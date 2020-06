Pramonininkai dėl konfederacijos viceprezidento Zalatoriaus veiksmų kol kas nesiims

Viena įtakingiausių šalies verslo organizacijų – Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kol kas neketina imtis veiksmų dėl sulaikyto jos viceprezidento, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) vadovo Manto Zalatoriaus.

Teisėsauga informavo, kad M. Zalatorius kartu su Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentu Valdu Sutkumi ir dar keturiais asmenimis buvo sulaikyti antradienį dėl įtarimų neteisėtu poveikiu teisėkūrai.

LPK prezidentas Robertas Dargis sako, kad M. Zalatoriaus ir V. Sutkaus sulaikymas yra „didžiulė naujiena“, tačiau vieša informacija neleidžia imtis kokių nors veiksmų M. Zalatoriaus atžvilgiu.

„Tai yra didžiulė naujiena mums visiems. Apie tai sužinojome vykstant valdybos posėdžiui. 10 valandą visi susijungėme į posėdį, Zalatorius nedalyvavo, bet jis dar vakar įspėjo, kad dėl kažkokių priežasčių nedalyvaus“, – BNS sakė R. Dargis.

„Tačiau tai, kas pasakyta kol kas, neleidžia niekaip reaguoti dėl to, kad informacijos yra be galo mažai“, – pridūrė jis.

Jis teigė iš Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovų neišgirdęs nė vieno konkretaus kaltinimo M. Zalatoriui.

Mantas Zalatorius / Lietuvos bankų asociacijos nuotr.

„Ne kartą yra buvę, kad po tų garsių sulaikymų žmonės yra paleidžiami ir pasirodo, kad jokios nusikaltimo sudėties nebuvo jų veikloje“, – sakė pramonininkų vadovas.

„Neturint aiškios ir patvirtintos informacijos, imtis kažko prieš savo kolegą mažų mažiausiai būtų nepadoru“, – pridūrė jis.

R. Dargis taip pat pažymėjo, kad tiek jo, tiek M. Zalatoriaus kadencija baigiasi birželio 30 dieną, ir dabar sunku pasakyti, ar LBA vadovas bus pasiūlytas toliau eiti LPK viceprezidento pareigas.

Netiki, kad bankai veiktų taip primityviai

LPK prezidento taip pat neįtikino pasisakymai dėl LBA veiklos, susijusios su praėjusiais metais padidintu bankų pelno mokesčiu. R. Dargis teigė negalintis patikėti, kad LBA veiktų taip primityviai ir už poveikį mokėtų pinigus.

Mantas Zalatorius, Valdas Sutkus / D. Umbraso/LRT, E. Genio/LRT nuotr.

„Jei tai susiję su bankų mokesčiu, tai niekaip negalėčiau patikėti, kad Lietuvoje veikianti bankų asociacija tokiu būdu bandytų išvengti to mokesčio ir už poveikį mokėtų pinigus. Ypač po to, kai bankai yra nukentėję nuo pinigų plovimų skandalų, kai bankų akcijos yra nukritusios per pusę“, – sakė R. Dargis.

Jis priminė, kad prieš mokesčių, įskaitant bankų pelno mokestį, didinimą pernai pasisakė kone visos asocijuotos verslo struktūros.

„Asociacijų veikla yra nukreipta diskutuoti su įstatymų priėmėjais, įstatymų sumanytojais – mes visi veikiame toje zonoje ir turbūt visos asociacijos pasisakė prieš mokesčių didinimą pernai“, – teigė jis.

„Normalu, kad mes visi veikėme prieš jį, čia nėra nieko nusikalstamo. Kurioje vietoje atsirado pinigai – negaliu nieko komentuoti, nes nežinau. Niekaip negaliu patikėti, kad bankų asociacija veiktų tokiu primityviu būdu“, – pridūrė R. Dargis.

Robertas Dargis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Diskutuojant dėl didesnio banko apmokestinimo, iš pradžių buvo siūlyta apmokestinti Lietuvoje veikiančių bankų aktyvus, tačiau vėliau buvo sutarta dėl bankams labiau priimtino modelio – pelno mokesčio padidinimo.

Pats M. Zalatorius aktyviai pasisakė prieš bankų aktyvų mokestį ir teigė, kad jis paskatintų bankų atsitraukimą iš šalies, o dėl jo pabrangtų bankų paslaugos gyventojams bei įmonėms.

M. Zalatorius ir V. Sutkus antradienį sulaikyti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) ir Generalinei prokuratūrai atliekant tyrimą dėl įtariamo stambaus masto kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis antradienį teigė, kad kyla pagrįstų klausimų, jog žala galėjo būti padaryta visai valstybei, valstybės biudžetui, dėl M. Zalatoriaus ir V. Sutkaus veiksmų galėjo padidėti mokestinė našta gyventojams.