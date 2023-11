Ilgai laukti aktorės ir atlikėjos Streisand memuarai: audringa karjera ir meilės ryšiai

Garsi aktorė ir atlikėja Barbra Streisand išleido ilgai lauktus savo memuarus. 992 puslapių knyga pavadinimu „Mano vardas Barbra“ („My Name is Barbra“) antradienį pasirodė prekyboje JAV. 81-erių B. Streisand – viena sėkmingiausių atlikėjų istorijoje ir dviejų „Oskarų“ laureatė – memuaruose apžvelgia savo audringą karjerą, kritikuoja elgesį su moterimis kino ir muzikos industrijoje ir leidžia pažvelgti į savo meilės ryšius.

„Kartais atrodė, kad žiniasklaida daugiau rašo apie mano nosį nei apie mane“, – teigiama knygoje, kurios ištrauktas paskelbė „People“. „Norėčiau sakyti, kad visa tai manęs nepaveikė, tačiau taip nebuvo. Net po tiek metų mane skaudina įžeidinėjimai, ir aš negaliu patikėti pagyrimais“, – atvirauja B. Streisand.

Garsūs žmonės akivaizdžiai tampa „visuomenės nuosavybe“, rašo tokių hitų, kaip „Woman in Love“, „People“ ir „The Way We Were“ atlikėja. „Tampi objektu, kurį tyrinėja, fotografuoja, analizuoja, pjausto... ir pusę laiko nebeatpažįstu žmogaus, kurį jie vaizduoja. Niekada prie to nepripratau, bandau vengti apie save skaityti“, – teigia žvaigždė.

Barbra Streisand / AP nuotr.

Savo memuaruose B. Streisand rašo ir apie pirmąją savo santuoką su aktoriumi Elliottu Gouldu bei savo meilės ryšius su Holivudo legenda Marlonu Brando bei buvusiu Kanados premjeru Pierre‘u Trudeau. „Giliai širdyje ir aš norėjau romantikos, bet leidau savo darbui užimti visą savo erdvę. Darbą naudojau kaip pakaitalą santykiams“, – prisipažįsta ji.

Apie savo 25 metus trunkančią santuoką su Jamesu Brolinu B. Streisand rašo, kad su aktoriumi susipažino, kai iš tikrųjų liovėsi norėti ką nors susirasti. „Ir sakau visiškai sąžiningai, man buvo gerai būti vienai“, – tikina atlikėja ir priduria: „Galbūt prieš tampant laimingu su kuo nors kitu, reikia būti laimingam pačiam su savimi“.

Barbra Streisand / AP nuotr.

Per dešimtmečius trukusią savo karjerą B. Streisand pardavė dešimtis milijonų albumų. Ji suvaidino ir daugybėje kino filmų, įskaitant „Linksma mergina“ („Funny Girl“), „Potvynių princas“ („The Prince of Tides“) ir „Yentl“.

B. Streisand yra tarp kūrėjų, laimėjusių visus keturis pagrindinius Amerikos meno apdovanojimus – „Emmy“, „Grammy“, „Oskarą“ ir „Tony“ – ir priklauso vadinamajai EGOT grupei.