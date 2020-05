Koronavirusu užsikrėtė dar vienas „Rimi“ darbuotojas

Koronavirusu užsikrėtė dar vienas „Rimi“ centrinės virtuvės darbuotojas, pranešė įmonė.

Iki šiandien, ketvirtadienio, 104 Vilniuje, Žirmūnuose esančios „Rimi“ centrinės virtuvės darbuotojai jau atliko arba yra užsiregistravę atlikti testus dėl koronaviruso. 19-a gavo neigiamus testo rezultatus. Vienas, gautas šį, ketvirtadienio, rytą – teigiamas. Darbuotojas paskutinį kartą darbe, centrinėje virtuvėje, buvo 15 dieną, praėjusį penktadienį, teigiama pranešime.

Šią savaitę, antradienį, „Rimi Lietuva“ priėmė sprendimą ir sustabdė centrinės virtuvės veiklą. Visi darbuotojai raginami tirtis dėl koronaviruso.

„Šiandien gauta žinia patvirtino, jog mūsų sprendimas stabdyti centrinės virtuvės darbą buvo teisingas. Ir iki pirmųjų koronaviruso atvejų Žirmūnuose esančiame gamybos padalinyje raginome darbuotojus atlikti testavimą. Laikinai sustabdėme centrinės virtuvės veiklą tam, kad visi darbuotojai ramiai išsitirtų. Dedame visas pastangas, kad darbuotojai testus galėtų atlikti kuo operatyviau ir patogiau. Taip siekiame, kad situacija butų visiškai aiški ir į darbus vėliau grįšiantys darbuotojai jaustųsi visiškai saugūs“, – sako „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Giedrius Bandzevičius. Iš viso šiame „Rimi“ gamybos padalinyje dirba 126 darbuotojai.

Šį antradienį, gavus žinią apie trečią koronaviruso infekcija susirgusį „Rimi“ gamybos padalinio darbuotoją, centrinės virtuvės Žirmūnuose darbas buvo sustabdytas. Prieš tai penktadienį, paaiškėjus pirmam koronaviruso atvejui šiame padalinyje, jo patalpos buvo pilnai dezinfekuotos. Naktį iš penktadienio į šeštadienį dezinfekuotas ir ten pat veikiantis „Rimi“ prekybos centras. Pirmieji tris koronavirusu susirgę darbuotojai darbe, „Rimi“ centrinėje virtuvėje, paskutinį kartą lankėsi gegužės 8 d., ketvirtasis – gegužės 10 d.

„Rimi Lietuva“ vadovas pabrėžė, kad gamybos padalinių darbuotojai nedirba ir neturi artimo kontakto su parduotuvės darbuotojais ar pirkėjais, taip pat, kad nėra duomenų, kad koronavirusas galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą. Be to, visi „Rimi Lietuva“ gamybos padalinių ir prekybos centrų darbuotojai dirba su vienkartinėmis pirštinėmis bei apsauginėmis kaukėmis, nuolat jas keičia, teigiama pranešime.