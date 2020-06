Darbo vietą susikurti norėjusi moteris pagalbos nesulaukė: ministerija pasiūlė tapti bedarbe ir taip gauti pinigų

Pakeisti kvalifikaciją ir susikurti sau darbo vietą – tokį planą turėjo į LRT.lt besikreipusios skaitytojos. Tačiau užklupus karantinui jos liko ir be darbo, ir be valstybės pagalbos, nes savo individualią veiklą užregistravo iki karantino likus mažiau nei trims mėnesiams. „Susiklosčiusios aplinkybės nei nuo manęs, nei nuo ko nors kito nepriklauso. Manau, kad yra neteisinga ta trijų mėnesių riba“, – sako viena iš pašnekovių. Vis dėlto ministerija siūlo pasirinkti – arba tapti bedarbiu ir gauti išmoką, arba tęsti veiklą be jokios valstybės paramos.

„Aš prieš tai ilgai ruošiausi savarankiškai veiklai, praktiškai įgijau naują specialybę, turiu naują diplomą. Baigiau mokslus tik metų pabaigoje ir tiesiog susiklostė tokios aplinkybės. Manau, kad tai socialiai ir bendrai neteisinga. Tą veiklą vykdau iki šiol, moku mokesčius, tačiau net praėjus trims mėnesiams man vis tiek nepriklauso ta išmoka“, – sako į LRT.lt besikreipusi Daiva.

Ji tvirtina, kad kreipėsi ir į Užimtumo tarnybą, ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Abi institucijos informavo, kad išmoka Daivai nepriklauso. Jai taip pat buvo paaiškinta, kad trijų mėnesių terminas nustatytas siekiant išvengti piktnaudžiavimo.

„Ministerija nurodė, kad yra galimybė piktnaudžiauti. Ne kad aš galėčiau piktnaudžiauti, bet kad gali būti piktnaudžiaujančiųjų. Tai žmonės dėl tų, kurie galbūt piktnaudžiautų, pakliūva į tokią situaciją, nors yra valstybės institucijos, kurios turėtų kaip ir kontroliuoti, kad nebūtų piktnaudžiaujama įstatymais“, – tvirtina pašnekovė.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pašnekovės vertinimu, tokiu būdu išskirti gyventojų nėra pagrindo. Moteris įsitikinusi – jos ar panašioje situacijoje atsidūrusių žmonių padėtis valstybei netgi nenaudinga, nes gyventojai raginami tapti bedarbiais ir prašyti nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Vis dėlto kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl bedarbio statuso Daiva teigia nenorinti. Moteris nenorėjo įvardyti, kokia tiksliai veikla užsiima, nes bijo sulaukti aplinkinių reakcijos, tačiau tvirtina šios veiklos siekusi gana ilgai. Iškart po mokslų dirbti ji negalėjusi, nes veikla susijusi su gamyba, kurią norint pradėti reikėjo įsigyti prietaisų ir priemonių.

Daiva priduria, kad kartu su ja mokslus baigė dar 13 žmonių, iš kurių dauguma atsidūrė tokioje pačioje situacijoje.

„Susiklosčiusios aplinkybės nei nuo manęs, nei nuo ko nors kito nepriklauso. Manau, kad yra neteisinga ta trijų mėnesių riba. Juk niekas nežinojo. Visi registravo veiklą, kad legaliai dirbtų, mokėtų mokesčius, sau užsidirbtų“, – sako Daiva.

Užimtumo tarnyba / BNS nuotr.

Dėl pagalbos kreipėsi net į Seimą

Į LRT.lt dėl tokios pačios situacijos besikreipusi Laima taip pat teigia persikvalifikavusi ir įgijusi individualios siuvėjos specialybę. Nors mokslai baigėsi prieš Naujuosius metus, ji teigia savo individualią veiklą užregistravusi vasario 7 d.

