Palygino biurų nuomos pokyčius Baltijos šalyse bei Ukrainoje – Vilniuje nuoma pigiausia

Naujausia biurų nuomos segmento apžvalga Baltijos šalyse bei Ukrainoje rodo, kad ši sritis patiria pokyčių: daugelis kompanijų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu ir atsisakė biurų nuomos arba paprašė sumažinti nuomos kainą. Be to, įmonės persvarsto galimybę keltis į mažesnius biurus ir taip sutaupyti.

„RIA.com Marketplaces“ duomenimis, laisvų biurų rinkoje šiuo metu apstu, o pigiausia biurų nuoma iš minėtų šalių yra Vilniuje.

Pigiausia biurų nuoma – Vilniuje

Prasidėjus karantinui ir įmonėms pradėjus dirbti per nuotolį, dalis biurų patalpų savininkų susidūrė su dilema – gauti mažiau pajamų ar galbūt prarasti nuomininkus. Kaip pastebi Artemas Umanetsas, Estijos įmonės „RIA.com Marketplaces“ valdybos narys, šiuo metu kai kurie nuomininkai siekia sumažinti nuomos kainą, kad galėtų sutaupyti ir jiems netektų persikelti į kitą biurą. Kiti perplanuoja savo biurus ir dalį jų pernuomoja, tokiu būdu siekdami sumažinti nuomos išlaidas.

Tai, kad rinkos situacija po truputį kinta, rodo ir „RIA.com Marketplaces“ analizė. Remdamiesi nekilnojamojo turto svetainėmis, analitikai palygino biurų nuomos situaciją Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Ukrainos sostinėse. Pigiausia biurų nuoma yra Vilniuje – gegužės pradžioje ji siekė 12 Eur už kv. m. Brangiausiai išsinuomoti biurą atsieina Kijeve – kv. m kainuoja 20 Eur. Nedaug atsilieka ir Talinas – 18 Eur už kvadratinį metrą. Rygoje vidutinis biuro nuomos kv. m atsieina 15 Eur. Į šias sumas neįskaičiuota PVM, komunaliniai ar kiti mokesčiai.

Palyginus šias kainas su 2018 m. matyti, kad Vilniuje bei Taline jos euru sumažėjo. Tai reiškia, kad, 2018 m. nuomojantis nedidelį, 120 kv. m ploto, biurą, per mėnesį nuoma kainuodavo 120 eurų daugiau, o didelėms įmonėms šis kainų skirtumas galėjo siekti ir pora tūkstančių eurų.

Tarp laisvų – daugiausia maži biurai

Karantino periodas turi įtakos ne tik biurų nuomos kainai, bet ir bendrai biurų NT situacijai – visose keturiose sostinėse šiuo metu yra nemažai neišnuomotų biurų, daugiausia – nedidelės kvadratūros. Štai gegužės pradžioje Vilniuje, remiantis aruodas.lt duomenimis, buvo neišnuomoti 1205 biurai. Daugiausia jų – 821 – buvo mažesnio ploto, o likę 384 nuomojami biurai buvo didesni nei 150 kv. m.

Rygoje, remiantis city24.lv duomenimis, tuo pačiu laikotarpiu buvo nuomojama 1513 biurų. Tiek mažesnių, tiek ir didesnių laisvų biurų skaičius Latvijos sostinėje buvo panašus: iki 150 kv. m ploto biuro patalpų buvo 732, o didesnių nei 150 kv. m neišnuomotų biurų – 781.

City24.ee duomenimis, gegužės pradžioje Taline buvo galima išsinuomoti 1486 biuro patalpas. Daugiausia tai – nedideli, iki 150 kv. m ploto biurai. Estijos sostinėje buvo galima išsinuomoti 919 tokių objektų. O štai didesnių nei 150 kv. m biurų patalpų pasiūla siekė 567.

Kijeve, remiantis dom.ria.com statistika, šio mėnesio pradžioje buvo išnuomojami 1427 biurai. 784 iš jų plotas nesiekė 150 kv. m, o likusių 643 biurų kvadratūra buvo didesnė.

Prognozuoja ilgalaikius pokyčius

Tendencija, kad daugiau lieka neišnuomotų mažesnės kvadratūros biurų, ilgainiui gali pasikeisti. Kintant įmonių darbo principams bei poreikiams didesnę paklausą įgis mažesni biurai. „Pandemijos metu nuotoliniu būdu dirbusios kompanijos, jei tik leido galimybės, padarė biurų nuomos „atostogas“. Tai liečia ne tik IT įmones – ir kiti verslai suprato, kad gali dirbti per nuotolį arba apsieiti be didelių biurų, kurių nuoma per metus atsieina dešimtis ar šimtus tūkstančių eurų. Todėl įmonių savininkai dabar dar labiau rūpinasi likvidumu bei pinigų srautais ir ieško optimaliausių sprendimų“, – sako Artemas Umanetsas, „RIA.com Marketplaces“ valdybos narys.

Jo teigimu, dalis įmonių ateityje apsvarstys galimybę persikelti ne tik į mažesnius biurus, bet ir į „A“ klasės segmentą ir greičiausiai tai pavyks padaryti sutarus mažesnę nuomos kainą. Todėl biurų savininkams A. Umanetsas pataria kalbėtis su nuomininkais ir ieškoti pragmatiškų sprendimų.

Be to, didesnę paklausą įgis ir „coworking“ – galimybė išsinuomoti darbo vietą, bendradarbiavimo erdvė. „Tokia biurų dalijimosi erdvė, kur galite išsinuomoti savo darbo vietą valandai ar visam mėnesiui, bus vis populiaresnė. Jau dabar tokių vietų Vilniuje ir kitose sostinėse yra ne viena. Tai gali būti puiki alternatyva ir nuolatiniam biurui, žinoma, jei tai tenkins įmonės biudžetą ir komandos poreikius“, – apibendrina ekspertas.