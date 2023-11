Šmaikštusis Danny DeVito – apie žemą ūgį, kirpėjo darbą ir žmoną, su kuria skyrėsi bent dukart

Ar galite patikėti, kad Holivudo linksmuolis Danny DeVito porą metų dirbo plaukų stilistu ir planavo tapti makiažo meistru, tačiau ieškodamas mokytojo, netyčia pasuko į aktorystę? Nesutrukdė jam ir žemas ūgis – aktorius tikina, kad tai tapo jo išskirtinumu.

Lapkričio 17-ąją aktorius pasitiko 79-ąjį gimtadienį. Jis gimė 1944-aisiais Naujajame Džersyje, augo su dviem vyresnėmis seserimis italų kilmės amerikiečių šeimoje. Jo tėvas vadovavo įvairiems verslams, tarp jų – saldainių parduotuvei ir cheminio valymo įmonei.

„Mano tėvai dirbo iki išnaktų, tad mes nebuvome patys vargingiausi žmonės mieste, – kalbėdamas su theguardian.co.uk į prisiminimus leidosi D. DeVito. – Tačiau dalis mano bendramokslių atėjo iš kitokios aplinkos. Aplink buvo pilna narkotikų, laisvai galėjai susigundyti heroinu ar pan.“

Danny DeVito / Vida Press nuotr.

Dėl narkotikų jis prarado porą artimų bičiulių – vienas geras jo draugas mirė kalėjime. „Ir tai nebuvo neįprasta“, – apie savo rajono kasdienybę kalbėjo D. DeVito.

Būdamas 14 metų aktorius įtikino tėvą išsiųsti jį į internatinę katalikišką mokyklą – pasakojo, kad taip norėjęs laikytis atokiau nuo problemų. Nors nemanė, kad jį galėtų pasiglemžti priklausomybės, norėjo užsitikrinti sau kitokį gyvenimą.

Tiesa, nors kiną labai mėgo, apie vaidybą anksčiau nesvajojo. Iš pradžių jis dirbo įvairius atsitiktinius darbus – vairavo traukinuką, kuriuo vežiojo vaikus, buvo sodininkas, o baigęs mokyklą pasimokė kirpėjo amato.

Danny DeVito / Vida Press nuotr.

„Iš pradžių man tai neatrodė gera idėja, tačiau sesuo Angela turėjo grožio saloną ir sakė duosianti man darbo, jei baigsiu mokslus. Ji netgi sutiko juos apmokėti. Be to, motina ir šeimos moterys mane įtikino pabandyti, – emmy.com interviu prisiminė aktorius, juokavęs, kad pradėjęs mokytis seseriai pajuto didžiulę pagarbą. – Kai atėjau į grožio mokyklą, pamačiau 35 jaunas merginas, visas labai gražias. Ten tebuvo gal 3-4 vyrukai. Taigi jaučiausi taip, tarsi man atsivėrė vartai į dangų.“

Išlaikęs kirpėjo egzaminą jis pradėjo dirbti pas seserį. Grožio srityje jis pradirbo porą metų. „Man patiko, man tikrai patiko – juk kasdien buvau apsuptas būrio gražuolių, – interviu theguardian.co.uk vėl pokštavo DeVito. – Juokas juokais, tačiau savo darbu tikrai mėgavausi.“

Sesers salonui sekėsi gerai, tad ji ėmėsi plėtros – sumanė salone teikti ir vizažisto paslaugas. Kadangi pati labiau norėjo užsiimti salono vadyba, makiažo subtilybių nusprendė išsiųsti brolį – pasiūlė apmokė ir dar vienus jo mokslus.

Danny DeVito / AP nuotr.

„Būdamas paklusnus brolis, ėmiau ieškoti mokyklos. Susiradau vietą, pavadintą „Queen Helene Beauty Supplies“. Nuvykęs ten pasakiau, kad noriu išmokti daryti makiažą, o man atsakė, kad yra moteris, kuri teikia privačias pamokas, bet ji dirba Amerikos dramos menų akademijoje. Paskambinau jai ir ji pasakė: „Jei įstosi į Amerikos dramos menų akademiją, galėsiu tave mokyti naktimis, negalėsiu tavęs mokyti, jei nebūsi akademijos studentas.“ Taip tapau aktoriumi“, – apie netikėtą gyvenimo vingį pasakojo šiandien gerai žinomas aktorius.

