kam V. Sutkus darė poveikį ir piktnaudžiavo tuo poveikiu?

Ž. Bartkus: Pirmiausia sveikintinas noras žinoti daugiau. Tokie klausimai, matyt, kyla, ir mes tam ir esame, kad atsakytume į tuos klausimus. Nereaguojant į advokato pasisakymus apie baudžiamąjį procesą, matyt, baudžiamasis procesas yra toks, koks jis yra, ir tos priemonės yra išnaudojamos visos ne tam, kad teisėsaugos institucijos pasimėgautų atliekamais veiksmais, o tam, kad atliktų sunkų darbą ir išaiškintų nusikalstamas veikas.

Kai kalbame apie šiandieną, tai norėčiau atkreipti dėmesį į pačią procedūrą, patį lobizmo procesą . Taigi šiandien mes kalbame apie korupciją, apie korupcines nusikalstamas veikas, susijusias su lobistiniu procesu, tai yra įtakos (šiuo atveju mes neturime duomenų apie neteisėtą įtaką) darymą teisėkūros procesui iš to pasipelnant asmeniškai.

– Mes kalbame apie 400 tūkst. įtartinų eurų. Ar tie pinigai yra iš vieno šaltinio ir ar asmeninėje sąskaitoje, ar organizacijos?

Ž. Bartkus: Mes kalbame apie apytiksliai 400 tūkst. eurų sumą. Kaip ir minėjome rytą, kad tyrimo metu aiškinamasi šitų pinigų kilmė.

STT vadovas Žydrūnas Bartkus / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Bet jie yra asmeninėje sąskaitoje ar organizacijos?

Ž. Bartkus: Jie yra, ir jie yra siejami šioje tyrimo stadijoje su ponu V. Sutkumi.

– Iš to, kaip šiandien dažnai buvo linksniuojama pono V. Sutkaus pavardė, ar galima ir teisinga būtų daryti išvadą, kad jis yra pagrindinis šitoje schemoje nusikalstamų veikų įtariamasis?

E. Pašilis: Atsakydamas norėčiau pasakyti, kad įžvelgiu kitą problemą, kurią ne kartą esu viešai iškėlęs. Tarp principo žinoti, visuomenės noro žinoti lygiai taip pat atsiveria kitas principas – teisė į teisingą teismą. Dabar pareigūnai yra kaltinami, kad galbūt ne visą informaciją atskleidžia. Mes labai perkėlėme tuos ikiteisminius tyrimus ir netgi patį teismo procesą į viešąją erdvę. Po to stebimės, kad kažkokios versijos nepasiteisino, ir panašiai. Šiandien numatytos informacijos mes negalime ir viešojoje erdvėje labai daug pasakyti, kad atsakytume viešojoje erdvėje į visus klausimus. Tam yra ikiteisminis tyrimas.

– Bet visuomenė galbūt ir kelia tuos klausimus ir galbūt šiek tiek skeptiškai žiūri į kai kuriuos tyrimus, nes yra, sutikite, tyrimų, kurie labai skandalingai ir skambiai prasidėjo, bet tiesiog subliuško?

Ž. Bartkus: Tai jūs paminėjote mitą, į kurį iš tiesų reikėtų atsakyti. Kai kalbame apie subliuškusius tyrimus, tai statistika rodo, kad nėra tyrimų tiek daug, kurie, kaip jūs sakote, subliuško.

Apie šį tyrimą kalbant reikėtų paminėti, kad šiandien mes esame tokioje tyrimo stadijoje, kurioje yra tiek duomenų, kad yra pakankamas pagrindas atlikti tuos veiksmus, kurie šiandien yra atlikti. Tai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai yra sankcionuotos vienos ar kitos procesinės priemonės, yra sulaikyti asmenys. Tam yra pakankamas pagrindas, ir tai sprendžia ne tik Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, bet tai sprendė ir prokuroras, kontroliuojantis tyrimą. Tai sprendžia ir teisėjai, sankcionuojantys konkrečius veiksmus. Šiandien yra tiek duomenų, kiek jų yra šiandien. Kokie bus galutiniai sprendimai? Gyvename teisinėje valstybėje. Tai spręs teismas.

Mantas Zalatorius festivalyje „LOGIN“ / E. Genio/LRT nuotr.

– Advokato norėjau paklausti: kaip jūs matytumėte, turint omenyje praktiką ir patirtį panašių korupcinių bylų, jūs pats esate dirbęs prokuroru, berods, 17 metų, kokia galėtų būti tąsa ir baigtis?

