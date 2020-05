Smulkios įmonės jau gali kreiptis papildomos paramos

Smulkios – iki devynių darbuotojų turinčios – įmonės nuo antradienio gali kreiptis dėl papildomų subsidijų. Vyriausybė tam skyrė 100 mln. eurų.

Žadama, kad pinigai įmonėms bus išmokami per tris darbo dienas, o išmokų dydis priklausys nuo praėjusiais metais sumokėtų mokesčių: jei sumokėta iki 1 tūkst. eurų GPM – subsidija sieks 500 eurų, nuo 1 iki 2 tūkst. eurų GPM – 1 tūkst. eurų, jei daugiau – pusę sumokėto GPM.

Paramą mokės Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), jos gali prašyti įmonės, esančios nuo koronaviruso nukentėjusių bendrovių sąraše, jos negali būti bankrutuojančios, restruktūrizuojamos arba likviduojamos, be to, per trejus metus ES ir valstybės parama joms negalės viršyti 200 tūkst. eurų.

Pinigai; verslas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Smulkiojo verslo atstovai teigė pasigedę diskusijų, piktinosi administracine našta, dėl kurios kai kurios įmonės paramos gali net ir neprašyti.

Įmonės, turinčios iki devynių darbuotojų, sudaro trečdalį visų įmonių – 33 tūkst. iš 100 tūkstančių. Jose dirba maždaug dešimtadalis privataus sektoriaus darbuotojų (104 tūkst.).