Danny DeVito / AP nuotr.

Karjerą jis pradėjo vaidindamas spektakliuose, o kine debiutavo su 1970-ųjų juosta „Stiklo svajonės“. Žinomumą jam atnešė televizijos seriale „Taksi“ – už vaidmenį jame aktorius pelnė „Emmy“ ir „Auksinio gaublio“ apdovanojimus.

Jis taip pat atliko pagrindinius vaidmenis didžiulio populiarumo sulaukusiose komedijose, tokiose kaip „Išmesk mamą iš traukinio“ (Throw Momma from the Train) ir „Dvyniai“ (Twins), be to, yra atlikęs daugybę įsimintinų antrojo plano vaidmenų. 2000 metais jis buvo nominuotas „Oskarui“ kaip vienas iš filmo „Erina Brokovič“ (Erin Brockovich) prodiuserių, o 2018 m. San Sebastiano kino festivalyje buvo apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus.

Danny DeVito su žmona / AP nuotr.

Kalbėdamas apie karjerą D. DeVito nevengia kalbėti ir apie savo ūgį – dėl reto genetinio sutrikimo, turinčio įtakos kaulų augimui, jis siekia apie 1.50 m. Tačiau pats aktorius sakė, jog dėl to išgyvendavo tik paauglystėje, Holivude ūgis tapo jo išskirtinumu ir padėjo gauti ne vieną įsimintiną vaidmenį. Nors jis nėra tipinis pagrindinio vaidmens atlikėjas, tikina, kad karjera susiklostė gerai.

„Jei turi aistrą, turi ja sekti – nesvarbu, esi aukštas, žemas, juodas, baltas, žalias ar geltonas“, – nebejoja jis.

Jis netgi juokavo, kad karjeros pradžioje buvęs kambariokas, aktorius Michaelas Douglasas, sakydavo, kad nepaisant savo ūgio, Danny yra tikras merginų magnetas. „Nors buvo atvirkščiai“, – šyptelėjo D. DeVito.

Danny DeVito su žmona / AP nuotr.

Tiesa, kone pusę gyvenimo aktorius praleido su viena moterimi. 1971-aisiais jis susipažino su aktore Rhea Perlman. Vos po poros savaičių po pažinties jiedu apsigyveno kartu, 1982 m. – susituokė. Pora susilaukė trijų vaikų – Lucy, Grace Fan ir Jake`o Danielio. R. Perlman ir D. DeVito kartu nusifilmavo ir seriale „Taksi“, ir juostoje „Matilda“.

Vis tik po daugiau nei 40 bendro gyvenimo ir 30 santuokos metų aktoriai pasuko skirtingais keliais. Tiesa, vos po metų vėl susitaikė, o antrą sykį vėl išsiskyrė 2017 m. Išsiskyrimų ir susitaikymų, pasak aktoriaus, buvo pilnas visas jų bendras gyvenimas.

„Susituokėme ne iš karto, gyvenome kartu, bet buvo visko – pakilimų ir nuosmukių, pykomės ir taikėmės, – theguardian.co.uk pasakojo jis ir pridūrė, kad nors ir išsiskyrė, jiedu yra sielos bičiuliai. – Esame geriausi draugai, kalbamės kasdien, susirašinėjame.“

Danny DeVito su šeima / AP nuotr.

Apie po skyrybų išlikusius draugiškus santykius interviu Andy Cohenui pasakojo ir R. Perlman – jis sakė, kad išsiskyrę su buvusiu vyru jie tapo net artimesniais, nei buvo paskutiniais santuokos metais.

Vis tik aktorius neabejoja – gyvenimas jį lepino, tačiau jis nelinkęs galvoti nei apie praeitį, nei apie ateitį. „Svarbiausia akimirka yra dabar. Dabartis yra svarbiausia viso gyvenimo akimirka.“