Daugiau nei mėnesio Laimai prireikė įsigyti reikiamas siuvimo mašinas, kitų prietaisų, medžiagų. Tačiau po kiek daugiau nei mėnesio prasidėjęs karantinas veiklą sutrukdė – dėl ribojimų ji negalėjo susitikti su klientais, o, kaip sako moteris, pradedant naują veiklą, jų ir nėra gausybės.

„Mokėmės tikrai ilgai, septynis mėnesius mokėmės tapti individualių rūbų siuvėjomis. Aš nusipirkau įrangą, visa kita ir prasidėjo karantinas. Mes – individualių rūbų siuvėjos. Mums gi reikia su klientu bendrauti. Mes pakliuvome į tą trijų mėnesių ribą. Kas anksčiau buvo užregistravę veiklą, gauna išmokas, o mes negauname nieko. Kaip gyventi ir iš ko gyventi?“ – klausia Laima.

Ji teigia su bendramokslėmis net besikreipusi į Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą, tačiau joms buvo pateiktas trumpas atsakymas, kad išmoka nepriklauso.

Siuvimas / Kris Atomic/Unsplash nuotr.

„Kiti bandė siūlyti mums eiti į Užimtumo tarnybą, bet mums tada reikia nutraukti veiklą. Tai kam mes mokėmės? Susipirkome įrangą ir tapsime bedarbiais? Apskritai, visas šitas reikalas atrodo neskaidrus. Kodėl mums reikėtų sąžiningai mokėti mokesčius, jeigu nesulaukiame jokios pagalbos?“ – piktinasi Laima.

Ji teigia nuo karantino pradžios negavusi jokių pajamų, o dėl pradėto verslo patyrusi dar ir išlaidų.

„Išeina taip, kad valstybei labai patogu, kad sėdėtum Užimtumo tarnyboje ir galvos nesuktum. Tada pinigus gautum. Vyriausybė skatina tapti bedarbiais, pašalpiniais, nes mums nėra jokios pagalbos. Mes stengėmės, persikvalifikavome, ir nieko, niekam neįdomu“, – teigia Laima.

Teks pasirinkti, ar tapti bedarbiu, ar negauti išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Eglė Samoškaitė LRT.lt teigia, kad, kai buvo svarstoma karantino laikotarpio parama savarankiškai dirbantiesiems, siekta pasirinkti optimalų laikotarpį, kiek laiko asmuo turi būti mokėjęs mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, kad galėtų gauti išmokas per visą karantiną ir 2 mėnesius karantinui pasibaigus.

Eglė Samoškaitė / BNS nuotr.

„Trys įmokų mokėjimo mėnesiai yra fiksuoti ir kitame įstatyme, kuris apibrėžia dirbančių žmonių galimybes gauti ligos išmokas, kai susergama, prižiūrimas sergantis asmuo, prižiūrimas nesergantis vaikas ar neįgalusis, kai reikia izoliuotis dėl užkrečiamos ligos. Taigi, šia prasme išlaikytas tam tikras vienodumas ir subalansuotumas“, – sako E. Samoškaitė.

Jos aiškinimu, didelė dalis savarankiškai dirbančių asmenų, kurių veikla truko trumpiau nei 3 mėnesius, turi galimybę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką. Norint į ją pretenduoti, privalu užsiregistruoti bedarbiais Užimtumo tarnyboje.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama, kai žmogus turi sukaupęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per pastaruosius pustrečių metų.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Paklausta, ką patartų į LRT.lt besikreipusioms skaitytojoms, kurios pabrėžė nenorinčios vėl tapti bedarbėmis ir norinčios tęsti pradėtą veiklą, E. Samoškaitė teigia, kad tokiu atveju vis dėlto teks pasirinkti.

„Šiuo atveju reikia rinktis – arba gauti nedarbo išmoką 9 mėnesius, kuri kas tris mėnesius mažėja, arba dirbti ir gauti pajamas iš darbinės veiklos be papildomos paramos savarankiškai dirbantiems asmenims dėl pernelyg trumpo veiklos stažo“, – sako E. Samoškaitė.

Apsiskaičiuoti, kiek galėtų siekti nedarbo išmoka, galima čia.