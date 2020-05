Prezidentė: Estija neketina pirkti elektros iš Rusijos

Estija neketina pirkti elektros tiesiogiai iš Rusijos ir sieks Europos Sąjungos sutarimo, kad į bendrą rinką patenkanti rusiška elektra būtų apmokestinama taršos mokesčiu, pareiškė prezidentė Kersti Kaljulaid.

„Kalbant apie energiją, Estija neperka elektros iš Rusijos nė per vieną iš mūsų devynių jungčių su Rusija. Estija perka elektrą iš „Nord Pool“. Ir žinome, kad „Nord Pool“ yra rusiškos elektros, kurios didžioji dalis į „Nord Pool“ rinką patenka per Suomiją, o kita dalis – per pačią Lietuvą“, – interviu BNS sakė Estijos prezidentė.

Ji pabrėžė, kad Baltijos šalims atsijungus nuo posovietinės sistemos ir sinchronizavus elektros sistemas su Vakarų Europa, Baltijos šalys nebegaus elektros iš Rusijos.

K. Kaljulaid akcentuoja, jog Estija palaiko Europos Komisijos iniciatyvas apmokestinti iš trečiųjų šalių importuojamą elektrą, siekiant apsaugoti bendrą rinką nuo dempingo.

„Dabar, kai atsijungiame nuo BRELL tinklo, nuo Rusijos elektros tinklo, ir jungiamės prie Vidurio Europos tinklo, niekas neinvestuos į nuolatinės srovės intarpus, reikalingus toliau pirkti elektrai iš Rusijos. To nebus nei Estijoje, nei Latvijoje, nei, aišku, Lietuvoje – nes tam paprasčiausiai nėra jokios ekonominės priežasties“, – vaizdo konferencijoje su BNS iš Talino kalbėjo Estijos prezidentė.

Estonian President Kersti Kaljulaid and Russia's Vladimir Putin / Photo: AFP/Scanpix

„Taigi, nusprendę, kad pereisime prie Vidurio Europos elektros tinklo, automatiškai priėmėme sprendimą, kad trys Baltijos šalys tiesiogiai nepirks elektros energijos iš Rusijos rinkos. Šis sprendimas yra ilgalaikis. Techniniu požiūriu judame į priekį, įgyvendindami šį projektą“, – sakė ji.

„Kalbant apie rusišką elektrą, tiekiamą per „Nord Pool“, (Europos Komisijos pirmininkė) Ursula von der Leyen labai aiškiai pasakė: Europos energijos rinkoje neturi būti dempingo – dempingo, neįskaičiuojant CO2 kainos. Ji labai aiškiai pasakė, kad importuojant elektrą CO2 kaina turi būti pridedama jai kertant sieną, nes priešingu atveju negalėsime užtikrinti aplinkai palankios energijos gamybos ir vartojimo“, – teigė K. Kaljulaid.

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid / AP nuotr.

„Ir kai tai nutiks, nebekils jokių problemų dėl Rusijos dempingo mūsiškėje Europos energetikos rinkoje. Manau, kad visa tai pasieksime kolektyviai kaip Europos Sąjunga. Tačiau pati Estija tiesiogiai neperka ir neplanuoja tiesiogiai pirkti iš Rusijos – kad ir iš kur būtų gaunama elektra“, – sakė Estijos vadovė.

Elektros importas iš Rusijos yra svarbus klausimas, Lietuvai siekiant blokuoti Baltijos Astravo atominėje elektrinėje pagamintos energijos importą.

Premjeras Saulius Skvernelis Latvijos ir Estijos vyriausybių vadovus šią savaitę dar kartą paragino pasirašyti politinę deklaraciją dėl nesaugios ir nešvarios elektros importo ribojimo. Jis siūlo, kad politinė deklaracija kartu su elektros pirkimo iš trečiųjų šalių metodikos klausimais būtų įtvirtinta iki gegužės pabaigos.

Latvija kol kas atsisako pasirašyti deklaraciją. Šios šalies vyriausybė nusprendė, kad Lietuvai nutraukus elektros prekybą su Baltarusija, ji dėl techninių ir ekonominių priežasčių pereis prie elektros prekybos su Rusija. Tai gali atverti galimybę per Rusiją į Baltijos šalių rinką patekti Astravo elektrai.