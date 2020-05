Sinkevičius: per dvi savaites turėtų būti pristatytas ES atsigavimo po pandemijos planas

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas eurokomisaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Europos Sąjungos atsigavimo po koronaviruso pandemijos planas turėtų būti pristatytas per artimiausias kelias savaites.

„Aš manau, kad per porą savaičių jau bus pristatytas atsigavimo planas, kuris yra neįsivaizduojamas be viešųjų finansų, be naujosios finansinės perspektyvos, tai daugeliu atvejų siesis ir su naująja finansine perspektyva”, – „Žinių radijui” ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius.

Eurokomisaro teigimu, svarbiausias klausimas yra susitarti, taip pat – kaip pasiekti, kad pinigai šalis nares pasiektų jau kitąmet.

Virginijus Sinkevičius Europos Parlamente / Europos Parlamento stop kadras

„Susitarus, skyrus lėšas vieniems ar kitiems prioritetams, šalys narės pradeda programuoti lėšas, ir tai užtrunka pusantrų metų – metus, kas reiškia, kad pinigai tuo metu negali pasiekti verslų. Šiuo atveju Europos Komisija rūpinasi ir tuo, kad pinigai kuo greičiau pasiektų verslus, kalbant ir apie naująją finansinę perspektyvą“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

Jis teigė, kad dar anksti pasakyti, kokią paramą galėtų gauti Lietuva.

„Kol derybos nėra baigtos, brėžti kažkokias išvadas yra labai anksti“, – tikino V. Sinkevičius.