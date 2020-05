JAV centrinio banko vadovas Powellas: JAV ekonomika antrą ketvirtį gali susitraukti 20–30 proc.

Dėl ekonominės veiklos sustabdymo per karantiną JAV bendrasis vidaus produktas (BVP) antrąjį šių metų ketvirtį „lengvai“ gali smukti net 20–30 proc., pareiškė JAV Federalinio rezervų banko (FED) valdybos pirmininkas Jerome'as Powellas.

Ekonominiai duomenys rodo, kad dėl pandemijos ir įvesto karantino Jungtinėse Valstijose darbo neteko daugiau nei 30 mln. žmonių.

Nors nedarbo lygis gali pasiekti 20–25 proc., aukščiausio lygio nuo Didžiosios depresijos, J. Powellas tvirtino esąs tikras, kad šalis panašios krizės išvengs.

„Ketvirčio, kuris baigsis birželį, duomenys bus labai, labai blogi. Bus didelis ekonominio aktyvumo nuosmukis, didelis nedarbo lygio augimas“, – televizijai CBS sakė J. Powellas.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Tačiau iš tiesų esą „žiūrime į medicininius duomenis“, teigė J. Powellas, nes jie yra itin svarbūs sprendžiant, kada galima atnaujinti ekonominę veiklą.

„Manau, kad yra nemaža tikimybė, kad trečią ketvirtį augimas bus teigiamas“, – tikino jis.

Tačiau, perspėjo centrinio banko vadovas, prireiks laiko, kol ekonomika sugrįš į įprastas vėžes, o JAV esą gali nepavykti visiškai atsigauti, kol nebus sukurta vakcina nuo COVID-19.

„Manau, matysime stabilų ekonomikos atsigavimą antrojoje metų pusėje. Tačiau prireiks kiek laiko, kol atsigausime. Tai gali išsitempti iki kitų metų pabaigos, tiksliai nežinome“, – tvirtino J. Powellas.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Paklaustas apie vakcinos vaidmenį stabdant koronaviruso pandemiją, J. Powellas pabrėžė vartotojų reikšmę ekonomikoje.

„Kad ekonomika visiškai atsigautų, žmonės turi visiškai atgauti pasitikėjimą, o tam gali prireikti vakcinos“, – teigė J. Powellas.

JAV centrinis bankas dar iki karantino ėmėsi ekonomikos skatinimo priemonių – sumažino bazinę palūkanų normą ir įliejo trilijonus dolerių į finansų sistemą. J. Powellas pažymėjo, kad FED yra pasirengęs daryti dar daugiau.

„Jei leisime žmonėms ilgą laiką likti be darbo, jei leisime be reikalo žlugti verslams, tada bus ilgalaikiai ekonominiai padariniai. Atsigavimas bus lėtas. Gera žinia yra tai, kad mes galime to išvengti teikdami daugiau paramos dabar“, – teigė jis.