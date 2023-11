Motinystei kruopščiai besiruošusi Kropaitė: nuolat bandau priminti sau, kad niekas nėra vaikų kaltė

Prieš gimstant vaikams žurnalistė Živilė Kropaitė su vyru perskaitė daugybę knygų apie tėvystę, peržiūrėjo aibę tinklalaidžių ir ėjo į kursus, – viskas dėl to, kad vaikams sukurtų sveiką emocinę aplinką. „Tačiau kad ir kiek knygų perskaitytum, vis tiek dalį dalykų darai pagal išmokto elgesio principą – sudėtinga taikyti kitokius metodus, nei tuos, pagal kuriuos pats buvai auklėjamas. Tai reikalauja labai didelių, sąmoningų pastangų“, – LRT.lt sako Živilė.

Ką jie atsinešė iš vaikystės ir kaip šiandien auklėja savo vaikus? Portalas LRT.lt tęsia publikacijų ciklą, kuriame mintimis ir patirtimis dalijasi žinomi žmonės.

– Pirmiausia norisi sugrįžti į jūsų vaikystę – kaip tėvai auklėjo jus?

– Turbūt taip pat, kaip dauguma to meto tėvų auklėjo savo vaikus. Anuomet nebuvo įprasta domėtis kokiais nors moksliniais tyrimais, psichologų patarimais, o jie ir nebuvo pasiekiami, literatūros apie vaikų auklėjimą nelabai buvo. Iš rankų į rankas keliavo tik Bedžamino Spoko knyga apie vaikų priežiūrą, kuri nelabai atitinka šiandienos auklėjimo principus, o kai kurie teiginiai vertinami kaip skandalingi.

Živilė Kropaitė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Pamenu, moderavau diskusiją su gydytoju, kuris pasakojo, kad, anot B. Spoko, 3 ar 4 metų vaikai ligoninėse per operacijas ar kitas jautrias procedūras gali būti vieni, nors iš tiesų keturmečiui labai svarbu, kad tokiu metu šalia būtų tėvai. Ir tai tik vienas iš pavyzdžių, parodantis, kad kartais ir bandymas vadovautis kokia nors metodika nebūtinai būna labai sektinas dalykas.

Tačiau tėvų tikrai nekaltinu – puikiai suprantu, kad buvo tokie laikai ir jie pagal aplinkybes darė, ką galėjo.

– Dabar esate penkiamečio ir trimetės mama, kas jums svarbiausia juos auginant?

– Dar prieš gimstant vaikams su vyru labai ruošėmės – daug skaitėme, klausėmės įvairių tinklalaidžių, ėjome į įvairius kursus. Atrodė, kad mes jau tiek visko išmokome, kad vaikams sukursime labai sveiką emocinę aplinką.

Živilė Kropaitė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Tačiau iš tiesų, kad ir kiek knygų perskaitytum, vis tiek dalį dalykų darai pagal išmokto elgesio principą – sudėtinga taikyti kitokius metodus, nei tuos, pagal kuriuos pats buvai auklėjamas. Tai reikalauja labai didelių, sąmoningų pastangų.

– O ir gyvenime tikriausiai ne viskas klostosi kaip vadovėlyje...

– Žinoma, būna visko. Yra buvę, kad vienam iš vaikų – tantrumas, kitas šiaip supykęs nesivaldo, aš turiu juos nuraminti, bet man nepavyksta, pasimetu, pakeliu balsą, o po to dėl to graužiuosi. Dėl to net esu skambinusi į Tėvų liniją.

Nors psichologai tikina, kad mamos neturėtų savęs kaltinti, manau, kad kartais verta labiau pasistengti. Nuolat bandau sau priminti, kad niekas nėra vaikų kaltė. Tarkime, kokia nors mama sugrįžta po trijų dienų komandiruotės namo, jos išsiilgęs vaikas pradeda apie ją sukiotis, prašytis dėmesio, tačiau mama piktinasi, nes dar yra pavargusi po kelionės.

Živilė Kropaitė-Basiulė / J. Misevič / LRT nuotr.

Iš šono atrodo, kad mama neteisi – ji sudėliojo viską taip, kad jos kurį laiką nebuvo, tad turėtų suprasti vaiką, kuris jos pasiilgo, kuris galbūt yra neramus, ir neturėtų jo kaltinti. Todėl reikia nuolat stiprinti savo gebėjimo kontroliuoti situaciją įgūdžius, reikia stengtis ir nuolat mokytis.

Vaikai yra tokie, kokie yra, ir esi tu – arba nori, kad jie būtų patogūs vaikai, arba leidi jiems žinoti ribas, savas stiprybes ir augti savimi pasitikintiems. Man tai yra labai svarbu. Nenoriu nieko jiems primesti, stengiuosi neužgniaužti jų stiprybių ar lenkti ne į tą pusę, į kurią jie natūraliai linksta.

– Turbūt kiekvienos mamos galvos skausmas – vaikų tarpusavio santykiai, ypač kai jie dar yra nedideli ir linkę pasipešti.

– Tarp mano vaikų yra maždaug dvejų metų skirtumas. Taigi normalu, kad gimus dukrai, sūnus įvairiais būdais reiškė pavydą, negalėdavau jų vienų palikti nė sekundei. Kai aplinkiniai mane ramino, kad ūgtelėję jie tikrai draugaus, netikėjau – maniau, kad tai visiškai ne apie mano vaikus. Tačiau dabar džiaugiuosi matydama, kad jų ryšys susiformavo ir jiedu yra vienas kitam svarbūs. Jie jau kartu žaidžia, susimoko prieš tėvus, draugauja. Žinoma, vienas kitam yra ir nuolatinis dirgiklis – vieną akimirką vienas kitą vadina didžiausiu turtu, kitą – aršiai pykstasi.

Živilė Kropaitė / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Sakoma, kad maži vaikai – mažos problemos. Kaip manote, jis teisingas?

– Kartą su vienu iš vaikų teko keliauti į Traumatologijos skyrių. Ten buvo su mama atvykusi mergina supjaustytomis venomis, laukė eilėje pas psichiatrą. Iš to, kokia ilga buvo eilė pas jį, suprantu, kiek daug žmonių susiduria su įvairiomis problemomis. Net kai santykiai šeimoje, rodos, tikrai geri, ryšys yra. Taigi veikiausiai posakis apie mažas problemas yra teisingas.

Dar kitaip į viską pradedi žvelgti karų akivaizdoje – rodos, supranti, kad neverta pyktis dėl smulkmenų, reikia džiaugtis, jog esame saugūs. Kai pagalvoji, paskutiniu metu gyvenome labai saugiai, buvo labai ramus 20-metis, tačiau nuo pandemijos pradžios, Rusijai pradėjus karą Ukrainoje ar po įvykių Artimuosiuose Rytuose, suprantu, kad ramūs laikai baigėsi ir turime gyventi kitoje dinamikoje.

Staiga nedideli vaikų emociniai sunkumai atrodo daug lengviau išsprendžiama problema nei galvosūkiai, kokiame rūsyje pasislėpti nuo krentančių bombų ar karo sukelti potrauminiai stresai. Pradedi viską kitaip vertinti ir supranti, kad kartais galbūt pykstame ir pykstamės dėl smulkmenų ar nereikšmingų dalykų.

Daugiau ciklo publikacijų rasite čia.