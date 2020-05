„Amber Grid“ grupės pajamos šiemet mažėjo 9,6 proc. iki 13,6 mln. eurų

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ per pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 13,592 mln. eurų konsoliduotų pajamų – 9,6 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu (15,036 mln. eurų).

Konsoliduotas grynasis pelnas palyginamuoju laikotarpiu mažėjo beveik 25 proc. iki 3,543 mln. eurų (4,707 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą tarpinius rezultatus pranešė „Amber Grid“.

Pasak bendrovės, pajamų bei pelningumo lygiui didžiausią poveikį turėjo nuo metų pradžios taikomas 16 proc. mažesnis perdavimo paslaugų tarifas sistemos naudotojams ir dėl šiltų orų mažesnė dujų perdavimo paklausa, ypač šilumos gamybos sektoriuje.

„Dėl susiformavusių itin patrauklių dujų kainų žymiai padidinome dujų transportavimą į Baltijos šalis ir tai amortizavo mažesnės dujų perdavimo paslaugų paklausą Lietuvoje. Be to, nuo metų pradžios pradėjusios veikti Suomijos rinkoje mūsų dukterinės bendrovės – dujų biržos „GET Baltic“ – veikla viršijo mūsų lūkesčius – pirmajam pusmečiui planuota apyvarta buvo pasiekta per pirmus tris šių metų mėnesius“, – pranešime sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.

Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) pirmąjį ketvirtį, palyginti su pernai sausiu-kovu, mažėjo 28 proc. iki 6 mln. eurų (8,3 mln. eurų).

Dujų birža „GET Baltic“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 296 tūkst. eurų grynojo pelno. Prekybos apyvarta biržoje perkopė 2,3 TWh – ji išaugo 64 proc., o sudarytų sandorių skaičius augo 95 proc.

Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“ priklauso 96,6 proc. „Amber Grid“ akcijų.

„Amber Grid“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše.