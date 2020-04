Sustabdyta „Kužių mėsos“ skerdyklos veikla

Maisto ir veterinarijos tarnyba už šiurkščius pažeidimus laikinai sustabdė Šiaulių rajone esančios „Kužių mėsos“ skerdyklos veiklą. Nesaugi produkcija vartotojų nepasiekė, pranešė tarnyba.

Anot jos, „Kužių mėsa“ galės tęsti veiklą tik dar kartą patikrinus inspektoriams ir jei pažeidimai bus pašalinti.

Patikrinus skerdyklą paaiškėjo, kad pašaliniai žmonės į jos teritoriją galėjo patekti be jokios kontrolės, aplinkui buvo įvairių nereikalingų daiktų, mėsa tvarkyta antisanitarinėmis sąlygomis. Be to, gyvūninės atliekos buvo sukrautos į perpildytus, surūdijusius, atvirus konteinerius lauke. Prie jų nesunkiai galėjo prieiti graužikai ir kiti gyvūnai.