L. Kuprusevičius: Iš tos turimos informacijos yra labai sudėtinga kažką pasakyti. Faktas, kad tyrimas, matyt, tęsis ne vieną mėnesį, gal ir ne vienus metus. Tai yra turbūt suprantama, kadangi tokios bylos greitai nėra tiriamos. O ar tai buvo teisėtai pradėtas ikiteisminis tyrimas ir ar buvo teisėtai sankcionuotas procesinės prievartos priemonės, ar buvo teisėtai sulaikyti asmenys ir jiems pareikšti įtarimai, pasakys, galutinį tašką padės tik teismas, nagrinėjantis bylą. Šiandien mes galime tik daryti prielaidas.

– Ar galima šią dieną konstatuoti bent jau tam tikrus faktus, kad, tarkim, įtariamųjų nebus daugiau nei šeši? Ar įtariamųjų ratas gali plėstis?

Ž. Bartkus: Be jokios abejonės. Kiekviename tyrime kiekvieną dieną yra nustatomos aplinkybės, jos arba patvirtinamos žinomos, arba nustatomos naujos. Įvertinant surinktus duomenis, priimami sprendimai. Tikrai būčiau neteisus sakydamas, kad jau šiandien žinome galutinį įtariamųjų skaičių arba nusikalstamų veikų, tiriamų šiame ikiteisminiame tyrime, skaičių. Tyrimas gali plėstis.

Generalinės prokuratūros konferencija. Evaldas Pašilis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Prokurore, ar iš jūsų dabar turimų duomenų M. Zalatorius figūruoja tiktai tuose epizoduose arba tame epizode, kuriame yra kalbama apie palankią teisėkūrą bankams?

E. Pašilis: Vėlgi tai yra šiek tiek užbėgimas gal už akių. Turime pačius pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus ir įvardyti vaidmenį kiekvieno šiuo metu įtariamo asmens būtų tikrai galbūt neetiška. Patikėkit, su savo statusu aš, matyt, daug daugiau politikuočiau, pasakyčiau aibę nereikalingų dalykų, kurie vėliau keltų klausimų galbūt Europos Žmogaus Teisių Teisme. Tikrai turėtume gerbti ir įtariamųjų statusą, ir jų teises. Dėl konkretaus jų vaidmens – ikiteisminiame tyrime bus aiškiau sudėlioti akcentai. Kaip ir minėjo advokatas, žinoma, teisingumą vykdo teismas.

– Kol kas yra žinoma, kad įtarimai gali būti pateikti 6 asmenims. Ar gali būti, kad įtariamos bus ir bendrovės, nes kratos buvo atliktos daugiau nei 70 vietų?

Ž. Bartkus: Šiandien mes nuo pat ryto kartojame, kad vien tai, jog kratos atliktos vienoje ar kitoje įmonėje, vienoje ar kitoje vietoje, pas vieną ar kitą asmenį, iš karto nepreziumuojama, kad tas asmuo ar ta įmonė yra kažką padariusi neteisėto. Paprasčiausiai yra renkami dokumentai, daiktai, kurie yra reikšmingi tam tikroms aplinkybėms nustatyti, patikrinti. Po to tyrimo eigoje paaiškės, ar juridiniai, fiziniai asmenys įtariami kokiais nors neteisėtais veiksmais.

– Prokurore, kaip jūs manote, kiek galėtų šita byla tęstis, įvertinus tai, kad panašios dėl sudėtingumo trunka ne vienerius ar net kartais ne trejus metus?

E. Pašilis: Manytume, kad per kuo įmanoma trumpesnį laiką turėtų būti atliktas tyrimas. To mes siekiame. Mes galime pasakyti skaičius, kad dar 2015 m. vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė buvo daugiau nei 7 mėnesiai, o šiandieną yra apie 4 mėnesius. Tai yra, manau, kiekvieno prokuroro ir tyrėjų pareiga. Kitas dalykas, išties mes šiandien turime labai daug garsių antraščių, ir visi galbūt prisidedame prie to, kad žmonės patiria tam tikrų nepatogumų ir stresą. Mes šnekame apie reputaciją. Bet, kalbant apie šį ikiteisminį tyrimą, pasakyčiau, kad tai tikrai nėra nukreipta nei prieš verslą, nei prieš bankus.