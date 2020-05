Atnaujinus odontologų darbą, duris atvėrė apie pusė odontologijos klinikų ir kabinetų

Vyriausybė, švelninant karantino sąlygas, nuo pirmadienio leido atnaujinti ir visų odontologinių paslaugų teikimą, tačiau kol kas ne visi kabinetai ir klinikos veiklą atnaujino.

Lietuvos odontologų rūmų tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus sako, kad darbą atnaujino apie pusę visų Lietuvoje veikiančių odontologijos įstaigų.

„Apie pusę, bet kol kas ne daugiau. Kiekvienas turi adaptuotis pagal savo klinikas“, – BNS sakė Odontologų rūmų vadovas.

Alvydas Šeikus / BNS nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerija, prieš atlaisvinant odontologų darbą, buvo nurodžiusi visoms odontologijos įstaigoms konsultuotis su specialistais ir pateikti Nacionaliniams sveikatos centrui paslaugų atnaujinimo planą.

Įstaigos turėjo plane nurodyti maksimalų galimą priimti pacientų skaičių per dieną, konsultacijoms ir procedūroms reikalingų kabinetų skaičių, numatyti jų užimtumą ir dezinfekcijos tvarką, taip pat veiksmus, kurių reiktų imtis, jeigu įstaigoje būtų nustatytas koronaviruso atvejis.

Odontologų rūmų tarybos pirmininkas sako besitikintis, kad odontologams nekils bėdų ir su koronaviruso grėsme.

„Odontologai visada ir su tuberkulioze, ir su hepatitu C, ir su ŽIV susidurdavo, bet saugodavosi ir tokių protrūkių niekada nebuvo. Manau, kad nebus ir su šita infekcija“, – tvirtino A. Šeikus.

Problemos dėl srautų suvaldymo

Odontologų rūmų tarybos pirmininkas teigia, kad odontologines paslaugas teikiančios įstaigos susiduria su tam tikromis kliūtimis, laikantis infekcijų kontrolės taisyklių – tai apsunkina darbą.

„Reikia nusirengti kabinete, paskui pereiti į kitą patalpą, kur reikia persirengti tais visais chalatais. Na, struktūriškai reikia tiesiog pertvarkyti kabinetus“, – teigė A. Šeikus.

„Reikalavimai griežtesni, kadangi nesinori, kad odontologijos kabinetai taptų infekcijos židiniais“, – pridūrė jis.

Jo teigimu, problemų su apsaugos priemonių dėvėjimu gali kilti vasarą, kadangi kabinetuose negalima laikyti įjungtų kondicionierių.

„Ateina vasara, žinot, o ta apranga labai sudėtinga – tie visi žiurstai, labai karšta bus ir sunku dirbti, akiniai rasoja, o kabinetuose negali veikti kondicionieriai, nes oro lašeliniu būdu plintanti infekcija“, – pasakojo specialistas.

Problemų odontologams kyla ir dėl kitų reikalavimų – reikia valdyti pacientų srautus, kad jie nesibūriuotų laukiamajame. Tai, anot A. Šeikaus, lengviau užtikrinti mažesniems odontologų kabinetams.

Dantistė; odontologija / BNS nuotr.

„Mažesniems kabinetams sekasi geriau, nes jeigu solo klinika, tai pas tave ateina vienas žmogus. Didesnėms klinikoms sunkiau, nes vienu metu ateina daugiau žmonių ir tu jų negali įleisti. Problema – žmonės būriuojasi lauke prie durų“, – tvirtino Odontologų rūmų vadovas.

Jo teigimu, srautai būtų lengviau suvaldomi, jeigu ir žmonės būtų sąmoningesni – registruotųsi į vizitą telefonu ir ateitų nurodytu laiku.

Odontologų rūmų tarybos pirmininkas kelia dar vieną problemą – vadinamąjį cikliškumą, kai odontologams, dirbantiems keliose įstaigose, rekomenduojama išdirbti numatytas darbo valandas nepertraukiamai vienoje gydymo įstaigoje, paskui – kitoje darbovietėje.

„Esmė tokia – ministras norėjo, kad odontologai dirbtų tik vienoje klinikoje, o tai neįmanoma, nes regionai tada liktų be specialistų. Jeigu vienas odontologas dirba ir privačiame kabinete, ir poliklinikoje, tai kad atidirbtų mėnesio krūvį per dvi savaites vienoje įstaigoje ir po to jau galėtų dirbti kitoje įstaigoje“, – pasakojo A. Šeikus.

„Nors tarp to darbo nei saviizoliacijos, nei dar kažko, visai be logikos buvo tas įsakymas“, – pridūrė jis.

Vizito pas odontologą teks palaukti ilgiau

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos vadovė profesorė Alina Pūrienė sako, kad pirmadienį eilė prie gydymo įstaigos buvo susidariusi, tačiau dėl tų, kurie ateina būtinosios pagalbos.

„Eina dalis tų, kurie eina nesiregistravę, kur eina būtinoji pagalba. Vakar buvau du kartus privažiavusi prie klinikos pasižiūrėti, kaip ten mūsų tos eilės. Na, yra laukiančiųjų eilė“, – BNS pasakojo A. Pūrienė.

„Ten yra pažymėtos vietos, kad negalima grūstis, bet kai lietus prasidėjo vakar, tai visi ir susigrūdo. Baigėsi lietus, vėl visi išsiskirstė toliau vienas nuo kito“, – teigė klinikos vadovė.

Jos teigimu, su visais kitais pacientais klinikos specialistai stengiasi susisiekti ir sutarti vizito lauką, kad lūkuriuoti prie gydymo įstaigos nereikėtų.

Odontologijos studentai / Scanpix nuotr.

Žalgirio klinikos vadovė taip pat teigė, kad šiuo metu bus dirbama ne visu pajėgumu, nes odontologams reikia kur kas daugiau laiko pasiruošimui aptarnauti pacientus.

„Daktarui reikia daug daugiau laiko apsirengt, nusirengt, reikia laiko dezinfekcijai, kabineto paruošimui ir visam kitam. Tikrai mažiau pacientų priimsim per dieną“, – pasakojo A. Pūrienė.

Ji taip pat teigė, kad klinikoje dar prieš karantiną buvo numatytos didelės eilės vizito pas gydytoją, tad dabar tie vizitai nusikėlė vėlesniam laikui.

„Visus tuos žmones reikia kažkaip dabar priimti ir dabar vėl eilės įvairioms toms planinėms procedūroms. Iššūkių tikrai labai daug“, – teigė Žalgirio klinikos direktorė.

Jos teigimu, chaoso įstaigos darbui įnešė ir vadinamas cikliškumas.

„Bandysim spręsti, nes tiesiog daug žmonių būtų išėję – nuėję ten, kur daugiau moka (...) Išlaikyti ilgai tą cikliškumą... Yra specialistų, kurie ir per penkias įstaigas dirba, tai kaip tą cikliškumą išlaikyti? Buvo tikrai labai sudėtinga“, – sakė A. Pūrienė.

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, kovo viduryje šalyje įvestas karantinas, o jo metu buvo leista teikti tik būtinąsias odontologijos paslaugas.